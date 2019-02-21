Сборной России Базаревича придётся помучиться в Болгарии

Болгария — Россия

Ставка: победа Болгарии с форой "+8,5" очка за 1.87.



В Болгарию в составе сборной России отправились 12 игроков. Болгарская сборная играет в своём обычном варианте состава, то есть без усиления из топ-клубов в лице Везенкова и Ди Боста. Шансов на выход дальше уже нет. Мотивация не очень понятна.



Но стоит отметить, что в домашних матчах Болгария бьётся в каждом матче при любом составе и против любого соперника. В одну калитку болгары ещё никому не влетали, и не похоже, что собираются отдавать победу и сегодня. С разницей больше чем в два очка болгары на своём паркете в этом цикле никому не проигрывали, и это впечатляет.

Россия выступает в качестве фаворита, так как в случае поражения финнов победа здесь даёт нашей сборной путёвку на ЧМ-2019. Понятно, что опыта и класса у команды Базаревича побольше. Но Россия на выезде в отборе провела только один хороший матч — с Бельгией.



В остальных встречах ожидания были высоки, но результат оставлял желать лучшего. Потому что поставленной игры не наблюдается, уровень игроков «скамейки» оставляет желать лучшего, а всех сильнейших собрать не получается из-за амбиций ЦСКА и «Химок». Из-за этого сборная выступает неровно.

Не удивлюсь очередным мучениям российской сборной, несмотря на статус явного фаворита матча. Игра не внушает доверия, состав не особо играющий (за исключением линии защитников). Думаю, что Россия победит, но лёгкой прогулки от этого матча ждать не стоит. Победа болгар с форой выглядит надёжно.

Финляндия — Франция

Ставка: победа Финляндии с форой "-3,5" очка за 1.87.



Франция уже обеспечила себе первое место в группе К и может не спеша заняться просмотром ближайшего резерва. Из основы в составе только Альбиси. В обойму включили 17-летнего юниора Маледона (говорят, что это будущий Паркер), а Алана Коффи в последний момент заменил ещё один дебютант Шассанг.

По сравнению с матчем первого круга (в котором Франция спокойно победила со счётом 83:67) у Венсана Колле не будет семи игроков основы: Батюм, Де Коло, Поире, Коффи, Лекомб и Джэксон. Разумеется, это сильно влияет на баланс сил.



У финнов обойма игроков, а следовательно сыгранность, осталась та же, что и в прошлом окне. В первом матче не будет только Коппонена, который присоединится к команде в случае победы над Францией. Если эта задача будет решена, то у финской сборной откроется реальный шанс для выхода на чемпионат мира. Для этого надо будет обыграть сборную России в гостях.



Все 10 тыс. билетов на матч проданы. На стороне финнов явное преимущество в сыгранности и мотивации. Состав не слабее, чем экспериментальный вариант французской сборной. Проверим победу хозяев с форой — им просто нужнее.

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