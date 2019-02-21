«Милуоки» и «Бостону» понадобится время, чтобы наладить прицел

Целая вечность прошла с крайнего выпуска рубрики, который, к слову, оказался не слишком удачным. Ставка на викторию сборной Мира в противостоянии с американцами в матче восходящих звёзд провалилась, команда США оказалась сильнее со счётом 161-144. Также не сыграл прогноз на победу Лилларда в конкурсе дальнобойщиков. Почётный приз завоевал Джо Харрис из «Бруклина».

Соперничество коллективов Леброна и Янниса завершилось в пользу более мастеровитого набора исполнителей во главе с Джеймсом, а из двух выборов на тотал меньше 14,5 очка Леонарда и Дэвиса прошёл лишь один. Кавай решил не отсиживаться в сторонке на развлекательном мероприятии и отметился 19 баллами. Зато гигант пока ещё «Пеликанс» не стал рисковать здоровьем, совершил пару попыток в поле и на этом остановился.

Матч звёзд НБА: 4 ставки на уик-энд в Шарлотте Мир одолеет США, Дэвис и Леонард выдадут низ и безумная ставка на конкурс трёх — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 32 155 фишек.



Заход дня: chubaka48 поставил на победу Джо Харриса в конкурсе трёхочковых за 9.



В итоговой таблице с огромным отрывом лидирует dacascos, ещё семь участников идут в плюсе.

«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс»

Выбор №1: тотал первой половины меньше 111,5 очка за 1.89

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 890 фишек)



Выбор №2: победа «Селтикс» с форой «+7» за 1.72

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 720 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Эла Хорфорда больше 4,5 ассиста за 2.2

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1200 фишек)



«Милуоки» и «Бостон» сойдутся уже в третий раз в текущем регулярном чемпионате, по итогам двух предыдущих сражений в «Ти-Ди Гардене» значится равенство. Теперь команды уже померяются силами на паркете «Файсерв-форум», где фаворитом, безусловно, считаются хозяева.



Несколько запутывает ситуацию различные нюансы о здоровье важных исполнителей. За «Бакс» точно не сыграет Дивинченцо, планирует принять участие в поединке Миротич, а на счёт Янниса точной уверенности нет. У грека проблема с правым коленом, однако впереди у «Милуоки» день отдыха, а Буденхольцер не хочет терять первый посев в плей-офф, поэтому с большой вероятностью зрители увидят Адетокунбо, сокрушающего кольца противника.

У «Селтикс» не принимал участие в тренировке Хэйворд, его выход на площадку под вопросом, а здоровяк Бэйнс встречу наверняка пропустит. Терри Розир восстановился после болезни и готов вводить в ужас публику в Висконсине.



Продолжительная по меркам НБА пауза позволяет командам перевести дух, залечить болячки, снять психологическое напряжение, но есть и обратная сторона медали. Спортсмены привыкли к чрезвычайно плотному графику, поэтому даже таким профессионалам наверняка потребуется время для разогрева и поиска нужного ритма. В связи с этим, интересно смотрится тотал первой половины меньше 111,5 очка.

У «Милуоки» первая по эффективности оборона в лиге, а у «Бостона» пятая. Соперничество данных коллективов уже носит принципиальный характер, следовательно, валять дурака на своей половине никто не будет. Баскетболисты далеко не сразу начнут попадать с приличным процентом. В двух предыдущих сражениях команды пробивали выбранный тотал к большому перерыву, но в обоих случаях на результативности сказывались уникальные обстоятельства.



В первом сражении «Селтикс» выбросили аж 55 дальних бомб, наказывая Брука Лопеса за любое промедление в обороне, а во втором поединке «Бостон» выступал без Хорфорда, «зелёные» в чистую уступили на щитах и слишком многое позволяли «Бакс» в своей краске. Сейчас в распоряжении Стивенса приличный набор великанов, а Буденхольцер уже не будет безучастно смотреть на расстрел кольца «Милуоки» с периметра.



Вполне возможно, что после большого перерыва один из коллективов создаст приличный гандикап, отстающая команда взвинтит темп и полетит град трёхочковых, но в двух стартовых четвертях вероятность подобного развития событий невелика. К сожалению, на момент написания текста не была найдена линия на потери, иначе в данном показателе мы бы обязательно проверили верх.



За 1.72 заиграем фору «+7» на «Селтикс». Встречу покажут по национальному телевидению, следовательно, логично ожидать высокий уровень напряжённости, максимальную самоотдачу и борьбу до самой финальной сирены. У «Бостона» бывают проблемы с мотивацией в битвах против аутсайдеров, но на грандов у парней Брэда Стивенса всегда запредельный настрой.



У «Милуоки» всё прекрасно с точки зрения результатов, однако система Бухенхольцера не выглядит замком, к которому невозможно подобрать ключи. В распоряжении «Бостона» есть игроки, готовые максимально осложнить жизнь Яннису за счёт уменьшения пространства, а остальные комбинации «Бакс» заточены на поиск снайпера на дуге или резкое проникновение под кольцо.

Разумеется, даже идеальные действия в обороне не гарантируют «Селтикс» хотя бы напряжённую концовку. Буденхольцер также способен сдержать нападение противника, но у гостей больше вариативности и разнообразия. Конечно, когда у тебя лучшая в лиге защита, набор шикарных дальнобойщиков и монстр с нечеловеческой антропометрией, то план «Б» не очень-то и нужен, однако всегда найдётся тот, кто изобретёт противоядие.



Если примитивно разбить возможные результаты на три группы (уверенная виктория «Бакс», напряжённая концовка и неожиданно лёгкая победа «Селтикс»), то нас устроят сразу два варианта. «Бакс» выиграют с двузначной разницей только при зашкаливающем проценте попадания с периметра, что из-за недельного простоя маловероятно.



Заключительный выбор сделаем в пользу тотала больше 4,5 ассиста Хорфорда. По сезону у доминиканца ровно 4 передачи, но в шести крайних поединках Эл помогал отличиться партнёрам 9, 8, 2, 5, 5 и 8 раз. По 42 номеру «Селтикс» будет защищаться гигантский и медленный Брук Лопес, следовательно, основной задачей великана «Бостона» станет вытягивание визави на дугу и своевременное нахождение партнёров, влетающих в чужую краску. За сочные 2.2 вариант достоин рассмотрения, лишь бы остальные исполнители гостей не задеревенели за время паузы.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 29 155 фишек.



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