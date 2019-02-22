Игра на два фронта. Кого рекламирует ФК «Краснодар»?

В чём проблема?

«Краснодар» в обоих матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0, 1:1) играл с рекламой букмекера «1xBET» на груди. Ранее этот же оператор появлялся на форме «быков» во всех матчах групповой стадии турнира, кроме встречи в Турции. 20 сентября подопечные Мурада Мусаева выиграли в гостях у клуба «Акхисар Беледиеспор» со счётом 1:0.

Это была первая игра группового этапа, в ней «Краснодар» вышел на поле в белых футболках безо всякой рекламы на груди. Во всех остальных встречах турнира — как в гостях, так и дома — клуб рекламировал одного и того же букмекера.

«Краснодар» заключил соглашение с оператором ещё в июле 2017 года. Вот только не с тем. Официальный партнёр «быков» — ООО «Букмекер Паб», известный в России под брендом букмекерской компании «1хСтавка». Он оперирует по лицензии ФНС № 17 и входит в Первую саморегулируемую организацию букмекеров России.

Внешний вид сайтов «1хСтавка» и «1xBET» идентичен, но это абсолютно разные букмекеры. Первый работает в Интернете по лицензии ФНС России и имеет законное право на приём интерактивных ставок у россиян. Игрок может добиться соблюдения своих прав при появлении претензий или обмане.

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Второй оператор (тот самый, бренд которого появлялся на форме «быков» в Лиге Европы) работает в Интернете по лицензии Кюрасао и принимает онлайн-ставки у россиян нелегально. Следовательно, права игрока не защищены ровным счётом никак и отстоять свою позицию при возникновении спора невозможно.

«1xBET» заблокирован в России и имеет огромное количество негативных отзывов от игроков за нечестное поведение и нарушение их прав. Любопытно, что с рекламой «1хСтавка» «Краснодар» играет только в Премьер-Лиге, в матчах нынешнего розыгрыша Кубка России её тоже не было (титульным спонсором турнира является другой букмекер).

На официальном сайте «быков» в графе «спонсоры и партнёры» указан, разумеется, только один игорный оператор — «1хСтавка». Тем не менее, по факту клуб рекламирует двух букмекеров: легального в матчах РПЛ и нелегального — в еврокубках. При этом реклама нелегальных операторов запрещена действующим законодательством РФ.

Что-то подобное уже было раньше?

Конечно. Например, в феврале 2018 года Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рассматривала дело всё того же «1xBET» и ФК «Локомотив». 14 июля 2017 года на стадионе «Локомотив» во время матча со «Спартаком» за Суперкубок России распространялась реклама данной букмекерской конторы: «железнодорожники» вышли на поле в форме с логотипом БК.

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Тогда ООО «Букмекер Паб» письменно сообщило, что на территории Российской Федерации деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе осуществляет на основании лицензии № 17 от 01.10.2010, выданной ФНС России, не является букмекерской конторой 1xBet и не имеет с данной иностранной организацией никакой аффилированности и иной связи.

Также в ООО «Букмекер Паб» добавили, что обществу на праве владения принадлежит доменное имя 1xbet.ru и права на средства индивидуализации в форме графического обозначения «1х» и «1хставка». Из объяснений следовало, что словесный элемент «Ставка» принадлежащего обществу знака обслуживания переводится на английский язык как «Bet». Соответственно, графическое изображение «1xbet» является средством индивидуализации ООО «Букмекер Паб».

Но словесное обозначение «1xbet» является средством индивидуализации иностранной организации, которая ведет активную игорную деятельность в сети Интернет и в различных зарубежных странах. По итогам разбирательства ООО «Букмекер Паб» был оштрафован на 100 тыс. рублей. Также ФАС наложила штраф на «Локомотив»; клуб обжаловал решение, но проиграл апелляцию.

Что говорят в клубе?

Директор по продажам, спортивному маркетингу и работе со спонсорами «Краснодара» Вадим Войнов в разговоре с «Чемпионатом» отказался от комментариев по этому вопросу и попросил «сосредоточиться на спортивной составляющей».

По словам Войнова, он не располагает информацией о нелегальном статусе и плохой репутации «1xBET» среди любителей ставок.