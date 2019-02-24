«Денвер» разберётся с «Клипперс» за счёт гениальной игры Йокича

«Нью-Орлеан» решил не выпускать Энтони Дэвиса в матче с «Лейкерс», что в теории могло положительно сказаться на шансах калифорнийцах, но получилось совсем иначе. «Пеликанс» точнее атаковали с периметра и с линии штрафных, реже теряли мяч и продемонстрировали потрясающую жажду борьбы. Фора «-4» на Леброна и компанию провалилась.

Люк Уолтон практически не использовал своих центровых, что выглядело несколько странно. Макги, Чендлер и Вагнер на троих отбегали лишь 31 минуту и в сумме получили «-4» в графе «плюс-минус». Если учесть, что матч завершился со счётом 128-115 в пользу «Нью-Орлеана», то именно к данной троице меньше все вопросов.

Тотал больше 19,5 очка Кузмы также не сыграл. Партнёры не слишком часто доверяли Кайлу, поэтому даже 50% попаданий в поле не спасли нашу ставку. Единственной удачей стал выбор на преодоление командами рубежа в 66,5 балла в одной из четвертей. Стартовая 12-минутка визуально напоминала матч звёзд, ведь после неё на табло горело 42-35 в пользу «Пеликанс».

«Лейкерс» накажут «Пеликанс» за отказ менять Энтони Дэвиса «Лейкерс» переиграют «Нью-Орлеан» с форой «-4», Кузма наберёт не меньше 20 очков — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 34 745 фишек.

Заход дня: 446202i446202 взял чистую победу «Кингз» за 2.99

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс»

Выбор №1: победа «Наггетс» с форой «-9,5» за 2.02

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1020 фишек)

Выбор №2: победа «Наггетс» по подборам с форой «-1» за 1.86

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 860 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Николы Йокича больше 7,5 ассиста за 1.67

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 670 фишек)

В ближайшем игровом дне НБА выбор матчей не слишком велик, и на первый взгляд серьёзной борьбы не намечается ни в одном из поединков. Возьмём для разбора встречу между «Наггетс» и «Клипперс», так как в колорадском высокогорье сойдутся два коллектива из топ-8 Запада.

Калифорнийцы своими действиями в период обменов продемонстрировали явное нежелание выходить в плей-офф. Джерри Уэст отдал Харриса в «Сиксерс», а взамен получил ценные активы, которые могут быть полезны в межсезонье. У «Клипперс» на будущий год забито меньше 50 миллионов в платёжке, а в ростере есть несколько молодых талантов. Отметим ещё один важный факт: если по итогам нынешней регулярки клуб Стива Балмера в драфт лотерее получит пик с 15 по 30, то выбор достанется «Бостону».

Иными словами, от Дока Риверса сейчас ожидают не отчаянной борьбы за право вылететь в первом раунде от «Уорриорз», а мягкой посадки на 11-12 строчку в конференции. Несмотря на всё это, «Клипперс» добыли две победы кряду и по-прежнему обгоняют конкурентов по городу. «Денвер» сейчас в превосходной форме, лазарет команды практически опустел, поэтому фору «-9,5» за 2.02 на хозяев выглядит чуть ли не подарком.

У «Наггетс» в родных стенах 20 побед в 21 матче, начиная с середины октября. Единственное поражение получено от действующих чемпионов. Средняя разница на своём паркете у Йокича и компании составляет «+11,8» при том, что большую часть сезона в стане «Денвера» было травмировано несколько важных исполнителей, а в ближайшем поединке не сыграют только Портер и Лайлз.

Стартовая пятёрка «Клипперс» на фоне столь мощного оппонента выглядит откровенно слабо. Два новичка с ограниченным потенциалом, постоянно травмирующийся итальянец, хорватский центровой, который за два с половиной сезона не смог получить достойные минуты даже в «Лейкерс». И Патрик Беверли, сосредоточенный на выведении противника из состояния психологического равновесия.

Разумеется, фишка калифорнийцев в мощнейшем дуэте со скамейки, но двумя приличными игроками нынешний «Денвер» не одолеть. Майк Мэлоун обучил своих парней возможности перестраиваться по ходу отдельного взятого поединка, а глубина состава позволяет «Наггетс» быть готовыми к абсолютно любой модели игры. Даже 60 очков от Уильямса и Харрелла не спасут гостей закономерного поражения.

В распоряжении хозяев огромное количество шикарных снайперов, лучший пасующий большой в лиге, поддержка родных трибун и превосходство в уровне индивидуального мастерства. «Денвер» идёт на первом месте по проценту викторий в родных стенах, поэтому остановить такую машину в Колорадо способны лишь настоящие гранды. «Клипперс» в нынешнем состоянии являются типичным середняком.

Разумеется, столь феноменальных результатов банда Майка Мэлоуна достигает за счёт нескольких факторов, одним из которых следует назвать прекрасную работу на щитах. «Наггетс» лидируют по проценту подборов, а на своём паркете данный показатель, естественно, возрастает. «Клипперс» плетутся в середине второго десятка по части борьбы за мячи после промахов, поэтому виктория «Денвера» с форой «-1» по отскокам на бумаге смотрится прекрасным предложением.

Все великаны хозяев в полном здравии. Трио Йокич – Миллсэп – Пламли обладает прекрасными габаритами и готово задавить в краске любого противника. Док Риверс использует на позиции центрового Зубаца или Харрелла, то есть гости действуют лёгкой пятёркой, где вторым большим считается Галлинари. Если разница в проценте попадания с игры не составит 20-30 пунктов, то «Наггетс» обязаны спокойно забирать щит.

Заключительный выбор сделаем на преодоление Йокичем планки в 7,5 ассиста. Коэффициент ужасно маленький, но шансы на проход внушают оптимизм. Дома серб раздаёт по 8,4 передач, а отсутствие у «Клипперс» качественного центрового оборонительного плана вынудит гостей стягивать дополнительные силы на Николе. Лидеру «Денвера» хватает доли секунды, чтобы оценить расположение всех партнёров на площадке, следовательно, снайперы хозяев получат массу открытых бросков, дело за реализацией.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 31 745 фишек.

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