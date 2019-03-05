Суперэкспресс на Лигу чемпионов: играем коэффициент 11.09

«Бордо» — «Монпелье»

Выбор: обе забьют – нет за 1.74

«Бордо» и «Монпелье» попали в неудачную полосу во внутреннем первенстве. «Жирондинцы» добыли лишь одну победу за последние шести встреч в чемпионате Франции, а их ближайший противник выступает и того хуже – за последние 13 поединков подопечные Мишеля Дер Закаряна набрали всего лишь 9 очков.

В первом круге «паладины» выиграли 2:0, но сейчас фаворита определить крайне сложно. От «ПСЖ» и «Реймса» «Монпелье» пропустил 9 мячей, поэтому гости очевидно сделают акцент на надёжности у собственных ворот. У «Бордо» гигантские проблемы впереди. «Жирондинцы» не сумели отличиться с «Нантом», «Генгамом», «ПСЖ» и «Марселем», огорчив лишь голкипера «Тулузы» за последние пять матчей.

Ставка отсутствие забитых мячей в исполнении хотя бы одной из команд идёт за неплохой коэффициент. Нас ожидает типичный поединок середняков Лиги 1, в котором борьбы и возни в центре поля должно быть в разы больше, нежели опасных ситуаций. Проблемы обоих коллективов заставят тренеров дорожить результатом и действовать осторожно.

«Боруссия Дортмунд» — «Тоттенхэм»

Выбор: первый гол будет забит до 15-ой минуты включительно за 2.49

«Боруссия» растеряла солидное преимущество над «Баварией», в свою очередь «Тоттенхэм» выдал провальный отрезок и теперь больше думает не о чемпионстве, а о сохранении места в топ-4 в АПЛ.

В первом поединке в Лондоне «шпоры» грамотно использовали слабости соперника и трижды наказали чужую оборону. Отыграть столь серьёзный гандикап «шмелям» способен помочь быстрый гол. Первый забитый мяч до 15-й минуты идёт за 2.49, что выглядит перспективно.

«Боруссии» нечего терять, а дома фанаты помогут немцам устроить стартовый штурм и навалиться на ворота «Тоттенхэма». Почеттино не из тех тренеров, кто будет закрываться от навала и ждать благоприятной погоды. Англичане обязательно постараются ответить. У гостей скоростные исполнители в группе атаки, отличное взаимопонимание и прекрасный выход из обороны. Игра пойдёт на встречных курсах, а гол нужен обеим командам.

«Шпорам» желательно сразу же усмирить противника и не позволять создавать видимость интриги, а хозяевам необходимо моментально соорудить серию опасных моментов, иначе потом будет слишком поздно. В Лондоне команды долго раскачивались, а в предстоящем поединке уже первая четверть часа станет горячей.

«Реал» — «Аякс»

Выбор: индивидуальный тотал «Аякса» больше 1,5 за 2.56.



«Реал» в последних матчах ужасен. Да, периодически мадридцы добиваются побед, но даже после викторий футбольное сообщество обсуждает очередные судейские ошибки в пользу «сливочных». Гостевой успех в первой дуэли с «Аяксом» позволяет испанскому клубу чувствовать себя относительно спокойно, однако парни Эрика тен Хага явно не сказали своего последнего слова.

«Аякс» отдыхал практически неделю, а «Реал» дважды огребал от «Барселоны». Солари вносил в состав лишь минимальные изменения, из-за чего средняя линия «сливочных» получила очень серьёзную нагрузку. Голландцам необходимо забивать не меньше двух мячей, и именно индивидуальный тотал гостей больше 1,5 за 2.56 станет заключительной ставкой нашего суперэкспресса.

Поединок пропустит Рамос, а весь «Реал» явно не в оптимальном физическом состоянии. «Аякс» находится в отличном тонусе, у голландцев горящие глаза, для многих из них предстоящее сражение станет чуть ли не главным матчем в жизни. «Сливочные» пропускают уже в семи поединках кряду, а негативный фон после поражений от «Барселоны» и отсутствие капитана явно не способствуют налаживанию связей в обороне.

«Аякс», естественно, разносит соперников во внутреннем первенстве, и теперь парням Эрика тен Хага предстоит побороться на «Сантьяго Бернабеу». Опасение вызывает фигура главного арбитра. Встречу обслужит Феликс Брих, который любит назначать пенальти и показывать красные. Если немецкий рефери не станет помогать «Реалу», то гости создадут массу опасных моментов.

Общий коэффициент суперэкспресса — 11.09.

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