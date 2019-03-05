«Миннесота» — «Оклахома». Прогноз: Уиггинс опять разорвёт «Тандер»

«Спёрс» не без труда переиграли «Наггетс» в родных стенах, а рубрика получила приличную прибыль из-за прохода всех четырёх сделанных ставок. В первой половине хозяева полностью доминировали, однако в заключительной 12-минутке подопечные Поповича устали, чем активно пользовался «Денвер». Дело дошло до напряжённой концовки, в которой гости трижды не сумели соорудить качественную атаку, поэтому прогноз на викторию «Сан-Антонио» оказался успешным.

Грег Попович регулярно использовал двойную опеку на Йокиче. Выбор в пользу тотал меньше 113,5 очков «Наггетс» сыграл уверенно, баскетболисты «Денвера» слишком нестабильно выглядели в нападении и чередовали удачные отрезки с полностью провальными.

В личной статистике мы проверяли преодоление Дерозаном планки в 5,5 ассиста и тотал больше 8,5 подбора Олдриджа. Оба лидера «Спёрс» не подвели. Демар раздал партнёрам 7 результативных передач, а Ламаркус взял необходимые 9 отскоков.

«Сан-Антонио» в 13 раз кряду одолеет «Денвер» на своей площадке «Наггетс» наберут меньше 114 очков, Дерозан отдаст от 6 передач — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 36 225 фишек.

Заход дня: eeakie взял «Нетс» с форой «-5» и «Клипперс» с форой «+4» с общим коэффициентом 3.82.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер»

Выбор №1: тотал самой нерезультативной четверти меньше 49,5 очка за 1.87

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 870 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Эндрю Уиггинса больше 17,5 очка за 1.77

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 770 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал суммы очков, подборов и передач Карла-Энтони Таунса больше 43,5 за 1.91

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 910 фишек)

Без Пола Джорджа «Оклахома» посыпалась и чудом не потерпела пятое поражение кряду. «Тандер» сумели вырвать победу в концовке у «Мемфиса», но календарь ближайших матчей столь суров для парней Билли Донована, что Уэстбрук и компания рискуют вылететь даже за пределы топ-4 на Западе.

«Миннесота» создает иллюзию борьбы за плей-офф, однако последние результаты команды говорят об обратном. В четырёх из пяти крайних поединках «Тимбервулвз» уступали, и теперь шансы на попадания в кубковую восьмёрку из реалистичной плоскости переходят в сугубо теоретическую.

Райан Сондерс в предстоящей встрече обойдётся без Роберта Ковингтона, все остальные исполнители в стане «Миннесоты» в строю и готовы к бою. Гости не смогут рассчитывать на давно травмированного Роберсона и Джорджа. На счёт Пи-Джи нет достоверной информации, но во всех источниках в интернете участие в матче 13 номера «Тандер» не подразумевается, а букмекеры не выставили линию на личную статистику одного из кандидатов на приз MVP.

Встречи с «Оклахомой» чуть ли не сильнее всех в ассоциации обожает Уиггинс, чей тотал больше 17,5 балла за результативность мы попробуем заиграть. Средний показатель форварда «Миннесоты» по сезону соответствует установленной планке, однако в битвах с «Тандер» канадец превращается в настоящего монстра. В нынешней регулярке Эндрю отгрузил подопечным Билли Донована 70 очков за пару поединков.

Сложно найти логическое объяснение тому, что происходит с Уиггинсом, так как по нему во многих владениях персонально оборонялся Пол Джордж. Сейчас «Оклахома» осталась без одного из лучших защитников лиги, а Эндрю постарается сделать «Тандер» своими постоянными клиентами. Поддержка фанатов и доверие партнёров также способны сыграть свою роль.

Пока Таунс работает в режиме топ-исполнителя, демонстрирует потрясающую эффективность и приносит прибыль, мы от него не отстанем. За 1.91 доступно предложение на тотал больше 43,5 пункта по сумме трёх основных статистических показателей центрового «Тимбервулвз». После матч звёзд Карл-Энтони в каждом из четырёх поединков пробивает установленную планку и не намерен останавливаться на достигнутом.

Против «Уизардс» Таунс набрал 45 баллов по сумме очков, подборов и передач при том, что «Вашингтон» выступал в куда менее удобной манере для Карла-Энтони, чем обычно действуют «Тандер». У «Оклахомы» среднее по эффективности нападение, а Стивен Адамс за пределами краски способен только ставить заслоны. Центровому «Миннесоты» практически не придётся покидать собственную трёхсекундную зону при обороне кольца, поэтому одних только подборов 32 номер «Тимбервулвз» наверняка соберёт десятка полтора или больше.

Аналитики выставляют достаточно оптимистичные котировки на общий тотал матча и, откровенно говоря, напрашивается низ. С другой стороны, оба коллектива любят раннее нападение и быстрые отрывы, поэтому проверять данный вариант мы не станем. Логичнее взять ставку, при которой в самой нерезультативной четверти поединка команды наберут менее 50 очков.

Что «Оклахоме», что «Миннесоте» необходимо побеждать, дабы улучшать положение в турнирной таблице. «Тимбервулвз» при своих зрителях выкладываются по максимуму, а «Тандер» рискуют упустить преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Ожидать развесёлого баскетбола в предстоящем поединке не стоит, так как ценность итогового успеха слишком велика. В подобных ситуациях хотя бы на несколько минут уровень сопротивления в защите резко повышается, а элитных снайперов в распоряжении Сондерса и Донована практически нет.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 33 225 фишек.

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