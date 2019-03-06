«Нью-Орлеан» — «Юта». Прогноз: «джазмены» возьмут реванш

Митчелл исправится за недавний провал, Инглс снова сыграет на команду — в «Большом куше».

Начало встречи между «Миннесотой» и «Оклахомой» сложилось для рубрики катастрофическим образом. Пол Джордж смог принять участие в матче, что осложняло жизнь Уиггинсу, а Таунс быстро схватил два фола и надолго присел отдыхать.

Ставка на тотал самой нерезультативной четверти меньше 49,5 очка не сыграла. Если в первой четверти команды раскачивались и в сумме набрали 54 балла, то в дальнейшем нападение полностью доминировало над обороной, чему мы в последствии не слишком расстроились.

Уиггинс еле-еле преодолел планку в 17,5 балла за результативность. Эндрю реализовал 7 из 15 в поле и 1 из 2 с линии штрафных. Таунс выдал очередное потрясающее выступление. Карл-Энтони собрал 41+14 и с запасом пробил тотал в 43,5 пункта по сумме очков, передач и подборов.

«Миннесота» — «Оклахома». Прогноз: Уиггинс опять разорвёт «Тандер» Таунс продолжит серию матчей с отличной статистикой, Уиггинс наберёт от 18 очков — в «Большом куше»

Таким образом, банк слегка подрос и содержит 36 905 фишек.

Заход дня: ruslon33 выбрал «Селтикс» с форой «+9» и тотал меньше 222 очков в поединке «Пэйсерс» — «Буллз» с общим коэффициентом 3.21

В Луизиане 7 марта на паркете «Смути Кинг-центра» «Нью-Орлеан» примет «Юту». Буквально только что команды соперничали в Солт-Лейк-Сити, а теперь им предстоит выяснить сильнейшего уже на домашней площадке «Пеликанс». У подопечных Элвина Джентри три победы кряду, но аналитики закономерно считают фаворитом именно «Джаз».

Анализ матча «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Юта Джаз» (07.03.2019)

Хозяевам не поможет Смит, под вопросом Экафор, а Дэвис всё ещё играет с ограничением по времени. Куин Снайдер не сможет рассчитывать на Нето и Экзама, но у «Юты» достаточно глубокий ростер, чтобы не заметить отсутствие упомянутого дуэта.

Снаряд частенько способен попасть в одну воронку дважды или даже трижды, однако в случае с выбранными командами подобное практически исключено. С «Нью-Орлеаном» случилась типичная история, которая каждый год происходит с аутсайдерами лиги. Без видимых предпосылок коллектив уровня ниже среднего неожиданно для многих выдаёт серию ярких матчей.

Заметных улучшений в действиях «Пеликанс» не было, поэтому данную вспышку логичнее списать на математическую погрешность и выплеск эмоций. Когда ещё «Юта» сделает 10 потерь в заключительной четверти, Холидей и Рэндл на двоих наберут 60 очков, Митчелл реализует лишь 8 из 24 в поле, а «Нью-Орлеан» отправит в цель 45% бросков с периметра?

Очевидно, Куин Снайдер проведёт работу над ошибками, да и сами баскетболисты «Джаз» прекрасно понимают в чём им необходимо добавлять. К слову, от «Нью-Орлеана» ожидать следует скорее регресс, а не улучшения показателей ключевых исполнителей. Букмекеры предлагают фору «-4» на гостей за приемлемые 1.9, нас данный вариант вполне устраивает.

«Юта» добивается побед уже в пяти подряд матчах на паркете «Пеликанс», статистика нам благоволит. Более того, в каждом из указанных поединков итоговая разница в счёте составляла не менее 12 очков. Сейчас в букмекерских конторах доступен более скромный гандикап, но линия, вероятно, просядет ближе к началу встречи.

В уже упомянутой недавней дуэли «Нью-Орлеан» реализовал 24 из 50 бросков без сопротивления, а «Юта» лишь 21 из 55. У подопечных Элвина Джентри банально лучше летело, хотя единственным значимым аспектом, в котором «Пеликанс» оказались сильнее, можно считать обращение с мячом.

Баскетболисты «Джаз» совершили 18 потерь, а противник на 10 меньше. Коллективы уровня плей-офф, к коим мы, безусловно, относим парней Куина Снайдера, не позволяют себе подобную расточительность дважды за короткий временной интервал. Когда «Юта» сконцентрирована, то способна на равных бороться даже с «Уорриоз», поэтому «Нью-Орлеану» стоит рассчитывать только на геройства снайперов.

Митчелл провалил сражение с «Пеликанс», но календарь предоставляет лидеру «Джаз» отличную возможность, чтобы исправиться. Индивидуальный тотал Донована установлен на отметке 25,5 очка, и мы попробуем проверить верх. Да, планка великовата, но атакующий защитник «Юты» обычно чередует не слишком удачные встречи с настоящими шоу.

Митчелл набрал 25 с «Уорриорз», затем 38 с «Тандер», 25 с «Маверикс», после чего 32 с «Клипперс», 24 против «Наггетс», а потом уничтожил «Бакс», отгрузив 46 очков лучшей защите лиги. В недавнем поединке с «Пеликанс» Донован отметился лишь 19 баллами за результативность, поэтому мы ожидаем очередного преображения от молодого таланта.

Заключительная ставка выглядит идеальной с точки зрения статистики и коэффициента. Индивидуальный тотал Инглса по сумме подборов и передач больше 10,5 идёт за 2.1. После перерыва на матч звёзд «Юта» приняла участие в 6 поединках, в каждом из которых форвард «Джаз» преодолевал установленный рубеж.

Джо стал чуть ли не главным диспетчером в схеме Куина Снайдера, а защита «Пеликанс» крайне уязвима против слаженного нападения. Достаточно сказать, что по ассистам противников «Нью-Орлеан» находится на 29 строчке в лиге, а по эффективности обороны на 22 позиции. Инглс сможет регулярно находить партнёров качественными передачами, а рост позволит австралийцу взять несколько отскоков на своём щите.

Ставки на матч «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Юта Джаз»

«Юта» побеждала в гостях «Нью-Орлеан» в пяти последних поединках. Недавнее поражение в очной дуэли заставит «Джаз» более серьёзно отнестись к сопернику и исправить собственные недочёты. В минувшей встрече у «Пеликанс» Рэндл и Холидей в сумме набрали 60 очков, что повторить против парней Куина Снайдера практически нереально.

Митчелл провалил недавний поединок с «Нью-Орлеаном», но Донован в силу молодости склонен чередовать неудачные встречи с потрясающими выступлениями, поэтому атакующий защитник «Джаз» должен прибавить. Инглс после матча звёзд демонстрирует стабильный баскетбол и регулярно собирает коллекцию из не менее 11 баллов по сумме передач и подборов, рассчитываем на продолжение тенденции.

Выбор №1: победа «Джаз» с форой «-4» за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Донована Митчелла больше 25,5 очка за 1.8

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 800 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал суммы подборов и передач Джо Инглса больше 10,5 за 2.1

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1100 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 33 905 фишек.

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