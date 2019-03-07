«Урал» — «Спартак». Прогноз: Вилков накормит футболистов карточками

7 марта на стадионе «Екатеринбург Арена» местный «Урал» сыграет со «Спартаком» в ответном матче четвертьфинала Кубка России. Первая встреча завершилась вничью (1:1), что ставит перед красно-белыми очевидную задачу — нужно забивать.

Анализ матча «Урал» — «Спартак» (07.03.2019)

У «шмелей» есть небольшое преимущество: свой матч в РПЛ команда Дмитрия Парфёнова провела на сутки с лишним раньше «Спартака». К тому же «Урал» играл с «Зенитом» в родных стенах и был избавлен от перелётов. Сезон только-только возобновился, а потому разговоры об усталости заводить неприлично, но речь совсем не об этом.



«Спартак» проделал огромный объём беговой работы во встрече с «Краснодаром». Сперва был бодрый прессинг, в оставшееся время «быки» чаще владели мячом (57 на 43%) — к концовке подопечные Олега Кононова заметно подсели. Пожалуй, пусть минимальная, но всё же фора в свежести у «Урала» появится. В матче с «Зенитом» уральцы проиграли по делу, но оставили скорее приятное впечатление. Они не боялись контролировать мяч, неплохо находили пространство в позиционных атаках и старались действовать широко. С учётом уязвимости красно-белых на флангах выглядит перспективно.

Айртон смело идёт вперёд и не всегда успевает вернуться, а альтернативный вариант — Дмитрий Комбаров — навевает тоску. Опорная зона у «Спартака» частенько провисает, так что с поиском свободных зон между линий у команды Дмитрия Парфёнова проблемы вряд ли возникнут.



Москвичам повезло пропустить от «Краснодара» всего один мяч, игра в обороне по-прежнему не впечатляет. Побеждать на заказ у «Спартака» в последнее время тоже получается так себе, достаточно вспомнить матч Лиги Европы с «Вильярреалом», который сейчас плетётся на 18-м месте в Примере.



Кроме того, красно-белые не могут победить «Урал» на протяжении трёх встреч. 1:2 и 1:2 в рамках Премьер-Лиги, а также 1:1 в первом матче Кубка России — вот и весь улов за последние полтора года. В общем, вероятность гола хозяев достаточно высока.

«Шмели», как и «Краснодар», стараются выходить из обороны через короткий пас. Поскольку «Спартак» стремится использовать прессинг, а на кону выход в полуфинал, фолов должно быть достаточно. «Быки» при преодолении давления подопечных Олега Кононова часто получали выходы в духе «4-в-4», но пользовались ими не лучшим образом.



На несколько подобных ситуаций может рассчитывать и «Урал»: прессингует «Спартак» старательно, но пока не слишком согласованно. В любом случае стыков при прессинге и карточек за срыв атак едва ли будет мало. Судит встречу не самый добрый (особенно для красно-белых) Михаил Вилков — 48 «горчичников» и три удаления за девять матчей сезона РПЛ.

Ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Оборона москвичей не впечатляет, да и за три предыдущих игры против «Урала» они пропустили пять мячей. Гол хозяев идёт за скромный коэффициент 1.65, «обе забьют» — за 2.03, а рискованный вариант ИТБ 1 мяча «Урала» — за 2.43. По вкусу.



Статус матча навылет и строгий судья повышают вероятность большого количества карточек. ТБ 4,5 «горчичника» оценён в 1.80, ТБ 5,5 ЖК — в 2.70. Неплохо выглядит и ИТБ 2,5 ЖК «Спартака» за 2.54. В РПЛ красно-белые получают на своём поле всего 1,4 «горчичника», зато в гостях ситуация принципиально иная (ровно 3 за игру).



Ставка №1: ИТБ 1 мяча «Урала» за 2.43.



Ставка №2: ИТБ 2,5 жёлтых карточек «Спартака» за 2.54.

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