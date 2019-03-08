Играем суперэкспресс с коэффициентом 10.7 на АПЛ и РПЛ

9 марта всех любителей футбола ожидает прекрасное блюдо из нескольких классных поединков. На «ВЭБ Арене» ЦСКА в рамках РПЛ постарается реабилитироваться за неудачу с тульским «Арсеналом» и взять три очка с «Рубином». Две любопытные встречи состоятся и в 30-м туре АПЛ.



«Тоттенхэм» после победы в Лиге чемпионов над «Боруссией» отправляется на «Сент-Мэри», чтобы сразиться с «Саутгемптоном», а коллектив Пепа Гвардиолы приложит максимум усилий для уверенной викторий над «Уотфордом» на «Этихад – Сити оф Манчестер».

Матч ЦСКА — «Рубин» (09.03.2019)

«Рубин» на неделе вылетел из Кубка России, уступив дома «Локомотиву». Казанцы выставили практически полностью второй состав, поэтому с точки зрения физики подопечные Курбана Бердыева должны быть в порядке. ЦСКА потерял очки в Грозном с «Арсеналом», но Виктор Гончаренко не привык проигрывать дважды кряду.



В рамках РПЛ красно-синие в текущем сезоне порой испытывали серьёзные проблемы, но после неудач обязательно набирали очки. У «Рубина» огромные проблемы с финансами, клуб покинул даже тренер вратарей, а любого футболиста, который стоит серьёзных денег, казанцы готовы продать в любую минуту. Бердыев – волшебник, однако на постоянной основе добиваться результата с невероятно ограниченными ресурсами попросту невозможно.



В последние годы «армейцы» успешно выступают с «Рубином». У красно-синих пять побед, две ничьи и лишь одно поражение за последние восемь поединков. В атаке у казанцев дело совсем не клеится. Бухаров и Полоз пока не впечатляют, при этом обоих не хватает на весь матч. Фактически у Бердыева отсутствует возможность усилить хотя бы один из флангов по ходу матча, поэтому от гостей мы ожидаем классический «автобус».



ЦСКА всегда умел взять три очка в тяжёлой встрече с минимумом опасных моментов. Да, множество футболистов ещё слишком молоды, но командный опыт никуда не делся. В букмекерских конторах виктория красно-синих оценивается коэффициентом 1.73, вариант достаточно приличный.



Эксперты сомневаются, что «Рубин» сможет соорудить хотя бы один гол, а ожидать, что «армейцы» во втором матче подряд уйдут с поля без забитых мячей, слишком опрометчиво. За счёт глубины состава, своего поля и более высокого уровня индивидуального мастерства ЦСКА добьётся своего. Текущие результаты казанцев явно выше, чем уровень демонстрируемой игры, на дистанции подобное не может продолжаться слишком долго.

Матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» (09.03.2019)

«Тоттенхэм» проводил встречу в Лиге чемпионов против «Боруссии», а «Саутгемптон» готовился к предстоящему поединку в привычном недельном цикле. Означает ли это преимущество хозяев в физическом состоянии? Вовсе нет. Поездка в Дортмунд стала для «шпор» подобием тренировки, в которой парни Маурисио Почеттино оттачивали выход из обороны в атаку и возвращали себе менталитет победителей.

В АПЛ «Тоттенхэм» не может добиться виктории уже в трёх поединках, но матч с «Саутгемптоном» представляется чуть ли неидеальной возможностью для исправления ситуации. В четырёх из пяти последних дуэлей со «святыми» «шпоры» берут верх, поэтому мы проверим победу гостей за приличные 1.91.



Худший отрезок в сезоне коллектив Маурисио Почеттино уже пережил. Почти все лидеры «Тоттенхэма» восстановились от травм, к футболистам вернулась уверенность, а проход в четвертьфинал Лиги чемпионов зарядит лондонцев дополнительной энергией. «Саутгемптон» едва не прыгнул выше головы на «Олд Траффорд», но в битве с «Манчестер Юнайтед» «святые» всё же уступили.



С клубами большой четвёрки («Арсенал» и «Челси» слишком нестабильны) в текущем розыгрыше АПЛ у «Саутгемптона» пять поражений и одна ничья против безвольного «МЮ» Моуринью. Таким образом, «святые» являются поставщиками очков для грандов, что «Тоттенхэм» постарается подтвердить.



Обожает матчи с «Саутгемптоном» Гарри Кейн. Лидер «Тоттенхэма» наколотил аж шесть мячей в ворота «святых» за четыре последние встречи. Сейчас главный нападающий «шпор» в полном порядке, следовательно как минимум один мяч гости себе практически гарантировали.

Матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд» (09.03.2019)

У «Манчестер Сити» 8 побед подряд (с учётом кубковой виктории над «Челси» по пенальти), но «горожанам» впору сетовать на определённое невезение даже при удачных результатах. В трёх крайних поединках подопечные Гвардиолы нанесли 56 ударов по чужим воротам, 17 из которых пришлись в створ. При столь сумасшедших показателях Агуэро и компания забили лишь два мяча.

Согласитесь, рано или поздно «Манчестер Сити» должно прорвать, ибо в атакующей линии у Гвардиолы не деревянные футболисты, а одни из лучших исполнителей мира. За 3.24 есть крайне любопытный вариант на гол хозяев в стартовые 15 минут. В недавних поединках «горожане» создают в разы больше, чем реализуют, а количество постепенно должно переходить в качество.



«Уотфорд» в нынешнем сезоне называют грозой фаворитов, но в первом круге «Манчестер Сити» одержал закономерную победу. В очных противостояниях «горожане» уже девять раз кряду взяли три очка, а сейчас ещё и находятся в статусе лидера АПЛ, обязывающего разносить аутсайдеров в пух и прах.



Не так давно коллектив Марка Хьюза гостил на «Энфилде» и получил пять мячей. Первая пробоина случилась уже на 9-й минуте, что наглядно показывает слабость «Уотфорда» при качественно организованном стартовом штурме. «Манчестер Сити» ни к чему излишняя нервотрёпка, хозяева постараются сразу же обозначить своё превосходство.



С «Вест Хэмом» «горожане» возились долго, но в двух других февральских сражениях в родных стенах распечатывали ворота противников достаточно быстро. С «Арсеналом» Агуэро забил уже на первой минуте, а Стерлингу понадобилось чуть больше времени, чтобы отличиться в матче с «Челси». Оборону «Уотфорда» эталонной не назвать, гостей спасёт только чудо, так как моменты «Манчестер Сити» штампует чаще, чем Неймар пускает слезу.

Ставки на суперэкспресс

После поражения от тульского «Арсенала» ЦСКА попал в безвыходную ситуацию. Красно-синим необходима только победа. Шансы на успех у коллектива Виктора Гончаренко достаточно высокие, ведь в соперниках испытывающий проблемы «Рубин», а поединок пройдёт в «ВЭБ Арене». В пяти из последних восьми встреч с казанцами «армейцы» добивались успеха, поверим и в этот раз в викторию москвичей за 1.73.



«Тоттенхэм» удачно съездил в Дортмунд, практически не затратил сил и теперь постарается взять три очка с «Саутгемптоном». «Святых» можно смело назвать клиентами «шпор», так как в четырёх последних матчах этих команд лондонцы взяли верх. У Маурисио Почеттино практически опустел лазарет, победа Кейна и компании за 1.91 нам полностью подходит.



«Манчестер Сити» дико не везёт в последних встречах. Против «Челси», «Вест Хэма» и «Борнмута» «горожане» совершили в сумме 56 ударов, которые конвертировались лишь в пару забитых мячей. Уровень атакующих исполнителей у Гвардиолы запредельный, логично предположить, что беда с реализацией закончится скорее рано, чем поздно. Гол фаворита в стартовые 15 минут идёт за 3.24, похоже на подарок.



Ставка №1: победа ЦСКА за 1.73



Ставка №2: победа «Тоттенхэма» за 1.91



Ставка №3: «Манчестер Сити» забьёт с 1-й по 15-ю минуту включительно за 3.24



Общий коэффициент суперэкспресса 10.7.



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