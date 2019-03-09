ЦСКА — «Рубин». Прогноз: сухой матч в 19-м туре РПЛ

9 марта на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграет с «Рубином» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. «Армейцы» в первой игре весенней части сезона уступили тульско-грозненскому «Арсеналу» (0:2), так что ставки на сегодняшнюю встречу особенно высоки.

Анализ матча ЦСКА — «Рубин» (09.03.2019)

«Зенит» оторвался от московского клуба уже на семь очков, так что терять очки на своём поле красно-синим нельзя. Разумеется, букмекерская компания «Фонбет» считает хозяев явным фаворитом: победа подопечных Виктора Гончаренко оценивается коэффициентом 1.67. (Сделать ставку)



ЦСКА, в отличие от «Рубина», имел полноценный недельный цикл на подготовку. Казанцы в среду играли с «Локомотивом» (0:1) в Кубке России. «Скамейка» у клуба из Татарстана сильно укоротилась из-за финансовых проблем, а потому возможностей для ротации у Курбана Бердыева немного. На таком фоне трое лишних суток на отдых кажутся большой форой.

Обновлённый «Рубин» практически лишён легионеров (остались только Уремович и Шакири), но выглядит довольно симпатично. В матчах с «Ахматом» и «Локомотивом» казанцы стабильно создавали по 3-4 момента, но имели проблемы с реализацией. То Полоз не использует выход один на один, то Башкиров зарядит в стойку ворот, то Гилерме вытащит мяч после рикошета.



Бодрый переход из обороны в атаку никуда не делся, а ЦСКА в матче с «Арсеналом» неприятно удивил слабым противодействием быстрым атакам соперника. Если «армейцы» за неделю не проделали работу над ошибками, им будет нелегко. Красно-синим явно придётся играть первым номером, а на пространстве «Рубин» хорош. БК «Фонбет» даёт 1.90 на гол гостей.

Главная проблема Казани — большое количество обрезов в центре поля. «Ахмат» плохо представлял себе, как пользоваться этими ситуациями, но рассчитывать на подобную щедрость от ЦСКА не приходится. В составе московского клуба достаточно футболистов, способных протащить мяч на дриблинге до самой штрафной и решить эпизод.



Скорее всего, «Рубину» придётся упрощать игру и снижать количество поперечных передач, чтобы не нарваться на быструю контратаку. Если не случится быстрого гола, событийность матча вряд ли получится высокой. Пожалуй, стоит рассмотреть вариант «ТМ 1,5 мяча в каждом тайме» за 1.88 в БК «Фонбет». (Сделать ставку)



Лишь в одной из семи предыдущих очных встреч ЦСКА и «Рубина» было забито больше двух мячей. В августе 2017 года казанцы выиграли со счётом 2:1, но тогда в воротах «армейцев» стоял Илья Помазун, успевший к 10-й минуте неуверенно сыграть на выходе и пропустить в ближний угол. ТМ 2 голов БК «Фонбет» оценивает в 1.87.

Игорь Акинфеев дважды пропустил в «домик» в прошлом туре, пусть и с близкого расстояния. Только это не помогает вспомнить, когда в последний раз Акинфеев проводил подряд два слабых матча на внутренней арене. Свои три момента гости наверняка создадут, но хватит ли этого для взятия ворот — большой вопрос.



ЦСКА не лучшим образом играет на своём поле (13 очков в восьми матчах), а «Рубин» удивительно стабилен на выезде. 8 игр — 9 очков, шесть ничьих при одной победе и одном поражении. Разница забитых и пропущенных, разумеется, 8-8. Чудеса симметрии.

Ставки на матч ЦСКА — «Рубин»

Шесть ничьих в восьми матчах — на таком фоне трудно не подумать о ставке с лобовой ничьей за 3.55. Вариант попроще — Х2 за 2.20. Красно-синим тяжело давалось созидание в Грозном, а атакующий потенциал «Рубина» ограничен не самым высоким индивидуальным талантом футболистов.



Многое решат стандарты, а они хороши и у тех, и у других. Но без быстрого гола встреча рискует получиться закрытой, а потому результативность вряд ли будет высокой.



Ставки: тотал меньше 2 мячей за 1.87, ничья за 3.55 в БК «Фонбет» (Сделать ставку)



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