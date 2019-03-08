«Клипперс» — «Оклахома». Прогноз: «Тандер» выдохнутся в концовке

Уставшая «Оклахома» не выдержит темп «Клипперс» и просядет во второй половине — в «Большом куше».

«Портленд» не смог размочить счёт в сезонной серии с «Оклахомой», уступив в овертайме на своём паркете. Фора «-3» на «Трэйл Блэйзерс» не зашла по причине проигранного хозяевами щита и ужасной точности большинства исполнителей. Харклесс и Лейман выпустили в поле по 0 из 3, Кантер 1 из 6, Амину 2 из 8, Макколлум 9 из 24.

Всё нападение «Портленда» на себе тащил Лиллард, который позволил пройти ставке на свою победу по результативности в споре с Уэстбруком. Расселл также был безумно хорош и отметился 37 баллами, но лидер «Трэйл Блэйзерс» настрелял 51 очко.

Джордж не показал того уровня игры, который мы от него ожидали, но тотал больше 29 баллов Пол преодолел. Форвард «Тандер» отправил в цель лишь 7 из 23 в поле, однако ещё 20 раз атаковал с линии штрафных и наковырял 32 очка.

«Портленд» — «Оклахома». Прогноз: Уэстбрук потопит «Тандер» «Трэйл Блэйзерс» не допустят «свипа» в сезонной серии с «Тандер» — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 38 625 фишек.

Заход дня: chubaka48 поставил на тотал больше 20,5 подбора в совокупности от Нуркича и Адамса за 2.8.

9 марта в «Стэйплс-центре» «Клипперс» сразятся с «Тандер». В нынешнем сезоне команды уже встречались трижды, и во всех случаях неизменно побеждали хозяева паркета. Букмекеры отдают небольшое предпочтение калифорнийцам, что по большей части обусловлено разницей во времени на восстановление.

Анализ матча «Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер» (09.03.2019)

«Оклахома» накануне в тяжелейшем поединке сломила сопротивление «Портленда» и вынуждена проводить выездной «бэк-ту-бэк». «Тандер» удалось вернуться на третью строчку в западной конференции, однако успех необходимо закреплять, ведь конкуренты не дремлют. «Клипперс» неожиданно для многих находятся в зоне плей-офф и, судя по настрою баскетболистов, не собираются никому отдавать заветную путёвку в кубковые баталии.

По травмированным каких-либо новостей нет, но исключать сенсации мы не станем. «Оклахома» обойдётся без Роберсона, а Док Риверс не сможет задействовать Чендлера и Мба-А-Муте. Затяжное сражение с «Трэйл Блэйзерс» может заставить тренерский штаб «Тандер» поберечь едва восстановившегося Джорджа, однако пока никакой информации по данному поводу не поступало.

Многие ожидали, что после периода обменов «Клипперс» самовольно устранятся от борьбы за плей-офф и постепенно скатятся на самое дно таблицы. Сложно сказать какие планы были у руководства франшизы, но Док Риверс и его парни оказались крепким орешком и даже с потерей некоторых исполнителей идут с положительным балансом. Более того, калифорнийцы выиграли уже три поединка кряду и не собираются останавливаться на достигнутом.

Разумеется, на бумаге и в равных условиях «Оклахома» сильнее, но «Тандер» проведут вторую гостевую встречу за двое суток, а «Клипперс» отдыхали аж на три дня больше при том, что уже целую неделю не покидают родной Лос-Анджелес. За 1.83 доступно предложение на викторию хозяев во второй половине, и мы рискнём проверить данный вариант.

С «Портлендом» тройка Уэстбрук – Джордж – Адамс в сумме отбегала свыше 123 минут. Если Расселл представляет собой настоящего монстра, который может носиться хоть несколько часов, то по двум другим лидерам «Тандер» есть серьёзные сомнения. Губить здоровье основных исполнителей на финишной прямой регулярки слишком опрометчиво, поэтому Билли Доновану придётся ограничивать время своих звёзд.

На первую половину «Оклахому» должно хватить, но в дальнейшем хозяева должны доминировать. После периода обменов «Клипперс» стали существенно ниже с точки зрения антропометрических данных, зато гораздо быстрее. По разным причинам в команде не стало Бобана, Харриса, Гортата, Скотта, Брэдли и Теодосича, а взамен появились Зубац, Шамет, Джамайкл Грин, Тэмпл и травмированный Чендлер.

К чему привела такая рокировка? Пятёрки «Клипперс» стали заметно легче, и на отрезке в последних 11 матчей (после завершения всех обменов) калифорнийцы идут с 4 темпом во всей лиге, хотя по всему сезону располагаются лишь на 9 строчке по указанному компоненту. Состав Дока Риверса теперь отлично подходит именно для быстрого баскетбола, а те же «Тандер» не могут ударить по тормозам, так как им самим нужна скорость. На наш взгляд, «Оклахома» просядет во второй половине, чем воспользуются хозяева.

«Тандер» накидали 129 баллов «Трэйл Блэйзерс», но это случилось благодаря дополнительной пятиминутке. Нападение «Оклахомы» всё ещё оставляет желать лучшего, поэтому проверим тотал гостей меньше 117,5 очка за 1.85. В двух из трёх поединков с «Клипперс» в нынешней регулярке парни Билли Донована установленный рубеж не пробивали, а из крайних семи поединков лишь в одном смогли отгрузить необходимую норму в основное время.

Уставшим Уэстбруку и Джорджу понадобится помощь в созидании. Именно для таких ситуаций на скамейке «Тандер» и находится Шрёдер, чей тотал больше 3,5 ассиста за 1.83 мы заиграем. По сезону Деннис 4,2 раза за матч помогает партнёрам отличиться, а в предстоящем сражении времени у него должно быть предостаточно. К тому же, лёгкие пятёрки «Клипперс» позволят «Оклахоме» отвечать своими низкорослыми сочетаниями.

Ставки на матч «Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер»

Преимущество в три дня отдыха и домашний паркет помогут «Клипперс» навязать борьбу «Тандер». Проверять исход всей встречи мы не станем, а победу хозяев во второй половине обязательно возьмём. Усталость из-за выездного «бэк-ту-бэка» скажется на действиях «Оклахомы» после перерыва.

В атаке парни Билли Донована испытывают приличные проблемы. Матч обещает выйти весёлым, но тотал в 117,5 очка на «Тандер» выглядит чересчур оптимистично. В основное время «Оклахома» лишь раз пробила данный рубеж за крайние семь поединков, логично поставить на низ. Частично снять нагрузку с Джорджа и Уэстбрука постарается Шрёдер. Немец получит множество шансов, поэтому мы поверим в преодоление им планки в 3,5 ассиста. Статистика Денниса по сезону нас обнадёживает.

Выбор №1: победа «Клипперс» во второй половине за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Тандер» меньше 117,5 очка за 1.85

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 850 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Денниса Шрёдера больше 3,5 ассиста за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 35 625 фишек.

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