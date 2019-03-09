«Миннесота» — «Вашингтон». Прогноз: Таунс уничтожит «Уизардс»

«Клипперс» вырвали победу у «Тандер» в самой концовке напряжённой встречи. Практически весь матч калифорнийцы лидировали в счёте, но гости сумели нагнать оппонента. Виктория на подопечных Дока Риверса во второй половине не зашла во многом из-за расточительности Лу Уильямса и компании. После большого перерыва хозяева смазали 10 штрафных и уступили на данном отрезке в 4 очка.

Зато не без доли везения сыграла ставка на тотал больше 3,5 ассиста Шрёдера. Как и ожидалось, немец получил массу возможностей и провёл на площадке 33 минуты. За отведённое время Деннис кое-как отдал 4 результативных передачи, а заодно помог оказаться успешным другому прогнозу.

Запасной разыгрывающий «Тандер» выдал лишь 5 из 20 в поле и стал весомой причиной поражения «Оклахомы». Тотал гостей меньше 117,5 очка устоял, так как парни Билли Донована атаковали с ужасной точностью, реализовав лишь 25% из-за дуги, да и с других дистанций выступив ниже своего уровня.

«Клипперс» — «Оклахома». Прогноз: «Тандер» выдохнутся в концовке Уставшая «Оклахома» не выдержит темп «Клипперс» и просядет во второй половине — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 39 305 фишек.

Заход дня: eeakie взял «Пистонс» с форой «-4» и «Клипперс» с форой «-2,5» с общим коэффициентом 3.84.

10 марта на паркете «Таргет-центра» «Миннесота» попробует взять реванш у «Вашингтона» за недавнее поражение в столице США. Команды встречались менее недели назад, и тогда «Уизардс» оказались сильнее с приличным преимуществом, однако перед данным поединком расклад сил совершенно другой. Теперь «Тимбервулвз» идут фаворитами у букмекеров, причём эксперты выставляют достаточно солидный гандикап на хозяев.

Анализ матча «Миннесота Тимбервулвз» – «Вашингтон Уизардс» (10.03.2019)

«Миннесота» ещё сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф, но франшиза сейчас решает, пожалуй, другие задачи. Руководство присматривается к новому тренеру, а менеджменту организации необходимо определиться с планами в среднесрочной перспективе. «Вашингтон» находится в похожем положении, только наставник прежний. Оба коллектива пока продолжают бороться, поэтому встреча должна получиться интересной.

С ротацией практически всё очевидно. «Тимбервулвз» без Ковингтона, а Денг под вопросом, «Уизардс» без парочки Уолл – Ховард. Эксперты отдают предпочтение хозяевам по трём основным причинам: домашний паркет, разное количество времени на восстановление и фактор Таунса.

Место проведения поединка играет колоссальную роль для обеих команд. «Миннесота» дома идёт с балансом 21-10, а «Вашингтон» на выезде демонстрирует унылые 8-26. Более того, у «Тимбервулвз» дома четыре победы кряду над грозными «Клипперс», «Рокетс», «Кингз» и «Тандер». Каждый из указанных оппонентов в настоящий момент куда сильнее нынешних «Уизардс».

Фора «-7» на хозяев выглядит опасно, однако во всех упомянутых сражениях гандикап в пользу «Миннесоты» составлял не менее 7 очков, поэтому доверимся статистике. «Вашингтон» накануне рубился с «Шарлотт», уступив лишь в самой концовке с минимальной разницей, зато в других гостевых поединках, если парни Скотта Брукса проигрывают, то чаще с солидным отставанием, нежели в упорной борьбе.

Главная проблема для гостей заключается в том, что Брэдли Бил отпахал 41 минуту. «Уизардс» проводят выездной «бэк-ту-бэк», а «Тимбервулвз» имели в распоряжении пару дней отдыха. Соперников не назвать медленными, поэтому «Вашингтону» придётся ограничивать время своего лидера, ведь человеческие силы не безграничны. Без 3 номера коллектив Скотта Брукса скатывается на баскетбол уровня «Никс». Ожидаем от «Миннесоты» грамотного использования своих козырей и уверенной виктории.

В очередной раз повторим ставки, приносившие нам прибыль в нескольких предыдущих случаях. За скромные 1.73 доступно предложение на индивидуальный тотал Таунса больше 26,5 балла за результативность, а за 1.91 выбор на преодоление центровым планки в 43,5 балла по сумме очков, передач и подборов. После паузы на матч звёзд Карл-Энтони пробивал оба рубежа в пяти из шести случаев, а для единственной неудачи есть вполне логичное объяснение.

В прошлом поединке «Миннесота» встречалась с «Детройтом». «Тимбервулвз» проводили вторую выездную встречу за двое суток, а опекал Таунса Драммонд. Конечно, Андре нельзя отнести к элитным оборонцам, но всё же он явно сильнее, чем Бобби Портис или Томас Брайнт, а самим «Пистонс» тогда прилично помогали судьи, выписав Карлу-Энтони шесть персональных замечаний.

У «Уизардс» под кольцом настоящая дыра, а оба великана обладают слишком ограниченным количеством умений. В недавней битве с «Вашингтоном» Таунс выдал линейку 28+10+7. Центровой «Тимбервулвз» набрался сил и готов сокрушать противников, уступающих ему и в габаритах, и в техническом оснащении.

Ставки на матч «Миннесота Тимбервулвз» – «Вашингтон Уизардс»

«Миннесота» и «Вашингтон» имеют общую черту – оба коллектива успешно выступают в родных стенах и крайне неубедительно выглядят за пределами своего паркета. Встреча пройдет в «Таргет-центре», поэтому мы проверим викторию «Тимбервулвз» с форой «-7». Для «Уизардс» данный поединок станет вторым выездным за двое суток, а Брэдли Бил накануне отбегал 41 минуту. У лидера гостей банально не хватит сил, чтобы тащить за собой команду.

А на отдохнувшего Таунса мы рассчитываем по полной программе и делаем сразу две ставки на личную статистику центрового. От Карла-Энтони ожидаем не менее 27 очков и более 43,5 балла по сумме трёх основных показателей. Передняя линия «Вашингтона» не обладает приличными исполнителями оборонительного уровня, поэтому главная звезда «Миннесоты» может вдоволь повеселиться.

Выбор №1: индивидуальный тотал Карла-Энтони Таунса больше 26,5 очка за 1.73

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 730 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал суммы очков, подборов и передач Карла-Энтони Таунса больше 43,5 за 1.91

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 910 фишек)

Выбор №3: победа «Тимбервулвз» с форой «-7» за 1.94

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 940 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 35 625 фишек.

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