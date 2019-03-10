«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз: гости припаркуют автобус

10 марта на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» «Арсенал» в рамках 30 тура АПЛ принимает «Манчестер Юнайтед». Обе команды на неделе выступали в еврокубках, вот только добились совершенно противоположных результатов. «Канониры» уступили 1-3 «Ренну», а «красные дьяволы» с точно таким же счётом одолели «ПСЖ» и прошли в следующий раунд Лиги чемпионов. Несмотря на очередное достижение Сульшера, букмекеры считают фаворитом именно хозяев.

Анализ матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» (10.03.2019)

Осечка «Тоттенхэма» дала дополнительную надежду обоим коллективам на попадание в топ-4. Потенциальная победа в данном противостояние сделает «канониров» главным претендентом на место в Лиге чемпионов, за исключением, естественно «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».



Дело в том, что это последний большой матч в текущем розыгрыше АПЛ для подопечных Унаи Эмери, а вот «красным дьяволам» ещё биться с «Челси» и с соседями по городу, у «шпор» также календарь не легче.



«Арсенал» уступил «Ренну», сыграл вничью с «Тоттенхэмом», однако дома у «канониров» четыре победы подряд. От привлекательной ставки в пользу хозяев мы откажемся, а вот фору «0» на «Манчестер Юнайтед» за солидные 2.24 обязательно рассмотрим. Сульшер ещё не терпел поражений во внутренних турнирах. Мирный исход принесёт нам возврат, но гости способны замахнуться и на победу.



Последнее домашнее поражение «Арсенал» получил именно от «МЮ» в 1/16 финала Кубка Лиги. «Красные дьяволы» в уже ставшем фирменном стиле, имея минимум моментов, добились необходимого результата. Сможет ли Эмери предложить принципиально иной футбол? На своём стадионе «канониры» обязаны действовать первым номером и идти вперёд большими силами, а нынешнему «Юнайтед», похоже, только это и нужно в битвах с серьёзными оппонентами.



Проблемы с составом есть не только у гостей. «Арсеналу» не помогут травмированные Уэлбек, Холдинг и Бельерин, а также получивший красную карточку в лондонском дерби Торрейра. За «Манчестер» точно не сыграют Санчес, Мата, Валенсия и Лингард, зато есть определённые шансы появиться на поле у Марсьяля, Дармиана, Джонса, Матича, Эрреры и Бейи.

Сульшер показал, что при соответствующем настрое его парни способны не заметить потерю сразу нескольких важных бойцов. Лукаку снова забивает, Фред превосходно проявил себя в роли разрушителя, Янг готов сыграть на любой позиции, а Шоу оставляет исключительно приятное впечатление. Одним из главных оружий в стане гостей может стать отдохнувший Погба, штампующий результативные действия чуть ли не в каждой встрече после увольнения Моуриньо.



«Арсенал» отдыхал на день меньше, у «канониров» как минимум не самое лучшее настроение после поражения от средней команды, а «Манчестер Юнайтед» наоборот находится на пике воодушевления. Что бы не придумал Эмери – хозяева покажут футбол, к которому «красные дьяволы» изначально готовы. Пока магия Сульшера работает, нет оснований полагать, что беспроигрышная серия норвежца во внутренних турнирах резко оборвётся.



В поединках с мощными коллективами на чужих полях «МЮ» акцентированно действует вторым номером и намеренно отдаёт инициативу. За 1.87 доступно предложение на победу «Арсенала» по проценту владения мячом с форой «-17».



«Красные дьяволы» при Сульшере демонстрируют следующую статистику в данном компоненте против больших команд на выезде: 39% с «Тоттенхэмом», 37% с «канонирами», 33% с «Челси», 32% с «ПСЖ». Для прохода ставки нас устроит даже 41% контроля от гостей, выглядит перспективно.



Схожая ситуация со стандартными положениями. Раз «МЮ» отдаёт в гостях инициативу, то и к воротам подходит значительно реже противника. В каждом из упомянутых выше поединков «Манчестер» подавал меньше корнеров, нежели оппоненты, а общий счёт за четыре матча по данному показателю составляет 25-9 в пользу противников «красных дьяволов». Откуда букмекеры рисуют соблазнительные 1.78 на викторию «Арсенала» по угловым не совсем понятно. Проверить данный вариант мы попросту обязаны.

Ставки на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» при Сульшере по внутренних турнирах составляет уже 15 матчей. «Красные дьяволы» имели в распоряжении лишний день отдыха и находятся на эмоциональном подъёме. «Арсенал» же свой матч в еврокубках проиграл, поэтому фора «0» на гостей за коэффициент выше двойки нам нравится. К тому же, чуть больше шести недель назад в Кубке Лиги «канониры» на своём поле уступили сегодняшнему сопернику со счётом 1-3.

«Манчестер Юнайтед» не стремится активно лезть вперёд в выездных встречах с большими командами. «Красные дьяволы» предпочитают действовать вторым номером, поэтому мы проверим победу «Арсенала» по угловым за 1.78 и викторию «канониров» по проценту владения мячом с форой «-17» за 1.87. Статистика «МЮ» при Сульшере целиком и полностью на нашей стороне.



Ставка №1: победа «Манчестер Юнайтед» с форой «0» за 2.24



Ставка №2: победа «Арсенала» по проценту владения мячом с форой «-17» за 1.87



Ставка №3: победа «Арсенала» по угловым за 1.78



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