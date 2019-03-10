«Сан-Антонио» — «Милуоки». Прогноз: снайперы хозяев расстреляют «оленей»

«Миннесота» в увлекательном поединке дожала «Вашингтон» на домашнем паркете. Три четверти преимуществом владели «Уизардс», но хозяевам удалось догнать оппонента в заключительной 12-минутке и вырвать победу в овертайме, несмотря на все старания соперника. К сожалению, фора «-7» на «Тимбервулвз» не сыграла, хотя маленькая надежда в самой концовке битвы появилась.

Таунс снова порадовал рубрику, позволив получить прибыль в седьмом выпуске кряду. Карл-Энтони запасом пробил планки в 26,5 очка и 43,5 балла по сумме трёх основных статистических показателей. Центровой «Миннесоты» доминировал на паркете и выдал сумасшедшую линейку 40+16+2.

«Миннесота» — «Вашингтон». Прогноз: Таунс уничтожит «Уизардс» «Миннесота» одержит пятую домашнюю победу кряду за счёт доминирования Таунса — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 39 945 фишек.

Заход дня: orenbasket выбрал победы «Тимбервулвз» и «Селтикс», а также «Кингз» с форой «-2,5» с общим коэффициентом 3.623

11 марта на паркете «Эйти-энд-Ти-центра» «Спёрс» сразятся с «Бакс» в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА. «Милуоки» идёт на первой строчке Востока и всей лиги, а «Сан-Антонио» замыкает кубковую восьмёрку на Западе, однако в предстоящем поединке букмекеры выставляют абсолютно равную линию на обоих соперников.

Анализ матча «Сан-Антонио Спёрс» – «Милуоки Бакс» (11.03.2019)

Удивительная западная конференция: «Спёрс» одержали четыре победы кряду, но всё равно остаются на восьмой строчке, означающей попадание на «Уорриорз» в первом раунде плей-офф. Разумеется, Поповича не устраивает подобное положение дел, и «Сан-Антонио» постарается подняться выше.

«Бакс» лидируют во всей лиге с приличным отрывом и основной задачей «Милуоки» является сохранение преимущества домашней площадки на всех стадиях кубковых баталий. Гостям, вероятно, не помогут Хилл и Браун, но данных исполнителей не назвать важнейшими в системе Буденхольцера.

У болельщиков «Спёрс» есть куда больше поводов для переживаний. Встречу пропустит Мюррей, Пёлтль заявил, что готов сыграть, но не всё ясно со здоровьем Гэя. В некоторых букмекерских конторах есть линия на личную статистику Руди, а в свете противостояния с «Бакс» 22 номер «Сан-Антонио» становится чуть ли не ключевой фигурой для хозяев. У Поповича в распоряжении попросту нет другого баскетболиста, способного серьёзно затруднить жизнь Яннису.

Козыри обеих команд очевидны. «Спёрс» выступают дома, где обладают балансом 25-7, а «Бакс» два последних матча на выезде проиграли. К тому же, с коллективами из западной конференции у «Милуоки» 16 побед при 8 поражениях. Результат достойный, но не фантастический. У «Сан-Антонио» преимущество в три лишних дня отдыха в то время, как противник проведёт второй поединок за двое суток.

Майк Буденхольцер старался беречь лидеров от чрезмерной нагрузки. Каждой исполнитель стартовой пятёрки «Милуоки» получил от 27 до 31 минуты в сражении с «Хорнетс», поэтому серьёзных опасений за физическое состояние гостей возникать не должно. Понятно, что «Спёрс» на бумаге слабее, однако фактор домашней площадки и дополнительного времени на восстановление делает шансы соперников действительно равными.

Нам приглянулся вариант с тоталом «Бакс» меньше 114,5 очка за 1.95. Да, средняя результативность «Милуоки» на выезде чуть выше установленной планки и составляет 115,3 балла, но «Спёрс» действуют в медленном темпе и умеют диктовать условия противнику на своём паркете.

105,5 очка пропускает «Сан-Антонио» в 12 крайних домашних поединках против команд, находящихся в зоне плей-офф. На указанном отрезке одни лишь «Тандер» сумели затянуть «Спёрс» в сверхрезультативный баскетбол, а в остальных случаях защита Поповича работала на высоком уровне.

Буденхольцер выстроил прекрасное нападение, позволяющее Яннису демонстрировать свои лучшие качества, но у «Бакс» нет плана «Б». Идеальных систем не существует, следовательно, кому как не «Спёрс» за несколько дней отдыха грамотно подготовиться к атакующих действиям противника.

Каждый баскетболист «Сан-Антонио» выкладывается в обороне по максимуму, что и проводит к соответствующим дивидендам в битвах с грандами. Очевидно, Яннис при любом раскладе способен собрать линейку 30+15+10, но существенно подпортить процент попадания остальным игрокам «Милуоки» хозяевам вполне по силам.

Главный принцип «Бакс» в обороне – не дать противнику набрать лёгкие очки из-под кольца. Данная философия приводит к тому, что именно против «Милуоки» соперники в среднем выбрасывают наибольшее количество трёшек. При этом, процент попадания у коллективов, противостоящих Яннису и компании, вполне приличный (35,9%, 18 строчка в лиге).

Оба лидера «Спёрс» на периметре не представляют особой угрозы. Дерозан с Олдриджем в сумме 1,1 раза за матч атакуют из-за дуги и предпочитают набирать очки, находясь существенно ближе к кольцу. Буденхольцер постарается забетонировать краску, а одними дальними средними одолеть сильнейший коллектив текущей регулярки у «Сан-Антонио» не получится.

Возрастёт значимость ролевых исполнителей хозяев, чем мы и постараемся воспользоваться. За коэффициенты чуть выше двойки доступны ставки на верх Миллза и Форбса. Аналитики выставляют по 9,5 очка на каждого из малышей, поэтому особых геройств нам даже не потребуется. Патрик набирает в среднем 9,9 балла за матч, а Брин 11,7.

«Сан-Антонио» — лучшая команда в НБА по реализации дальних попаданий, а «Бакс» чаще всех позволяют противникам атаковать с периметра. Миллз и Форбс совершают больше трёшек, чем бросков с ближней и средней дистанции, поэтому мы ждём особой активности от данного дуэта.

Ставки на матч «Сан-Антонио Спёрс» – «Милуоки Бакс»

«Спёрс» в 11 из 12 последних домашних матчах против соперников, находящихся в зоне плей-офф, пропускают не более 114 баллов, поэтому тотал «Бакс» меньше 114,5 очка напрашивается исходя из статистики. Кроме того, баскетболисты «Сан-Антонио» отдыхали три дня, а у «Милуоки» накануне был непростой поединок с «Шарлотт».

Особенностью оборонительной системы Буденхольцера следует назвать очевидный акцент на защиту краски.

Дерозан и Олдридж не представляют опасность с периметра, поэтому наказывать гостей за свободное пространство на дуге придётся ролевым исполнителям «Спёрс». В связи с этим, рассчитываем на десяток очков от Форбса и Миллза.

Выбор №1: индивидуальный тотал «Бакс» меньше 114,5 очка за 1.95

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 950 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Патрик Миллза больше 9,5 очка за 2.05

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1050 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Брина Форбса больше 9,5 очка за 2.01

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1010 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 36 945 фишек.

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