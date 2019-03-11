«Юта» — «Оклахома». Прогноз: Джордж заставит «Джаз» поутихнуть

«Спёрс» продемонстрировали потрясающую волю к победе и сумели одолеть «Бакс» на своём паркете. В первой четверти хозяева уступали с разницей в 15 очков, но в дальнейшем подопечные Поповича притормозили атаку противника. Баскетболисты «Сан-Антонио» выиграли щит и совершили лишь 5 потерь за матч, что и послужило основной причиной прохода ставки на тотал «Милуоки» меньше 114,5 балла.



Великолепно сработали ролевики «Спёрс». От Миллза и Форбса мы ожидали преодоление рубежа в 9,5 очка, и оба снайпера пробили данную планку с запасом. Брин набрал 12 баллов за результативность, а Патрик и вовсе выдал 16. Отметим, что австралийский разыгрывающий закончил встречу с фантастическими «+23» в графе «плюс-минус».

«Сан-Антонио» — «Милуоки». Прогноз: снайперы хозяев расстреляют «оленей» Форбс и Миллз воспользуются склонностью «Милуоки» к насыщению краски — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 42 955 фишек.



Заход дня: chubaka48 взял победы «Сиксерс» и «Хоукс», а также тотал больше 10 трёхочковых «Спёрс» с общим коэффициентом 5.

12 марта на паркете «Вивинт Смарт Хоум Арены» «Юта» сразится с «Оклахомой» в рамках матча регулярного чемпионата НБА. В нынешнем сезоне команды уже встречались трижды, и в каждом поединке сильнее оказывались «Тандер». Букмекеров не смущает данная статистика, эксперты считают, что больше шансов на успех имеют именно «Джаз».

Анализ матча «Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер» (12.03.2019)

Положение дел в рамках кубковой восьмёрке в западной конференции становится ещё более интригующим. Достаточно сказать, что «Спёрс», замыкающих зону плей-офф, отделяет лишь 7,5 побед от лидирующих «Уорриорз». Разумеется, в такой мясорубке кто-то неизменно окажется в роли неудачника.



«Юта» не воспользовалась возможностями, предоставленными конкурентами, и потерпела два далеко необязательных поражения в трёх крайних поединках. Но время исправить ситуацию ещё есть. У «Оклахомы» катастрофический баланс 2-6 за последние восемь матчей, и даже вернувшийся Джордж пока не может поставить коллективы на победные рельсы.



У «Джаз» есть определённые проблемы с составом. Хозяевам не помогут Рубио, Нето и Брэдли, а Экзам и Юдо находятся под вопросом. Билли Донован обойдётся без Роберсона, к чему в штабе «Тандер» уже давно привыкли. Предпочтения аналитиков в пользу «Юты» понятны, но на наш взгляд «Оклахома» сильно недооценивается.



За 1.74 доступна фора «+5» на гостей, и мы попробуем заиграть данный вариант. В прошлогоднем плей-офф «Джаз» оказались сильнее «Тандер», но в нынешней регулярке расклад сил уже совсем другой. Если «Юта» находится примерно на том же уровне, то «Оклахома» добавила за счёт прогресса Джорджа, Гранта и Фергюсона, а Шрёдер подходит этой команде явно больше, чем Кармело Энтони.

3-0 в пользу парней Билли Донована в сезонной серии не назовёшь случайностью. С грандами «Оклахома» порой действует лучше, чем аутсайдерами. Уэстбрук – эмоциональный спортсмен, который заводится после малейшего повода. Есть ли для Расселла лучший раздражитель, чем команда, выбившая его из плей-офф с дерзким юнцом в роли главной звезды?



Отсутствие Рубио и Нето частично ударит по нападению хозяев. В системе Куина Снайдера сразу несколько исполнителей готовы отдать проникающую передачу, но защита «Тандер» способна доставить массу неприятностей «Юте». Разумеется, остановить Митчелла гости не смогут, а вот испортить ему процент попадания и отделить от партнёров — попробуют.



Победу «Джаз» мы вовсе не исключаем, однако в свете недавних выступлений «Юты» мало аргументов для убедительной виктории хозяев. Если «Оклахома» не возьмёт верх, то хотя бы дотянуть до напряжённой концовки должна с высокой вероятностью. Также за 1.85 в букмекерских конторах есть опасная ставка на индивидуальный тотал «Тандер» больше 111,5 очка.



С точки зрения статистики выбор отвратительный. «Юта» лишь в одном из шести крайний поединков позволяла сопернику пробивать установленную планку. Почему всё же верх гостей? Обе команды имели в распоряжении по два дня отдыха, впереди нет «бэк-ту-бэка», поэтому лидеры должны получить массу времени, а свежие «Тандер» постараются на всех ногах лететь в свои любимые быстрые отрывы.



«Джаз» идут на ужасной 27 позиции по проценту потерь, а «Оклахома» великолепно пользуется чужими огрехами и чаще всех в ассоциации совершает перехваты. В матче с «Клипперс» парней Билли Донована засуживали, от «Тандер» пошли возмущения в прессе, при этом, всё сказанное было абсолютно по делу. Естественно, лига выписала штраф, но вряд ли станет продолжать бесчинства и наверняка задобрит гостей несколькими спорными свистками.



В очередной раз поставим на тотал Джорджа больше 29 очков. В упомянутом сражении против подопечных Дока Риверса форвард «Оклахомы» провалился, получил шесть фолов и провёл невзрачный поединок. Настало время исправляться. В нынешней регулярке Пол отгрузил «Юте» 31, 43 и 45 баллов, а возможность перевести дух лишь добавит сил главному бомбардиру гостей.

Ставки на матч «Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер»

В текущем сезоне «Оклахома» трижды брала верх в битвах с «Ютой». Вполне возможно, что «Джаз» смогут размочить счёт в сезонной серии, но мы не верим в крупную викторию хозяев, поэтому проверяем фору «+5» на «Тандер». Полученный отдых позволит парням Билли Донована перезагрузить батарейки и с новыми силами ринуться в бой. В связи с этим достойно смотрится тотал «ОКС» больше 111,5 очка.

Очередных подвигов логично ожидать от Джорджа. В трёх последних матчах против «Юты» Пол демонстрировал баскетбол фантастического уровня, мы надеемся на продолжение тенденции и за базовые 1.90 ставим на тотал форварда «Оклахомы» больше 29 очков.



Выбор №1: индивидуальный тотал Пола Джорджа больше 29 очков за 1.9



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 950 фишек)



Выбор №2: победа «Тандер» с форой «+5» за 1.74



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 740 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал «Тандер» больше 111,5 очка за 1.85



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 850 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 39 955 фишек.



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