«Клипперс» – «Портленд». Прогноз: Галлинари продолжит феерить

«Оклахома» всухую выиграла сезонную серию у «Юты». На этот раз парни Билли Донована оказались сильнее благодаря фантастической защите. Гости с самого начала предложили «Джаз» баскетбол с предельной самоотдачей в обороне, полагаясь на преимущество в индивидуальном мастерстве.

Тотал больше 29 очка Джорджа провалился, но два других бомбардира «Оклахомы» здорово проявили себя в нападении, и фора «+5» на «Тандер» зашла с запасом, ведь гости уверенно победили. К сожалению, по итогам игрового дня рубрика фиксирует убыток, так как Уэстбрук и компания не сумели приблизиться к планке в 114,5 балла за результативность.

«Юта» — «Оклахома». Прогноз: Джордж заставит «Джаз» поутихнуть «Оклахома» с дуэтом Джордж – Уэстбрук навяжет борьбу «Юте» — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 41 695 фишек.

Заход дня: eeakie поставил на чистую победу «Уизардс» за 2.

13 марта в «Стэйпл-центре» в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА «Клипперс» померяются силами с «Трэйл Блэйзерс». Калифорнийцы набрали потрясающую форму и взлетели на шестую строчку западной конференции. При этом букмекеры отдают предпочтение «Портленду», помня об истории личных встреч данных соперников именно в Лос-Анджелесе.

Анализ матча «Лос-Анджелес Клипперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (13.03.2019)

В сезонной серии 2-1 в пользу «Трэйл Блэйзерс». В распоряжении гостей два лишних дня отдыха, однако вряд ли Терри Стоттс всерьёз рассчитывает на усталость хозяев. Да, «Клипперс» проводят «бэк-ту-бэк», но обе встречи домашние, а Лос-Анджелес подопечные Дока Риверса не покидают уже целую декаду.

У калифорнийцев все здоровы, за исключение Мба-А-Муте, а у «Портленда» под вопросом Худ и Тёрнер. Накануне «Клипперс» уничтожили «Селтикс», отгрузив противнику 140 очков и одержав победу во всех четвертях. При этом лишь Патрик Беверли отбегал больше 27 минут, а остальные исполнители получили дозированную нагрузку и не особо напрягались в обороне.

«Трэйл Блэйзерс» уверенно разобрались с «Финиксом», но до этого уступили «Оклахоме» и «Мемфису». У Терри Стоттса достойный коллектив, однако в нём не чувствуется запаса прочности. Аналитики выставляют гостей фаворитами, и мы обязаны проверять фору «+3» на хозяев. Сейчас «Клипперс» — это настоящая банда, в которой собраны личности, стремящиеся многое доказать окружающим.

Док Риверс хочет оставаться элитным наставником по мнению специалистов, молодёжь воюет за будущее, у множества баскетболистов контрактный год, а кто-то, как Патрик Беверли, попросту бесится, когда его команду не воспринимают всерьёз. У «Клипперс» потрясающая химия, у команды всё получается, а в соперниках далеко не самый серьёзный оппонент из всех возможных.

«Портленд» пассивно обороняется, что отлично отражается в следующих статистических показателях: «Трэйл Блэйзерс» находятся на 29 строчке по доле потерь противников, хотя здесь стоит признать практически идентичный показатель у «Клипперс», но по эффективному проценту попадания оппонентов «Портленд» на 14 позиции, а калифорнийцы входят в топ-3 во всей лиге.

В чём заключается разница? В опеке на периметре. В распоряжении Дока Риверса есть потрясающие Беверли и Гилджес-Александер, из-за чего «Клипперс» — лучший коллектив ассоциации по защите от дальних бросков. У «Портленда» в задней линии выступают Лиллард и Макколлум, у которых почти все силы уходят на созидание. Как следствие, «Трэйл Блэйзерс» идут в третьем десятке по точности чужих снайперов.

Если поговорить о совсем безумных раскладах, то за коэффициент 15 хочется рискнуть и проверить ставку на овертайм. В битвах между «Клипперс» и «Трэйл Блэйзерс» команды укладываются в основное время уже в 21 сражении кряду. Согласитесь, для соперников, которые в последние сезоны не сильно отличаются по потенциалу и возможностям, серия слишком продолжительная. Позволим себе маленькую шалость.

Соблазнительно выглядит индивидуальный тотал Галлинари больше 19,5 очка за 1.73. Коэффициент, конечно, не самый высокий, зато велика вероятность прохода. Средняя результативность итальянца по сезону составляет 19,3 балла, однако после обмена Харриса количество бросков Данило логично устремилось вверх. В четырёх встречах кряду форвард «Клипперс» преодолевает установленный рубеж, понадеемся на продолжение тенденции.

За классические 1.9 доступен индивидуальный тотал Лилларда больше 26,5 очка. В нынешней регулярке лидер «Портленда» набирает 26,1 балла за встречу, но в двух из трёх встреч с «Клипперс» пробивал нужную нам планку. Дэмьен отдыхал пару дней, следовательно, полон сил. Калифорнийцы сейчас играют в высоком темпе, что должно приводить к увеличению результативности. К тому же, исход поединка вряд ли станет известен слишком рано, поэтому звёздам придётся проявлять себя во всей красе.

Ставки на матч «Лос-Анджелес Клипперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Букмекеры считают «Портленд» фаворитом предстоящего поединка, несмотря на домашний для «Клипперс» паркет и серию из пяти побед кряду. Мы с мнением аналитиков не согласны и проверяем фору «+3» на хозяев. Парни Дока Риверса сейчас в потрясающей форме, поэтому одолеть их с серьёзным преимуществом крайне непросто. За коэффициент 15 доверимся интуиции и возьмём ставку на овертайм.

От Галлинари и Лилларда мы ожидаем высокой результативности, так как встреча с огромной вероятностью пройдёт в высоком темпе, а лидерам придётся часто брать на себя игру. Данило в четырёх подряд матчах набирает не менее 20 очков, а Дэмьен тащит «Трэйл Блэйзерс» именно против серьёзных противников.

Выбор №1: победа «Клипперс» с форой «+3» за 1.8

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 800 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Дэмьена Лилларда больше 26,5 очка за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Данило Галлинари больше 19,5 очка за 1.73

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 730 фишек)

Выбор №4: овертайм за 15

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 14 000 фишек)

Итого: сделано 4 ставки на сумму 4 тыс. фишек. В банке осталось 37 695 фишек.

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