«Барселона» — «Лион». Прогноз: возвращение Фекира добавит французам огня

«Барса» выиграла восемь из 11 домашних матчей против французских клубов, потерпев всего одно поражение.

13 марта на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Первая игра обошлась без голов, что ставит каталонцев в не самую удобную позицию: при результативной ничьей дальше пройдут французы.

Анализ матча «Барселона» — «Лион» (13.03.2019)

Справедливости ради, итог первой встречи трудно назвать справедливым. Сине-гранатовые были ощутимо лучше и не смогли добыть победу только из-за кошмарной реализации. 23-4 по ударам, 8-2 по попаданиям в створ — даже самая элементарная статистика чётко демонстрирует происходившее во Франции.

Сдержанный повод для оптимизма у «Лиона» всё же имеется. Набиль Фекир пропустил первый матч из-за дисквалификации, но 25-летний полузащитник готов сыграть в ответной встрече. Для гостей это ключевой фактор, с наличием Фекира эффективность контратак и общий уровень остроты явно поднимутся.

Как правило «Лион» хорошо проводит выездные матчи на европейской арене — команда проиграла только один из своих последних восьми гостевых встреч за пределами Франции. В этом сезоне подопечные Бруно Женезио хлопнули «Манчестер Сити» (2:1), а также сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (3:3) и «Шахтёром» (1:1).

Три выездных матча, пять очков и шесть забитых мячей — статистика очень бодрая. Пожалуй, вариант «Лион» забьёт за 1.73 смотрится неплохо. «Барселона» склонна к ошибкам в обороне, а возвращение Фекира должно помочь французам с доведением атак до ума. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о ставке «гол гостей во втором тайме» за бодрый коэффициент 2.76.

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Штеген; Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба; Ракитич, Бускетс, Артур; Месси, Суарес, Коутиньо

Не сыграет: Рафинья (колено)

Под вопросом: Дембеле (задняя мышца бедра), Вермален (бедро)

«Лион»: Лопеш; Дюбуа, Денайер, Марсело, Менди; Тусар, Ндомбеле; Депай, Фекир, Террье; Дембеле

Не сыграет: Гуйри (колено)

Под вопросом: Марсело (бедро)

В остальном надежд у французов немного. «Лион» не преодолевал барьер 1/8 финала Лиги чемпионов с 2010 года, когда выбил «Реал». В сезоне-2011/12 в первом раунде плей-офф ему попался скромнейший АПОЭЛ, но в итоге киприоты прошли дальше в серии пенальти. «Барселона» в последние годы и сама привыкла вылетать в четвертьфинале, но первый раунд каталонцы как правило проходят.

Кроме того, «Барса» выиграла восемь из 11 домашних игр против французских клубов, потерпев всего одно поражение. Два матча подряд с ужасной реализацией сине-гранатовые выдают редко, а «Камп Ноу» поможет увеличить давление на гостей, у которых в составе много молодых футболистов.

Контроль мяча точно останется за каталонцами, но форсировать события и идти ва-банк уже в дебюте хозяевам незачем. Скорее всего, сине-гранатовые неспеша поддавят гостей и потихоньку будут нагнетать обстановку. «Угловой в первые 9 минут» за 1.85 и П1 по угловым с форой (-2) в первом тайме за 1.92 смотрятся любопытно.

Как только в игре случится первый гол, одной из команд нужно будет забивать при любом счёте. 1:0, 0:1, 1:1 — не имеет значения. В связи с этим стоит подумать о предложении «гол после 75-й минуты» за 1.83 и «жёлтая карточка после 84-й минуты» за 1.90. Эмоции, разочарование, затяжки времени — поводы для «горчичника» в концовке у Шимона Марциняка из Польши наверняка будут.

Ставки на матч «Барселона» — «Лион»

«Лион» забил шесть голов в трёх гостевых матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, а возвращение отбывшего дисквалификацию Фекира увеличит атакующий потенциал гостей. Вероятность гола в ворота тер Штегена сложно назвать низкой.

Из-за нулевой ничьей в первой встрече один мяч создаст ситуацию, при которой кому-то из соперников будет необходимо раскрываться и рисковать. В теории это обещает событийную концовку. Если разгрома не случится, последние 10-15 минут получатся яркими.

Ставка №1: «Лион» забьёт за 1.73.

Ставка №2: угловой в первые 9 минут за 1.85.

Ставка №3: гол после 75-й минуты за 1.83.

Ставка №4: жёлтая карточка после 84-й минуты за 1.90.

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