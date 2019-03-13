«Бавария» — «Ливерпуль». Прогноз: концовка будет огненной

13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ливерпулем». Первый поединок, проходивший в Англии, неожиданно для многих завершился нулевой ничьей. В предстоящем сражении букмекеры считают победу мюнхенцев более вероятной, но на проход в следующий раунд дают по 1.90 в обе стороны.

Анализ матча «Бавария» — «Ливерпуль» (13.03.2019)

Ставки: гол с 76-й минуты и позже за 1.87, проход «Баварии» за 1.9 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).



У «Баварии» приличные проблемы с составом. Продолжает отбывать дисквалификацию Мюллер, перебрал жёлтых Киммих, травмированы Толиссо и Роббен, не всё ясно по состоянию здоровья Алабы и Комана. У «Ливерпуля» потерь существенно меньше. Гостям не помогут Гомес и Окслейд-Чемберлен.



Первая встреча удивила многих. Оба наставника в первую очередь думали об обороне, старались минимизировать риск и свести к минимуму опасные моменты у своих ворот. Следует отметить, что задумка удалась. Команды нанесли в сумме четыре удара в створ, а счёт на табло так и не изменился.

Со стратегической точки зрения нулевая ничья является неплохим результатом для обоих коллективов, и здесь важно понимать, кому удобнее действовать по счёту. «Ливерпуль» в гостях совсем не впечатляет. За шесть предыдущих выездных встреч «красные» добились лишь одной минимальной победы над «Брайтоном» благодаря голу с пенальти. У «Баварии» дома восемь викторий подряд, поэтому мы поверим в коллектив Нико Ковача и возьмём проход хозяев в БК «Фонбет» за 1.90 (Сделать ставку).



«Ливерпуль» сейчас явно не тот, что был в начале сезона. Футбол Клоппа подразумевает идеальную физическую готовность для постоянного давления на противника, но минимальная ротация в совокупности с чрезмерной нагрузкой привела к утомлению атакующей тройки «красных». Салах перестал демонстрировать высокий уровень, а Фирмино и Мане не могут тащить команду на постоянной основе.

У «Баварии» заметно противоположное движение. Мюнхенцы постепенно разбираются со всеми внутренними трудностями и выходят на проектную мощность. Лучше всего о готовности немецкого гранда свидетельствуют два недавних поединка, в которых парни Нико Ковача отгрузили 11 мячей в ворота противников. Левандовски набрал потрясающую форму, восстановился Рибери. «Ливерпуль» ожидает крайне тяжелая встреча. Победа мюнхенцев идёт в БК “Фонбет” за 2.15.



Тактическое превосходство также на стороне хозяев. От Клоппа заранее понятно чего ожидать, схема «красных» очевидна и предсказуема. «Бавария» способна на различные сюрпризы, как в центре полузащиты, так и по флангам атаки. В подобных поединках очень важную роль играет командный опыт, которого у немцев явно больше. Разумеется, мы не исключаем выход в следующий раунд именно «Ливерпуля», но шанс на такое развитие событий ниже, чем 50%.



Вряд ли вторая встреча кряду между данными оппонентами завершится нулевой ничьей. Рано или поздно одной из команд удастся отличиться, после чего рисунок игры претерпит серьёзные изменения. Общий тотал проверять опасно, ведь в первом тайме возможна чрезмерная осторожность, а вот ставка на гол после 76-й минуты выглядит вполне прилично. Это предложение доступно в БК «Фонбет» за 1.87. (Сделать ставку).



В концовке встречи возникнет ситуация, когда одной из команд будет уже нечего терять, поэтому мы увидим массовый навал на чужие ворота, сопряжённый с шансом на результативную контратаку. «Ливерпуль» в недавнем матче с «Бёрнли» обменялся голами в добавленное время, а в поединке с «Уотфордом» «красные» дважды отличились в последнюю четверть часа.

«Бавария» на том же временном интервале отгрузила три мяча «Вольсфбургу», да и в поединке с «Боруссией М» соорудила гол в компенсированное арбитром время. Предпосылки для особенной активности в заключительные минуты сражения нас обнадёживают, а необходимость одному из противников срочно спасаться послужит катализатором для создания целой серии опасных моментов, и коэффициент на это в БК «Фонбет» — вкусный.

Ставки на матч «Бавария» — «Ливерпуль»

Букмекеры выставляют равные коэффициенты на проход обеих команд, что несколько удивляет. «Ливерпуль» в гостях смотрится неубедительно. «Красные» не смогли взять три очка в пяти из шести выездных матчей, а у «Баварии» дома восемь викторий кряду. Проверять победу мюнхенцев по итогам всего противостояния за 1.90 мы обязаны.



Представить себе 0:0 и во второй встрече практически нереально. Любой забитый мяч вскроет игру и заставит отстающую сторону раскрываться. В составе обоих коллективов полно мастеров высочайшего уровня, которые готовы использовать любую ошибку уставшей обороны.



Ставка №1: проход «Баварии» за 1.9 в БК «Фонбет»



Ставка №2: гол с 76 минуты и позже за 1.87 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).



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