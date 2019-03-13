«Барыс» — «Авангард». Прогноз: «ястребы» снова победят в Казахстане

14 марта на стадионе «Барыс-Арена» клуб из Астаны проведёт первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина с «Авангардом». Букмекеры не видят в этой игре фаворита и выставляют практически равные котировки. Ставки на хозяев принимаются за 2.55, а на гостей — за 2.45.

Анализ матча «Барыс» — «Авангард» (14.03.2019)

Первый раунд сложился для соперников по-разному. «Барыс» напару с «Торпедо» выдал, пожалуй, лучшую серию четвертьфиналов конференций. Семь матчей, уйма камбэков на любой вкус и цвет, ошибки, голы, спорные свистки арбитров и безграничные эмоции. В этой серии было всё, а дальше прошёл сильнейший.



«Авангард» переломил «Ак Барс» об колено в четырёх матчах. Мощь «ястребов» изначально не вызывала сомнений, но чтобы настолько… Дело даже не в итоговом свипе, а в том, что во всех четырёх встречах казанцы действительно смотрелись ощутимо слабее. Никаких предпосылок к разговорам о невезении не было и близко.

«Барыс» традиционно хорош на своём льду. Собственно, во многом благодаря этому фактору подопечные Андрея Скабелки и прошли «Торпедо». В каждом из семи матчей первого раунда побеждал именно тот, кто играл дома. Перед своими трибунами клуб из Казахстана крепко держит удар.



Штука в том, что «Авангард» чуть ли не лучше всех в КХЛ играет с «Барысом» на выезде. В предыдущий раз омичи проигрывали в Казахстане ещё в 2016 году. С тех пор команды провели пять встреч — все остались за гостями. 2:1Б, 4:3Б, 4:3, 2:1Б, 3:1. Единственный повод для оптимизма у астанинцев здесь — отсутствие серий буллитов в плей-офф КХЛ. Играть придётся до заброшенной шайбы.

«Авангард» отдыхал на неделю больше, но едва ли это стоит считать серьёзным преимуществом. У «Барыса» было трое суток при полном отсутствии перелётов, ведь седьмой матч с «Торпедо» состоялся в Астане. Для восстановления вполне достаточно. А вот «ястребам» после 10 суток простоя может понадобиться какое-то время, чтобы раскатиться и войти в ритм.



Подопечные Боба Хартли действуют крайне агрессивно, а защита «Барыса» довольно часто ошибалась под давлением в серии с нижегородцами. Опасный признак, ведь теперь будет ещё тяжелее. «Авангард» выиграл конёк у «Ак Барса» и смял соперника именно за счёт преимущества в движении и блистательной работы в прессинге.



«Барыс» силён на открытом льду и здорово наказывает за несогласованный прессинг, но отдохнувший «Авангард» крайне редко позволяет сопернику спокойно выходить из зоны. Скорее всего, в дебюте встречи хозяева упростят игру, чтобы снизить риск обреза и не начать матч с 0:2. В случае чего оформлять камбэки с «ястребами» будет гораздо тяжелее, чем с крепким, но ограниченным «Торпедо».

Обе команды играют смело и активно используют подключения защитников, но статус встречи может скорректировать привычный порядок вещей. Четыре из шести предыдущих очных встреч в Астане получились низовыми, а потому грузить на тотал больше 4,5 шайбы за скромные 1.70 — не самый лучший вариант.



Логичнее всего отталкиваться от «Авангарда». Гости полны сил, удачно играют в Казахстане, мощнее провели первый раунд, да и состав у них посильнее. Лобовая П2 за 2.45, П2 с учётом ОТ за 1.90, П2 с нулевой форой за те же 1.90 — вариантов достаточно, зависит от вашего вкуса.

Ставки на матч «Барыс» — «Авангард»

«Авангард» отдыхал 10 суток и явно не будет иметь никаких проблем с физической готовностью. «Ястребы» выиграли пять предыдущих матчей в Казахстане и шикарно провели первый раунд, коэффициент 2.45 на их победу в таких условиях кажется завышенным. «Барыс» хорош, но свежий «Авангард» будет фаворитом даже в Астане.



Ставка: победа «Авангарда» за 2.45.

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