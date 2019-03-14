Энтони Тейлор посадит «быков» на «горчичную» диету, а питерцы не останутся без угловых.

Экспресс дня на 14 марта: ставки на статистику «Краснодара» и «Зенита» в ЛЕ

14 марта в Лиге Европы будет весело, на повестке дня ответные матчи 1/8 финала. «Краснодар» на своём поле встретится с «Валенсией», а поставивший себя на край пропасти «Зенит» попробует совершить чудо и отыграться у «Вильярреала» со счёта 1:3.

Анализ матча «Краснодар» — «Валенсия» (14.03.2019)

1:2 на выезде — вполне терпимо. Тем более что чёрно-зелёные выиграли 17 из 25 домашних матчей в еврокубках и не знали поражений в последних шести встречах. Да и статистика с испанскими клубами у них недурная — выиграны два из трёх домашних матчей, «быки» уступили только «Сельте».

А вот «Валенсия» выиграла три из шести выездных матчей с российскими клубами. В последний раз испанцы победили «Кубань» (2:0) на групповом этапе ЛЕ сезона-2013/14. После этого испанцы лишь однажды играли в России, уступив «Зениту» со счётом 0:2 на групповом этапе ЛЧ сезона-2015/16.

В Испании остались дисквалифицированные защитник Факундо Ронкалья и хавбек Даниэль Парехо, а также травмированный защитник Эсекьель Гарай. У «Краснодара» тоже будут проблемы с центральной осью — у Александра Мартыновича и Шарля Каборе перебор жёлтых карточек.

Отбывший дисквалификацию Маурисио Перейра поможет «быкам» с креативом и предпоследним пасом, но отсутствие Мартыновича кажется невосполнимым. Йон Гудни Фьолусон не выглядел надёжно даже на фоне обученного, но ограниченного «Оренбурга». Отыграть на «ноль» без ключевого опорника и основного центрального защитника едва ли удастся.

Аккуратный вариант — ИТБ 1 мяча «Валенсии» за 1.52. ИТБ 1,5 мяча гостей идёт за бодрые 2.28. Но нам больше нравится ИТБ 2,5 жёлтых карточек «Краснодара» за 1.91. Если обойдётся без быстрого гола, то по ходу матча «быкам» рано или поздно придётся раскрываться. Испанский клуб резво выходит из обороны в атаку и обладает большим количеством скоростных футболистов.

С такими исходными данными обойтись без предупреждений за срыв контратак практически невозможно, а отсутствие Каборе и Мартыновича лишь усугубит ситуацию — меньше сыгранности, больше проблем. Скорее всего, 3-4 «горчичника» хозяева получат, хотя британец Энтони Тейлор старается не лезть в карман без лишней необходимости.

Анализ матча «Вильярреал» — «Зенит» (14.03.2019)

Вариантов у «Зенита» нет. 1:3 на своём поле при ужасном качестве игры оставляют только один путь — лезть вперёд и надеяться открыть счёт как можно раньше, а дальше как пойдёт. Вся статистика, разумеется, говорит в пользу подопечных Хавьера Ревильи Кальехи.

«Зенит» проиграл первые шесть матчей в Испании, зато выиграл два последних. В плей-офф еврокубков «Зенит» проиграл испанцам три из четырёх противостояний, включая четвертьфиналы с «Севильей» в Кубке УЕФА сезона-2005/06 и Лиге Европы сезона-2014/15. Единственную победу по сумме двух матчей питерцы одержали как раз над «Вильяреалом» в дорогом сердцу 2008 году.

Зато «Вильяреал» в плей-офф еврокубков восемь раз выигрывал первый матч на выезде и в каждом из этих случаев проходил дальше. «Зенит», в свою очередь, проиграл все четыре двухматчевых противостояния, когда уступал в первом поединке на своём поле. Грустно.

Сине-бело-голубым придётся давить вне зависимости от счёта. 0:0, 2:0 или 0:1 — разница невелика, забивать в любом случае требуется не меньше трёх. С позиционными атаками у подопечных Сергея Семака так себе, разнообразием на данный момент даже не пахнет: грузить вперёд на Дзюбу с Азмуном да навешивать с флангов.

Пожалуй, самый очевидный шаг при таком рисунке игры — взять верх на количество угловых питерцев. ИТБ 4,5 угловых «Зенита» за 1.88, ИТБ 5,5 корнеров за 2.78, ИТБ 2 угловых «Зенита» в первом тайме за 1.73 — вариантов достаточно.

Вроде бы неплохо смотрится ТМ 53,5% владения мячом «Вильярреала», но питерцы при Семаке играют вторым номером при любом раскладе и с любым соперником, что путает все карты. На выезде «Зенит» особенно пассивен, ноль побед в шести гостевых матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы говорят сами за себя. Слишком рискованно.

Ставка экспресс на матчи «Краснодар» — «Валенсия» и «Вильярреал» — «Зенит»

«Быкам» рано или поздно придётся раскрываться, а у «Валенсии» много быстрых игроков. Гасить контратаки придётся тактическими фолами. Если Энтони Тейлор не будет стесняться, «горчичников» у российского клуба скопится немало.

У «Зенита» ноль побед в шести гостевых матчах этого сезона Лиги Европы, ставить на питерцев при таких цифрах совсем не хочется. Но рассчитывать на большое количество угловых мы можем. «Зенит» так плох в позиционном нападении, что без эффективных «стандартов» ни о какой интриге не может быть и речи.

Выбор№1: ИТБ 2,5 жёлтых карточек «Краснодара» за 1.91

Выбор№2: ИТБ 2 угловых «Зенита» в первом тайме за 1.73

Общий коэффициент экспресса - 3.31

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