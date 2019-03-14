Уильямс – Кербер, Монфис – Тим. Прогноз на четвертьфиналы Индиан-Уэллса

15 марта на кортах Индиан-Уэллса в рамках 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах состоятся крайне любопытные встречи. Гаэль Монфис после уверенной победы над Кольшрайбером сразится с Тимом, который ни отдал на данном турнире ни сета, а Винус Уильямс постарается не пустить в следующий раунд Анжелику Кербер. По мнению аналитиков, немецкая теннисистка имеет больше шансов на викторию, а в мужском противостоянии линия близка к ровной.

Младшая из сестёр Уильямс из борьбы за престижный трофей уже выбыла, сославшись на травму, зато Винус свой поход ещё не завершила. Легендарной американке предстоит напряжённое сражение с Кербер. В личных встречах преимущество у Анжелики, немка ведёт со счётом 5-3 в очных сражениях, хотя её нынешнюю форму идеальной не назвать.

У Винус были серьёзные проблемы в первом и втором кругах. В обоих случаях дело доходило до третьей партии, а с мощной Квитовой всё решилось лишь в самой концовке. После этого Уильямс побеждала менее именитых соперниц уже в двух сетах, но добытые виктории лёгкими отнюдь не являлись.

Кербер стартовала со второго круга, катком прошлась по Путинцевой, а вот дальше начались сложности. Анжелика отдала партию Вихлянцевой, а с Соболенко и вовсе уступала 1-4 в решающем сете. Учитывая текущее состояние Уильямс, не совсем понятна непоколебимая вера букмекеров в немку. Более того, аналитики сомневаются даже в серьёзном уровне борьбы, выставляя приличный гандикап на предстоящий поединок.

Из доступных вариантов в пользу Винус одним из самых перспективных видится предложение на победу американки с форой «+1,5» по сетам. Усталости у ветерана женского тенниса быть не должно, так как времени на отдых было предостаточно, а исключительно по игровым компонентам Кербер не настолько сильнее, чтобы закрывать матч в двух партиях.

Анжелика доводили сражения до решающего сета и с Вихлянцевой, и с Соболенко. Кроме того, в 2017 году в очном сражении Винус оказалась сильнее, а в прошлом сезоне противостояние Уильямс и Кербер не обошлось без третьей партии. Американка сейчас прилично готова с точки зрения физических кондиций, что послужит достойным фундаментом для зрелищной и напряжённой встречи.

Монфис и Тим проводили свои матчи накануне, но вряд ли хотя бы один из теннисистов будет испытывать проблемы с запасом сил. Оба с необычайной лёгкостью расправились со своими противниками, завершив встречи за 59 минут. Доминик пока выступает стабильно и уверенно, отдав лишь две своих подачи за три поединка. Показатели Гаэля в указанном компоненте выглядят не столь впечатляюще, хотя опытный француз не менее хорош при вводе мяча в игру.

Котировки специалистов вводят в заблуждение. Именно Монфис идёт фаворитом в глазах букмекеров, хотя Тим на этом турнире не проиграл ни сета, а Гаэль отдал одну партию Майеру. В личных встречах, формально, счёт 5-1 в пользу австрийца, но если не учитывать матчи, отменённые по состоянию здоровья, то здесь у Доминика 4 виктории и ни одного поражения.

Да, результаты на харде у Тима не самые впечатляющие, а Монфис прекрасно чувствует себя именно на данном покрытии, однако две из своих побед над французом Доминик добыл вовсе не на траве или грунте. Например, два года назад австриец здесь же в Индиан-Уэллсе спокойно разобрался с Гаэлем в двух партиях.

Любители солидных коэффициентов могут заиграть чистую викторию Тима, но мы позволим себе небольшую страховку в виде форы «+2» по геймам на молодого австрийца. Подача Монфиса остаётся его грозным оружием, поэтому есть определённая вероятность того, что Гаэль дотянет до тай-брейков и там уже окажется сильнее.

Так как Монфис ещё не побеждал в личных встречах с ближайшим соперником, то у нас нет никаких оснований рассчитывать на викторию француза с большим запасом. Доминик не уступит в работе ногами, к тому же, австриец обладает классным обводящим ударом, что заставит Гаэля опасаться выходов к сетке. А в перестрелке на задней линии Тим на бумаге выглядит стабильнее и надёжнее.

Кербер отдала по сету Соболенко и Вихлянцевой, а Уильямс более уверенно разобралась с Макхейл и Бартель. За приличные 1.74 доступна ставка на американку с форой «+1,5» по партиям, и мы обязаны её заиграть. Если вспомнить два последних сражения между Винус и Анжеликой, то в одном случае живая легенда женского тенниса взяла верх, а в другом заставила немку проводить дополнительное время на корте.

Тим побеждал Монфиса во всех четырёх проведённых встречах, а специалисты считают фаворитом француза. Мы с подобным раскладом сил абсолютно не согласны и берём фору «+2» по геймам на Доминика. За весь турнир австриец отдал лишь две своих подачи, а Гаэль выступает не столь впечатляюще.

Ставка №1: победа Винус Уильямс по сетам с форой «+1,5» за 1.74

Ставка №2: победа Доминика Тима по геймам с форой «+2,5» за 1.75

Играешь сам? Поделись своим опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.