СКА — «Локомотив». Прогноз: во втором периоде скучать не придётся

15 марта в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга СКА проведёт второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом». Букмекеры не сомневаются в победе хозяев: поставить на победу подопечных Ильи Воробьёва в основное время можно за скромные 1.55.

Анализ матча СКА — «Локомотив» (14.03.2019)

Смотреть первый матч серии было тяжеловато: событийность невысокая, результативность ещё ниже, а конец немного предсказуем. Сомнительное удаление, большинство для СКА и долгожданный гол — где-то мы это уже видели. Причём явно больше одного раза.

Любопытно, что уже в пятой подряд очной встрече этих команд фиксируется сухая победа. Для элитного дивизиона случай редчайший. 1:0, 4:0, 4:0, 0:1ОТ и 2:0 — вот результаты предыдущих матчей. А верх в 11 последних играх СКА и «Локомотива» был всего однажды — 4:1 в четвёртом матче прошлогоднего полуфинала Западной конференции.

Нападение у питерцев сейчас совсем не впечатляет. Голы в большинстве капают, индивидуальные озарения лидеров случаются, но с точки зрения командных взаимодействий похвастать особенно нечем. В среду «Локомотив» пять раз играл в меньшинстве, но пожары у ворот Александра Салака возникали не так уж часто.

Преимущество «армейцев» в классе игроков не вызывает сомнений, но аккуратный и заточенный на индивидуализм хоккей почти гарантирует скромную результативность. Изменить существующий порядок вещей может разве что быстрый гол, вот только вероятность его невысока. В первом матче соперники нанесли за стартовые 20 минут 14 бросков в створ на двоих, большинство — от бортов и синей линии.

ТМ 4,5 шайб за 1.63 или ТМ 4 шайб за 1.95 выглядят довольно надёжно. Вариант посмелее — ТМ 1 шайбы в первом периоде за 2.09. СКА провёл уже семь матчей в Кубке Гагарина, и почти всегда дебютный отрезок выдавался скучным — две заброшенных шайбы и одна пропущенная. А вот что у «Локомотива» — 4-4 в первом периоде за семь матчей.

Зато вторые периоды, как правило, проходят куда бодрее. У «Локомотива» на этом отрезке ужасающая разница 3-13, да и у СКА немногим лучше (2-7). «Второй период результативнее первого» идёт за 2.00. Любопытно, что год назад в серии между этими командами в 4 случаях из 5 забивалось не менее двух голов именно во втором игровом отрезке.

По первой игре нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина вариант «ТБ 1,5 шайбы во втором периоде» за 2.16 кажется полным бредом, но мы доверимся статистике и понадеемся на повторение прошлогоднего развития ситуации.

Также проверим ИТМ 4,5 малых штрафа «Локомотива» за 2.28. У СКА есть проблемы с позиционной атакой, что повышает ценность каждого большинства. Дмитрий Квартальнов прекрасно это понимает и наверняка попросит хоккеистов действовать максимально аккуратно. В идеальном мире судьи должны вернуть гостям должок за первый матч, но есть подозрение, что подобного не случится.

Поверим в то, что юные ярославцы усвоили урок первой встречи и будут вести себя максимально аккуратно, чтобы не давать арбитрам лишней возможности совершить ещё одну результативную ошибку.

Ставки на матч СКА — «Локомотив»

10 из 11 предыдущих матчей СКА и «Локомотива» оказались низовыми, но год назад в серии между этими командами львиная доля шайб забрасывалась во втором периоде. Поверим в продолжение традиции.

Ставка №1: ТБ 1,5 шайбы во втором периодеза 2.16.

Ставка №2: ИТМ 4,5 малых штрафа «Локомотива» за 2.28.

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