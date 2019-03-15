Суперэкспресс за 10.33: «Анжи» — «Крылья», «Милан» — «Интер» и «Реал» — «Сельта»

15 марта в рамках 20-го тура РПЛ на стадионе «Анжи-Арена» дагестанский клуб сразится с самарскими «Крыльями Советов». Днём позже Зидан проведёт свой первый матч после возвращения на пост главного тренера мадридского «Реала». На «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» сразятся с «Сельтой». А на следующие сутки в итальянской Серии А состоится легендарное миланское дерби, в котором россонери померяются силами с нерадзурри на «Сан-Сиро».

Прогноз матча «Анжи» — «Крылья Советов» (15.03.2019)

В турнирной таблице «Анжи» и «Крылья Советов» разделяют всего три балла, поэтому предстоящую встречу можно смело назвать битвой за шесть очков. Приход Миодрага Божовича уже принёс пользу самарскому коллективу, а подписание опытных футболистов позволило добавить команде уверенности. У букмекеров именно гости считаются фаворитом этого матча, что вряд ли кого-либо удивляет.

Чистая виктория «Крыльев Советов» идёт за коэффициент чуть ниже двойки, но такая ставка выглядит слишком опасной. Да, самарцы добыли ничью на выезде с «Локомотивом» и дома разнесли «Енисей», однако футболисты «Анжи» выходят на поле с запредельным уровнем самоотдачи и бьются на пределе возможностей. Магомед Адиев проделывает фантастическую работу, которая периодически при удачном стечении обстоятельств позволяет махачкалинцам цепляться за результат.

В чём у нас нет сомнений, так это в территориальном преимуществе подопечных Миодрага Божовича. С любым соперником в РПЛ «Анжи» играет вторым номером, отдаёт инициативу и рассчитывает в первую очередь на надёжность в обороне. Не сказать, что «Крылья Советов» стремятся доминировать весь матч, но самарцы атакуют большими силами, а уровень индивидуального мастерства вперед у них всё же существенно выше.

Нам приглянулось отличное предложение на викторию гостей по угловым в первом тайме за 1.78. Проверять аналогичную ставку на итог всей встречи рискованно, так как «Крылья Советов» способны забить гол до перерыва, а затем отойти назад. В нашем случае вероятность прохода существенно выше, так как в стартовых таймах «Анжи» практически не переходит большими силами на чужую половину.

Ни с «Оренбургом», ни с «Локомотивом» махачкалинцы не исполнили ни одного корнера в первом тайме. Статистика говорит сама за себя. «Крылья Советом» на том же временном интервале подали по четыре угловых и с «железнодорожниками», и с «Енисеем». В распоряжении Божовича есть габаритные Корниленко и Канунников, мастер кроссов Самедов и средняя линия, позволяющая владеть инициативой. В подобных условиях коэффициент 1.78 выглядит подарком.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Сельта» (16.03.2019)

Главной интригой 28-го тура испанской Примеры, безусловно, является первый матч Зинедина Зидана после возвращения на пост главного тренера мадридского «Реала». Легендарный француз уже успел дать несколько интервью, в которых заявил о начале строительства команды с нуля и отсутствии гарантии места в основного составе для любого из футболистов.

Разумеется, игроки «Королевского клуба», услышав о заявлениях наставника, получили дополнительный заряд мотивации, которым мы и воспользуемся. «Сливочным» предстоит сражение с застрявшей на дне «Сельтой», и, учитывая историю личных встреч данных команд, перспективно выглядит вариант с тоталом больше 1,5 в обоих таймах за сочные 3.26.

Несмотря на сверхрезультативные поединки «Реала» с «кельтами», выбранная ставка проходила далеко не всегда. С другой стороны, в пяти последних очных дуэлях в сумме было забито аж 25 мячей, что, согласитесь, впечатляет. У «Сельты» сейчас катастрофические проблемы с реализацией, однако в обороне «сливочных» зияют огромные дыры, поэтому шансов у гостей будет предостаточно.

За несколько дней Зидан не сможет привести в порядок игру в защите, а подбодрить футболистов различными речами, заставить выкладываться по максимуму и вернуть уверенность – это запросто. При французском специалисте звёзды «Реала» демонстрировали потрясающее индивидуальное мастерство, поэтому мы вправе рассчитывать на реанимацию некоторых личностей.

Винисиус и Васкес встречу пропустят, но у «сливочных» остаются Бензема, Бэйл и Асенсио, каждый из которых жаждет доказать тренеру своё право на место в составе. Не будем забывать о креативщиках Иско и Себальосе, а также о ждущем своего шанса Диасе. Столь мощная эмоциональная подпитка должна помочь «Реалу» выдать яркий матч и порадовать зрителей множеством голов.

Прогноз матча «Милан» — «Интер» (17.03.2019)

В 28-м туре Серии А состоится матч, к которому будет приковано особое внимание футбольных болельщиков со всего мира. В миланском дерби сойдутся извечные соперники, а положение команд в турнирной таблице лишь подогревает градус и без того горячего противостояния. Россонери и нераздурри разделяет лишь одно очко, а главной целью обоих коллектив следует считать попадание в топ-4, гарантирующее финансовую стабильность из-за участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Предугадывать исход дерби невероятно трудно, поэтому мы сосредоточимся на одном из статистических показателей. Нерв игры наверняка на определённых отрезках встречи станет зашкаливать, следовательно не исключены вспышки грубости, жёсткие подкаты, провокации, симуляции и отмашки.

За 1.8 мы возьмём тотал жёлтых карточек больше 6 с возможностью возврата. В четырёх последних миланских дерби в рамках национального чемпионата команды на двоих получили 26 горчичников в сумме, а в первом круге нынешнего сезона дело дошло до 7 предупреждений. «Интер» наверняка находится в раздражённом состоянии после сенсационного вылета из Лиги Европы, а красно-чёрные в любом матче при Гаттузо готовы оторвать ноги противнику.

По интересному совпадению встречу обслужит арбитр, который как раз работал на упомянутом поединке осенью минувшего года. Если вы думаете, что Марко Гуида разбрасывается карточками только в принципиальных зарубах, то это не совсем верно. Итальянский рефери выдал уже 56 предупреждений за 11 матчей в текущей Серии А, хотя порой его назначали на встречи, не предполагавшие дополнительного огня и страсти.

В среднем Гуида даёт по 5,1 карточки за матч, поэтому ожидать увеличение количества прямоугольников жёлтого цвета вполне логично. «Милан» и «Интер» являются прямыми конкурентами за место в Лиге чемпионов, что делает вероятность тихого и спокойного поединка ничтожно малой. Настоящее дерби должно сопровождаться искрами и периодическими стычками.

Суперэкспресс ставка на матчи «Анжи» — «Крылья Советов», «Реал Мадрид» — «Сельта», «Милан» — «Интер»

После возобновления РПЛ футболисты «Анжи» ещё не подали ни одного корнера в первых таймах за две проведённые встречи. «Крылья Советов» на аналогичном отрезке выдали аж восемь угловых. Победа самарцев по этому статистическому показателю в первом тайме идёт за 1.78, таким подарком грех не воспользоваться.

«Реал» ожидает эмоциональная встряска после возвращения Зидана на пост главного тренера, а тут ещё и отличный противник для улучшения настроения. В пяти последних битвах между «сливочными» и «Сельтой» соперники в сумме забили 25 мячей, и мы заиграем рискованную ставку на тотал больше 1,5 в обоих таймах.

Результат в миланском дерби непредсказуем, зато высочайший градус борьбы и жёсткие стыки присутствуют в абсолютно каждом противостоянии. Тотал больше 6 жёлтых идёт за 1.8, и данное предложение кажется нам оптимальным. В первом круге Марко Гуида раздал 7 «горчичников», а предстоящий поединок обслуживать также ему.

Ставка №1: победа «Крыльев Советов» по угловым в первом тайме за коэффициент 1.78

Ставка №2: тотал обоих таймов в матче «Реал Мадрид» — «Сельта» больше 1,5 за коэффициент 3.26

Ставка №3: тотал жёлтых карточек в матче «Милан» — «Интер» больше 6 за коэффициент 1.8.

Общий коэффициент суперэкспресса: 10.33

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