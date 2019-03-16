«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз: всё внимание на Шапи

17 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве местный «Локомотив» проведёт матч 20-го тура РПЛ с «Краснодаром». Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Юрия Сёмина предлагается с коэффициентом 2.38.

Анализ матча «Локомотив» — «Краснодар» (17.03.2019)

«Железнодорожники» готовились к матчу в привычном недельном цикле, а вот «быки» в четверг провели опустошающую встречу с «Валенсией» в Лиге Европы. Сил и эмоций было затрачено крайне много, а результат уплыл за 30 секунд до конца. Отойти от такого тяжёлого удара за двое суток совсем непросто.



Вдобавок гостям точно не поможет Ари, получивший травму бедра. Бразилец всегда активен в матчах со своими бывшими клубами, так что его потеря обидна вдвойне. Поскольку Иван Игнатьев по-прежнему вне команды, выбор в атаке у Мурада Мусаева невелик: либо с первых минут выйдет Магомед-Шапи Сулейманов, либо играть придётся с ложной «девяткой» (как после травмы Ари с «Валенсией»).

С учётом преимущества «Локомотива» в свежести и не самой длинной скамейки «Краснодара», шансы хозяев действительно выглядят более весомыми, да и антирекордная серия южан без побед омтимизма не внушает. Но пара источников для радости у «быков» всё же есть.



Первый — история очных встреч. При Мусаеве «Краснодар» выиграл у «Локо» два матча из двух (2:1 и 2:0). И это без учёта контрольной игры в феврале (1:0). Второй — «быки» лучше всех в Премьер-Лиге играют на выезде: 17 очков в девяти матчах при разнице мячей 16-8. У «Зенита» на один балл больше, но питерцы сыграли в гостях 10 раз.



«Краснодар» забивал в каждом из девяти матчей сезона РПЛ на чужом поле. Защита «Локомотива» выглядит не лучшим образом, на «ноль» в пяти последних встречах турнира удалось сыграть лишь однажды, да и то с несчастным «Анжи». Пожалуй, ИТБ 1 гола «быков» за 1.87 смотрится неплохо даже в отсутствии Ари и Игнатьева.

Встречу рассудит Михаил Вилков, который редко разбрасывается карточками без необходимости. В пяти из девяти матчей текущего сезона РПЛ этот арбитр показывал не более четырёх «горчичников». Очные встречи «быков» и «железнодорожников» редко получаются грубыми: 4, 2, 2, 1, 4 — количество предупреждений в пяти предыдущих случаях.



В принципе, для коэффициента 2.08 вариант «ТМ 4,5 жёлтых карточек» выглядит прекрасно. Предложение попроще — «ЖК в стартовые 26 минут — нет» за 1.87. Вилков выписывал предупреждения за указанный промежуток лишь в двух матчах сезона из девяти.



В порядке бреда можно рассмотреть гол Шапи за 3.74. Мурад Мусаев остался без двух центральных нападающих, а Сулейманов отыграл с «Валенсией» менее 20 минут и явно сохранил свежесть. Повторить состав, которым «Краснодар» играл с «Валенсией» с 30-й по 75-ю минуту, не позволит лимит, так что шансы Шапи выйти с первых минут велики.



С учётом небезгрешной обороны «Локомотива», свои 2-3 момента форвард получит. Это не гарантирует ровным счётом ничего, но для коэффициента 3.74 шансы на проход вполне достойные.

Ставки на матч «Локомотив» — «Краснодар»

«Краснодар» в четверг оставил уйму сил и эмоций, но «быки» забивали в каждом из девяти выездных матчей сезона РПЛ. «Локомотиву» на «ноль» в пяти последних встречах турнира удалось сыграть лишь однажды, поэтому шансы на гол гостей высоки.



Встречу рассудит Михаил Вилков, он не склонен устраивать листопады из карточек. К тому же, очные встречи «быков» и «железнодорожников» редко получаются грубыми. Понадеемся, что так будет и на этот раз.



Ставка №1: ИТБ 1 гола «Краснодара» за 1.87



Ставка №2: ТМ 4,5 жёлтых карточек за 2.08.



Ставка №3: гол Шапи за 3.74.



Ставка №4: ЖК в стартовые 26 минут — нет за 1.87.

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