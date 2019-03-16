«Сан-Антонио» – «Портленд». Прогноз: «Спёрс» добудут десятую победу дома кряду

Шесть различных ставок на «Спёрс», одна из которых с коэффициентом 4.00 — в «Большом куше»

В поединке между «Майами» и «Милуоки» произошла целая серия неудачных для рубрики событий, которая привела к провалу всех ставок и существенной потери фишек банком. Виктория «Хит» за солидный коэффициент имела неплохие шансы на проход, в первой половине Уэйд и компания вели в 23 очка, но отрезок после большого перерыва умудрились уступить со счётом 36-71.

Яннис, не пробивавший даже 25 баллов против «Майами» в последних десяти матчах, подтвердил свои притязания на приз MVP и выдал линейку 33+9+16. Тотал самой нерезультативной четверти меньше 47,5 очка сохранял надежду на успех во второй 12-минутке, однако на указанном интервале табло зафиксировало 25-23 в пользу «Хит».

«Майами» – «Милуоки». Прогноз: «Хит» остановят Янниса В одной из четвертей ожидаем меньше 48 очков, Яннис не пробьёт тотал — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 36 245 фишек.

Заход дня: chubaka48 взял тотал меньше 116,5 очка «Пеликанс» и тотал меньше 23 трёшек в поединке «Сиксерс» — «Кингз» с общим коэффициентом 2.88.

17 марта на паркете «Эйти-энд-Ти-центра» «Спёрс» проведут домашний поединок с «Трэйл Блэйзерс». Оба коллектива сражались накануне, поэтому немаловажным фактором станет физическое состояние спортсменов. Букмекеры считают, что встреча пройдёт в напряжённой борьбе и отдают хозяевам совсем крошечный перевес.

Анализ матча «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (17.03.2019)

«Портленд» не без труда расправился в гостях с «Нью-Орлеаном» и продлил серию викторий до трёх матчей. «Сан-Антонио» впечатляет ещё больше. Под конец регулярки коллектив Грега Поповича радует глаз, что подтверждается результатами. На счету техасцев уже семь победных поединков кряду.

Ситуация в кубковой восьмёрке Западной конференции сейчас совершенно непредсказуема. Одни лишь «Уорриорз» не должны упасть за пределы топ-2, а от любой другой команды следует ожидать как взлётов, так и падений.

С травмированными игроками всё более-менее очевидно. Хозяевам не поможет Мюррей, у «Трэйл Блэйзерс» под вопросом Харклесс. В сезонной серии счёт 2-1 в пользу «Портленда», однако сдержанный оптимизм аналитиков в сторону парней Терри Стоттса несколько удивляет. Фора «-3» на «Спёрс» доступна за коэффициент выше двойки, такими предложениями не разбрасываются.

Начнём с истории. Из семи последних матчей в гостях против «Сан-Антонио» «Портленд» оказался сильнее лишь в одном. Порой подобная статистика не имеет отношения к событиям происходящим здесь и сейчас, но руководят командами те же тренеры, поэтому данный фактор мы не можем игнорировать. Если смотреть в ближайшее прошлое, то бросается в глаза победная серия «Спёрс» на своём паркете, насчитывающая девять матчей.

На упомянутом отрезке коллектив Поповича переигрывал не только аутсайдеров, но, например, «Бакс», «Наггетс» и «Тандер». Лишь «Денвер» и «Милуоки» имеют меньше поражений при поддержке своих фанатов, чем «Сан-Антонио», а у «Портленда» в гостях нейтральный баланс 17-17.

В обоих командах есть ярко-выраженные лидеры. «Спёрс» и «Трэйл Блэйзерс» сражались накануне, поэтому фактор физических кондиций также будет иметь важное значение. Сравним нагрузку на главных атакующих исполнителей. Олдридж с Дерозаном накануне против «Никс» отбегали в сумме чуть больше 52 минут при среднем темпе матча 95,5 владения.

«Портленду» виктория над «Нью-Орлеаном» далась куда тяжелее. Терри Стоттсу пришлось активно задействовать свой дуэт малышей, который в сумме отработал 73 минуты. Лилларду и Макколлуму пришлось серьёзно попотеть и всё это при темпе в 103,5 владения и последовавшим затем перелётом.

Попович целенаправленно готовил свои лучшие силы именно к предстоящему поединку, поэтому мы проверим верх обеих звёзд «Спёрс». Тоталы Дерозана и Олдриджа установлены на одинаковой отметке 21,5 очка, но коэффициент в ставке на атакующего защитника чуть выше. Средние показатели вожаков «Сан-Антонио» по сезону соответствуют выбранному рубежу, однако в серьёзных битвах именно Демар и Ламаркус ведут за собой партнёров.

За 1.86 есть смысл проверить викторию хозяев в первой половине. В восеми из последних девяти домашних встреч «Спёрс» создают себе некий гандикап к большому перерыву, который в последствии стараются не упустить. Те же «Трэйл Блэйзерс» выиграли два недавних матча на выезде, но начало встреч у парней Терри Стоттса в обоих случаях не задавалось.

Против серьёзных оппонентов Попович использует агрессивную защиту и заставляет каждого баскетболиста отрабатывать в обороне по максимуму. Если в концовках порой сказывается усталость, то на свежих ногах «Спёрс» чаще всего доминируют и сводят к минимуму количество лёгких попыток противника.

Мы уже несколько раз верили в защиту «Сан-Антонио» и продолжим это делать, проверяя индивидуальный тотал «Трэйл Блэйзерс» меньше 111,5 очка. Об усталости Лилларда и Макколлума мы уже упомянули. Лидеры «Портленда» отбегали накануне 73 минуты, а всё нападение Терри Стоттса держится на данной парочке.

Персональщики Поповича неидеальны в игре один в один, зато каждый готов оставить на паркете все силы. С командами уровня плей-офф «Сан-Антонио» потрясающе действует в обороне. Установленную букмекерами планку не пробили «Наггетс» (дважды), «Тандер», «Пистонс», «Клипперс» (также дважды), «Рэпторс», «Селтикс» и «Сиксерс».

За четвёрку доступна ставка на 25 или более очков в исполнении «Спёрс» в каждой четверти. Вероятность не самая высокая, но кажется, что букмекеры сильно погорячились с коэффициентом. С «Никс» и «Бакс» подопечные Поповича с данной задачей справились, а в единственном домашнем поединке против «Трэйл Блэйзерс» в нынешней регулярке сумели отгрузить не менее «тридцатки» во всех 12-минутках.

Ставки на матч «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

«Спёрс» и «Трэйл Блэйзерс» проводили свои матчи накануне, поэтому для каждого коллектива предстоящая встреча станет второй за двое суток. Парни Поповича затратили меньше сил и оставались дома, а «Портленду» приходится снова выступать в гостях. В своих стенах у «Сан-Антонио» девять побед подряд, поэтому мы отваживаемся на целую серию ставок в пользу хозяев.

Виктория «Спёрс» в первой половине, победа «Сан-Антонио» с форой «-3», индивидуальный тотал «Трэйл Блэйзерс» меньше 111,5 очка и преодоление хозяевами планки в 25 или более баллов в каждой четверти – выбор зависит от вашего вкуса и величины коэффициента. Вера букмекеров в гостей даёт нам широкий ассортимент.

Попович осознанно берёг лидеров с «Никс», зная о важности предстоящего сражения. Дерозан и Олдридж не слишком усердствовали против «Нью-Йорка», но с «Портлендом» звёздному дуэту «Спёрс» придется поработать. Тотал Демара и Ламаркуса установлен на отметке 21,5 очка, разумеется, берём верх.

Выбор №1: победа «Спёрс» с форой «-3» за 2.02

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1020 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Трэйл Блэйзерс» меньше 111,5 очка за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Выбор №3: победа «Спёрс» в первой половине за 1.86

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 860 фишек)

Выбор №4: «Спёрс» наберут в каждой четверти 25 или более очков за 4

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 3000 фишек)

Выбор №5: индивидуальный тотал Демара Дерозана больше 21,5 очка за 1.91

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 910 фишек)

Выбор №6: индивидуальный тотал Ламаркуса Олдриджа больше 21,5 очка за 1.79

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 790 фишек).

Итого: сделано 6 ставок на сумму 6 тыс. фишек. В банке осталось 30 245 фишек.

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