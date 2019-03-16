«Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставка БК «Фонбет» на битву двух столиц в РПЛ

За 6 встреч с соперниками из топ-5 РПЛ у «Спартака» ни единого поражения. Проиграет ли он «Зениту»?

17 марта на стадионе «Открытие Арена» в рамках 20-го тура РПЛ сойдутся «Спартак» и «Зенит». Прогноз букмекеров — равные шансы. В первом круге в Санкт-Петербурге команды выдали нулевую ничью, что случается в подобных поединках крайне редко. И в предстоящем сражении БК «Фонбет» считает шансы равными: коэффициент 2.70 для ставки на каждую из команд.

Анализ матча «Спартак» — «Зенит» (17.03.2019)

Ставка: победа «Спартака» с форой «0» за коэффициент 1.90 в БК «Фонбет». (Сделать ставку).

«Спартак» и «Зенит» при невзрачной игре добились побед в прошедшем туре РПЛ, что привело к не совсем приятным разговорам вокруг именитых клубов. Кононова уже обвиняют в отсутствии желаемого рисунка, стеночек и забеганий, а Семака — тем более после вылета из Лиги Европы — критикуют за примитив в созидательной фазе.

Учитывая статус матча, турнирное положение команд и нервное напряжение, вероятность увидеть верховой исход мала. Ставку в этой встрече лучше поискать вне рынка тоталов.

Равная линия позволяет выбрать любого из оппонентов с форой «0» в БК «Фонбет» и получить возврат средств при ничейном исходе. Если оценивать шансы на викторию, то у красно-белых их существенно больше. Последний раз «Зенит» побеждал красно-белых на выезде в далёком 2012 году, после чего случились три успешных для «Спартака» результата и два ничейных.

Фактор своего поля имеет колоссальное значение. Во время подобных встреч поддержка фанатов способна придать команде энергии, что также идёт в копилку москвичей. С точки зрения физических кондиций хозяева должны как минимум не уступить. Кононов готовил свою команду в недельном цикле, а питерцы проводили матч в Лиге Европы. Лобовая победа красно-белых идёт в БК «Фонбет» за 2.70. (Сделать ставку).

В поединке с «Вильярреалом» Семак задействовал не всех ключевых исполнителей, однако не менее половины основного состава сине-бело-голубых получило серьёзную нагрузку и проведёт второй выездной матч за четыре дня. «Спартаку» будет легче подготовиться к «Зениту», чем сине-бело-голубым раскусить замыслы противника. В гостях питерцы выступают прагматично, с огромной долей вероятностью впереди у лидера РПЛ выйдет связка Дзюба – Азмун, а вот от москвичей возможны сюрпризы.

У красных-белых бывают серьёзные проблемы с аутсайдерами или середняками, однако в битвах с прямыми конкурентами клуб Леонида Федуна проявляет себя превосходно. У «Спартака» 4 очка за два поединка с «Локомотивом», аналогичный показатель с «Краснодаром» и мирные исходы с ЦСКА и «Зенитом».

То есть, за шесть встреч с оппонентами из топ-5 РПЛ у Глушакова и компании ни одного поражения. При желании можно подобрать по вкусу комбинированный вариант. Например, БК “Фонбет” оценивает ставку “хозяева не проиграют при ТМ 3,5 мяча” неплохим коэффициентом 1.80. С учётом подвешенного состояния Лунёва, шансы питерцев сыграть на “ноль” невысоки.

Питерцы хороши дома, а на выезде у них гигантские трудности. Очки коллектив Семака берёт только с теми противниками, которые слишком уважительно относятся к сине-бело-голубым. Когда соперник не боится лезть вперёд и действовать нагло, тогда уже возникают совсем иные ситуации. Из команд топ-5 РПЛ «Зенит» гостил только у ЦСКА и проиграл без шансов.

В Лиге Европы питерцы потерпели на выезде пять поражений и дважды сыграли вничью. Почему? Потому что в оппонентах оказывались команды, у которых была спортивная наглость и никакого страха перед противником. Логичных причин для виктории сине-бело-голубых совсем не видно, поэтому фора «0» на «Спартак» за 1.90 в БК «Фонбет» выглядит чуть ли не самым надёжным из возможных вариантов.

Ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

«Зенит» не побеждает «Спартак» в гостях с 2012 года, в нынешнем сезоне красно-белые не уступили ни в одном из шести поединков против оппонентов из топ-5 РПЛ, поэтому фора «0» на москвичей смотрится перспективно. На выезде питерцы берут верх только над аутсайдерами и середняками, а при Семаке на чужих полях сине-бело-голубые не одолели ни одного фаворита чемпионата и ужасно выступили в Лиге Европы.

Ставка: победа «Спартака» с форой «0» за коэффициент 1.90 в БК «Фонбет». (Сделать ставку).

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