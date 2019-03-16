«Динамо М» — ЦСКА. Прогноз: Сорокин остановит бело-голубых

За восемь предыдущих встреч с ЦСКА «Динамо» лишь однажды забило больше одной шайбы.

17 марта на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышева» в Москве «Динамо» проведёт третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Букмекеры считают фаворитом «армейцев»: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время предлагается с коэффициентом 1.84.

Анализ матча «Динамо М» — ЦСКА (17.03.2019)

Команды обменялись победами в стартовых матчах, так что формально бело-голубые лишили соперника преимущества своего льда. В первой игре красно-синие были гораздо лучше (4:1) и могли побеждать ещё крупнее, но спустя сутки картина выглядела совсем иначе.

«Динамо» смотрелось не хуже «армейцев», а появившийся в воротах Иван Бочаров оформил «сухарь». ЦСКА казался бледной копией самого себя: хуже двигался и чаще обычного проигрывал единоборства. Владимиру Крикунову удалось подсушить игру, а потому возни у бортов было больше, чем опасных моментов. Победу бело-голубые явно заслужили.

За плохой игрой должна идти хорошая. ЦСКА крайне редко проводит два пассивных матча подряд, так что на этот раз от «армейцев» стоит ждать привычного уровня энергии и движения. К тому же в последние годы в гостях красно-синие играют с «Динамо» даже успешнее, чем дома.

В шести предыдущих встречах одержано пять побед (справедливости ради, три из них по буллитам), а единственное поражение состоялось в январе 2017 года, 1:0 с голом Алексея Терещенко. Пожалуй, после невыразительной игры во втором матче у ЦСКА не будет проблем с настроем. П2 идёт за 1.84, победа ЦСКА с форой "-1" — за 2.21.

Любопытно, что в восьми предыдущих встречах с ЦСКА «Динамо» лишь однажды забило больше одной шайбы (2:3Б в декабре 2017 года). Работы у Ильи Сорокина на старте серии и впрямь было немного. «Армейцы» могут блекло атаковать, но ниже определённой планки надёжности при обороне, как правило, не опускаются.

Вариантов тут несколько. ИТМ 1,5 шайбы «Динамо» оценивается в 1.93, авантюристы могут подумать и об ИТМ 1 шайбы бело-голубых за 3.30. Также стоит рассмотреть ИТМ 22,5 бросков «Динамо» за 1.72. В четырёх матчах сезона с красно-синими у динамовцев было 20, 14, 15 и 21 попадание в створ соответственно. Коэффициент скучноват, зато шансы на проход высоки.

Стартовые матчи серии были жёсткими, но не грубыми: 12 (5+7) удалений на двоих за 120,5 минут игры. «Динамо» забило «Йокериту» шесть шайб в большинстве, давать спецбригадам бело-голубых лишний шанс проявить себя ЦСКА по понятным причинам не хочет. ТМ 3,5 малых штрафов ЦСКА за 2.13 вполне можно проверить.

Ставки на матч «Динамо М» — ЦСКА

«Армейцы» слабо провели второй матч серии, зато на выезде с «Динамо» они играют здорово: пять побед в шести предыдущих встречах. Проваливаться дважды кряду красно-синие не привыкли, так что поставим на их победу.

За восемь предыдущих встреч с ЦСКА «Динамо» лишь однажды забило больше одной шайбы. Моменты у ворот Сорокина возникают нечасто, поэтому шансы на продолжение тенденции велики.

Ставка №1: победа ЦСКА за 1.84.

Ставка №2: ИТМ 1,5 шайбы «Динамо» за 1.93.

Ставка №3: ИТМ 22,5 бросков «Динамо» за 1.72.

Ставка №4: ТМ 3,5 малых штрафов ЦСКА за 2.13.

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