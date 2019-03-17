«Авангард» — «Барыс». Прогноз: астанинцы дадут бой в Балашихе

18 марта на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» «Авангард» проведёт третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Барысом». Букмекеры считают фаворитом «ястребов»: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время предлагается с коэффициентом 1.66.

Анализ матча «Авангард» — «Барыс» (18.03.2019)

С одной стороны, задачу-минимум «Авангард» в Астане всё же выполнил. Омичи лишили соперника преимущества своей площадки, уверенно разобравшись с ним в первом матче (3:1). Теперь серия переезжает в Балашиху.

В то же время уровень хоккея «ястребов» во второй встрече смазал впечатление. «Авангард», конечно, не давал Хенрику Карлссону мёрзнуть и исправно нагружал его бросками, но дело не в этом. «Барыс» действительно выглядел лучше, особенно во втором периоде. Давление в третьей 20-минутке и две шайбы в большинстве немного скрасили картину, но не более.

Во второй игре подопечные Боба Хартли уступали астанинцам в движении, что при агрессивном стиле «ястребов» весьма критично: о каком форчеке может идти речь, если соперник выигрывает конёк? И это при том, что «Барыс» в первом раунде провёл все семь матчей, а «Авангард» — всего четыре.

Трудно поверить, что отдыхавшие 10 дней после прохода «Ак Барса» омичи потеряли свежесть за четыре периода, скорее речь идёт о разовом сбое. Поэтому исходим из того, что запас сил у российского клуба в порядке, а слабый второй матч связан с мощной игрой «Барыса» или недонастроем.

Во второй встрече команда Андрея Скабелки приятно удивила постоянной работой на чужом «пятачке»: добивания и помехи Игорю Бобкову случались регулярно. Ну а про убийственное большинство астанинцев даже говорить не стоит, они получили большинство четыре раза и сумели выжать из него три гола.

Собственно, задача «ястребов» сводится к двум вещам: минимальному количеству удалений и зачистке пространства перед воротами. Остановить почуявшее запах крови большинство «Барыса» крайне тяжело, поэтому лучше просто избежать лишних нарушений. Впрочем, в «регулярке» «Авангард» удалялся на своём льду даже немного чаще, чем на выезде.

Омичи любят агрессивные дебюты (особенно перед своими зрителями), поэтому П1 в первом периоде за 2.21 и «гол в первые 10 минут» за 1.78 имеют право на жизнь. И всё же соперники стоят друг друга. В стартовых матчах серии был общий сюжет: в третьем периоде отстающий сокращает разницу до одной шайбы, но после этого пропускает.

Пожалуй, в какой-то момент удача должна отвернуться от того, кто ведёт в счёте. Тем более что обе очные встречи этого сезона в Балашихе получились близкими: в каждом из случаев по ходу третьего периода счёт был 3:3. Один раз дело дошло до буллитов, второй — до снятия вратаря и гола в пустые ворота.

Состав у «Авангарда», конечно, помощнее, но убойное большинство астанинцев готово дать огня и уравнять силы в любой момент. Ничья по итогам основного времени идёт за 5.00. Брать такую ставку — большой риск, но во встрече двух сопоставимых по силе команд вероятность ничьей явно выше 20%.

В Астане соперники узнали друг друга достаточно хорошо, чтобы провести работу над ошибками и разобрать основные проблемы. К тому же «Барыс» — четвёртая команда КХЛ по игре на выезде, 44 очка за 31 игру. И это ещё при том, что заключительное в «регулярке» турне по Дальнему Востоку было проведено не в оптимальном составе.

Варианте попроще — «гости не проиграют» за 2.32 и победа «Барыса» с форой (+1) за «двойку». Также стоит подумать о предложении «Барыс» получит больше штрафного времени за 2.12. В этом сезоне соперники провели шесть очных встреч: в четырёх случаях клуб из Казахстана чаще нарушал правила, по разу фиксировались ничья и преимущество «Авангарда». Всякое может случиться, но для такого коэффициента неплохо.

Ставки на матч «Авангард» — «Барыс»

«Авангард» слабо провёл второй матч и потерял лидерство в серии. «Барыс» хорошо играет на выезде (правда, не в серии с «Торпедо»), так что определённые предпосылки к упорной встрече имеются. «Ястребы» — фавориты, но «двойка» на П2 с форой (+1) смотрится неплохо.

В этом сезоне соперники встречались шесть раз, в четырёх случаях клуб из Казахстана чаще нарушал правила. Убийственное большинство гостей — хороший повод избежать лишних нарушений для «ястребов». Проверим П2 по штрафному времени.

Ставка №1: победа «Барыса» с форой (+1) за 2.00.

Ставка №2: победа «Авангарда» в первом периоде за 2.21.

Ставка №3: «Барыс» получит больше штрафного времени за 2.12.

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