«Бостон» — «Денвер». Прогноз: Кайри станет супергероем

«Филадельфия» в увлекательном и напряжённом поединке переиграла «Милуоки», а рубрика получила долгожданную прибыль. Все три ставки зашли с солидным запасом, что позволило банку прекратить своё падение.



Яннис провёл самый результативный матч в своей карьере и выдал линейку 52+16+7 при всего одной потере. Тотал грека больше 12,5 отскока уверенно сыграл. Остальные баскетболисты «Бакс» не поддержали свою звезду, из-за чего успешным оказался выбор форы «+8» на «Сиксерс».

Защита «Милуоки» традиционно была с акцентом на краску, поэтому Симмонс практически не атаковал. Тотал Бена меньше 16,5 очка прошёл без нервотрёпки. Австралиец набрал лишь 8 баллов, хотя пара его попаданий была очень вовремя для гостей.

«Милуоки» – «Филадельфия». Прогноз: Симмонс упрётся в стену «Бакс» меньше всех пропускают из краски, а с дистанции Симмонс не бросает — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 36 625 фишек.



Заход дня: ruslon33 взял «Рокетс», «Кингс» и «Сиксерс» с форпми «-6», с общим коэффициентом 6.85



19 марта в легендарном «Ти-Ди Гардене» «Бостон» встретится с «Денвером». У обеих команд по четыре победы в последних пяти матчах и желание подняться выше в турнирной таблице. Предыдущее сражение в нынешнем регулярном чемпионате завершилось викторией «Наггетс», однако теперь букмекеры отдают предпочтение «Селтикс».

Анализ матча «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс» (19.03.2019)

У «Бостона» возможны определённые проблемы с составом. Под вопросом Хорфорд и Уильямс, хотя на доминиканского центрового доступна линия в личной статистике, а вот Хэйворд практически наверняка поединок пропустит. Ротация «Селтикс» станет короче, с другой стороны, подопечные Брэда Стивенса порой выдают свои лучшие матчи именно при сложностях со здоровьем у кого-либо из важных исполнителей.



В распоряжении Майка Мэлоуна полный набор здоровых бойцов, за исключением Портера, который продолжает восстанавливаться. С ростером «Наггетс» всё столь замечательно, что тренерский штаб вывел из ротации Томаса. У «Денвера» шикарная вторая строчка в западной конференции, однако сохранить её будет очень непросто.

Из оставшихся 14 матчей в нынешней регулярке лишь 5 «Наггетс» проведут на своём паркете. Почему это так важно? Дома у «Денвера» баланс 30-6, а на выезде 16-16. Во время кубковых баталий необходимо побеждать не только при поддержке трибун, а с этим у парней Майка Мэлоуна большие проблемы.



Из последних 10 гостевых поединков против оппонентов, входящих в зону плей-офф, «Наггетс» добыли лишь одну победу, и то еле-еле одолели «Хит», которых настоящим грандом никто и не считает. Мы могли бы проверить чистую викторию «Селтикс» или взять скромную фору, но для увеличения возможной прибыли заиграем победу «Бостона» при 25 или более очках Ирвинга.



По сезону у Кайри 23,6 балла за результативность, но в домашних поединках статистика увеличивается на 1,3 пункта. В трёх из четырёх последних встреч основной разыгрывающий «Селтикс» пробивал «тридцатник». В задней линии «Денвера» ребята неплохие, но цепными псами их не назвать. Когда Ирвинг в ударе, то остановить его невозможно.



Кроме того, лидер «Бостона» стал лучше проявлять себя и в других ролях. За скромные 1.73 доступно предложение на тотал суммы подборов и передач Кайри больше 12,5, прямо сейчас ставка выглядит аппетитно. За последние семь матчей Ирвинг показал следующую статистику в указанных компонентах: 12+6 с «Уизардс», 6+9 с «Рокетс», 11+5 с «Уорриорз», 5+7 с «Лейкерс», 11+2 с «Клипперс» 12+10 с «Кингз» и 9+11 с «Хоукс».



Лишь в одном случае Кайри не преодолел установленную букмекерами планку, что внушает оптимизм по поводу выбранного варианта. В среднем по сезону у Ирвинга 7,2+5,1, но в заключительной части регулярного чемпионата разыгрывающий «Селтикс» существенно прибавил, и мы надеемся на продолжение.



В прошлом сражении между «Денвером» и «Бостоном» произошёл один любопытный эпиход в концовке. «Наггетс» обладали солидным преимуществом, исход встречи был уже понятен, но Маррей, имевший к тому моменту 48 очков, захотел преодолеть «полтинник», что сильно не понравилось всем баскетболистам «Селтикс».



С тех пор прошло уже четыре с половиной месяца, однако нет никаких сомнений в памяти и дополнительной мотивации подопечных Брэда Стивенса. В ближайшем поединке «Бостон» выйдет воевать и уничтожать раззадорившего их противника. В связи с этим, перспективно выглядит тотал хозяев больше 110,5 очка.

На своём паркете «Селтикс» в среднем набирают по 115 баллов, а коллектив Майка Мэлоуна в гостях пропускает чуть меньше 110. Однако, мы уже отмечали, что «Наггетс» хороши на выезде лишь против аутсайдеров и середняков, а с грандами у них огромные проблемы. Даже «Бруклин» и «Детройт» не так давно отгрузили в кольцо «Денвера» 264 очка в сумме. Страшно представить на что способен злой «Бостон».

Ставки на матч «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс»

Ирвинг в последних матчах потрясающе проявляет себя в любой роли. Разыгрывающий «Бостона» забивает сам, отдаёт, борется на щитах и ведёт свою команду вперёд. За вкусный коэффициент 3 мы возьмём викторию хозяев при 25 или более очках Кайри, а также поверим в преодоление малышом планки в 12,5 балла по сумме подборов и передач.



В «Ти-Ди Гардене» «Селтикс» набирают по 115 очков в среднем за матч, поэтому тотал «Бостона» больше 110,5 пройдёт с высокой вероятностью. «Денвер» неудачно выступает на выезде с командами уровня плей-офф, а предпосылок для изменения данной тенденции пока невидно.



Выбор №1: победа «Селтикс» при 25 или более очках Кайри Ирвинга за 3



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 2000 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал суммы подборов и передач Кайри Ирвинга больше 12,5 за 1.73



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 730 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал «Селтикс» больше 110,5 очка за 1.75



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 750 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 33 625 фишек.



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