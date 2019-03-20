ЦСКА — «Динамо». Прогноз: «армейцы» закроют серию в пятом матче

ЦСКА и «Динамо» провели шесть матчей в сезоне, ни в одном из них бело-голубые не забили больше одной шайбы.

21 марта на «ЦСКА-Арене» состоится пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и московским «Динамо». Букмекеры не сомневаются в победе красно-синих: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время предлагается со скромнейшим коэффициентом 1.42.

Анализ матча ЦСКА — «Динамо» (20.03.2019)

ЦСКА ведёт в серии со счётом 3-1, так что расклады предельно простые: либо бело-голубые находят в себе силы и побеждают на чужом льду, либо отправляются в отпуск. «Армейцы» выиграли у «Динамо» четыре предыдущих домашних матча из пяти, единственное исключение произошло как раз в рамках этой серии.

Во второй встрече подопечные Владимира Крикунова победили в овертайме со счётом 1:0. Собственно, строгая игра в обороне и везение — единственный шанс динамовцев продлить серию, ведь заброшенные шайбы даются им с огромным трудом. В этом сезоне соперники провели шесть матчей, и ни в одном из них бело-голубые не отличились больше одного раза.

Что самое обидное — моменты у «Динамо» имеются. Если учитывать имя и мощь соперника, придётся признать, что этих моментов довольно много. ЦСКА редко позволяет соперникам создать больше двух-трёх реальных возможностей за 60 минут. То есть по оборонительным нормам «армейцев» шансов у бело-голубых хватает.

Но шайба упорно не идёт в ворота даже в элементарных ситуациях: выход два в одного, бросок в пустой угол, добивание с убойной позиции. Реализация не просто слабая, она совсем никудышная. Динамовцы играли лучше красно-синих на протяжении 40 минут третьего матча (плюс имели две минуты большинства уже при 1:1), но не смогли хотя бы просто добраться до овертайма.

«Динамо», конечно, жалко. Команда показывает хороший хоккей, но в серии с ЦСКА этого мало. Крепкая игра, которой в 80% случаев хватило бы для уверенной победы над условным «Витязем» или «Трактором», на фоне «армейцев» лишь даёт шанс на итоговый успех. И тут уж без вменяемой реализации никуда. Иначе зацепиться можно только в одном случае — если пропускать не больше одной шайбы. Но при такой огневой мощи и длине скамейки соперника это крайне трудно.

С одной стороны, реализация бело-голубых всю серию находится ниже среднего. Вечно такое продолжаться не может и в какой-то момент процент использования моментов должен начать движение к средним величинам. Если вам близка такая логика, рассмотрите ИТБ 1 шайбы гостей за 1.82 или даже ИТБ 1,5 шайбы «Динамо» за 2.70.

В то же время прийти в себя при 1-3 в серии с очевидным фаворитом после того, как отдал ему предыдущую игру — тяжелейшая задача. Владимир Крикунов обладает огромнейшим опытом, сейчас ему нужно за сутки поставить команду на ноги столь прочно, чтобы она выдала цельные 60 минут (а то и больше) без единого срыва и потери концентрации.

Крикунову это по плечу, но есть подозрение, что динамовцы оставили очень много сил и энергии в четвёртом матче. Скорее всего, бело-голубые забьют свою шайбу, но нахватают удалений и не сумеют помешать ЦСКА закончить серию в пяти матчах. Вариантов несколько: П1 в 2-3 шайбы за 2.20, П1 с форой "-1,5" за 1.86 и П1 при ТБ 3,5 шайбы за 2.32.

Альтернативное предложение — ТБ 16,5 минут штрафа за 1.87. «Динамо» нечего терять: если ЦСКА быстро выйдет вперёд, вероятность стычек повысится. Трудно сохранять самообладание и не поддаваться эмоциям, когда до вылета из плей-офф остаётся 10-20 минут. Наиболее авантюрные игроки могут попробовать поймать высокий коэффициент: удаление на 5 минут идёт за 4.60, на 10 минут — за 3.20.

Ставки на матч ЦСКА — «Динамо»

В этом сезоне соперники провели шесть матчей, но ни в одном из них бело-голубые не отличились больше одного раза. Коэффициент на бомбардирские подвиги бело-голубых, разумеется, заметно изменился, ИТБ 1 шайбы «Динамо» идёт за 1.82. Проверим.

Динамовцы сами отдали сопернику четвёртую встречу, перезагрузиться и продолжить борьбу после такого поражения непросто. К тому же та игра явно отняла у подопечных Владимира Крикунова много сил и эмоций. Выдать цельные 60 минут им вряд ли удастся, а иначе победить ЦСКА практически невозможно.

Ставка №1: ИТБ 1 шайбы «Динамо» за 1.82

Ставка №2: победа ЦСКА с форой (-1,5) за 1.86.

Ставка №3: ТБ 16,5 минут штрафа за 1.87.

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