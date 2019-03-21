«Барыс» — «Авангард». Прогноз: бойня продолжится в Казахстане

22 марта на «Барыс-Арене» состоится пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Барысом» и «Авангардом». Букмекеры считают фаворитом «ястребов»: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время предлагается с коэффициентом 2.22.

Анализ матча «Барыс» — «Авангард» (22.03.2019)

«Авангард» ведёт в серии со счётом 3-1, так что каждый матч серии теперь может оказаться последним. В семи предыдущих очных встречах в Астане «Барыс» одержал лишь одну победу (4:2 16 марта), но сейчас хозяевам явно не до статистики. Надо побеждать любой ценой.



Собственно, четвёртая игра серии получилась очень близкой. Клуб из Казахстана хуже провёл стартовую пятиминутку, но затем добавил и выглядел даже предпочтительней. Всё бы ничего, да только трудно выигрывать у «Авангарда», когда твой вратарь пропускает от чужой синей линии в середине третьего периода.

Отчасти случившееся можно назвать несчастным случаем: шайба действительно подпрыгнула перед воротами. И всё же в плей-офф пускать такие «бабочки» при равном счёте, а потом искать оправдания — как минимум странно. Мусорных и курьёзных голов в марте-апреле всегда много, и чаще всего их забивает тот, кто не теряет концентрацию



В целом Игорь Бобков на данный момент проводит серию заметно лучше. Вратарь омичей, в отличие от Карлссона, играет ровно: стабильно берёт «своё» и выручает в паре-тройке эпизодов. Если бы Карлссон стабильно держал планку, счёт в серии спокойно мог быть 2-2 или даже 1-3. Играет-то «Барыс» как минимум неплохо, но слишком уж часто помогает сопернику на ровном месте.

Непосредственно хоккей в четвёртом матче по понятным причинам ушёл на второй план. По ходу серии игра из жёсткой превратилась в грубую, а из грубой — в откровенно грязную. Два «5+20» за одну встречу увидишь нечасто, но в третьем и четвёртом поединках грань явно переступалась. Тут уж не до хоккея.



Есть подозрение, что точка невозврата уже пройдена и эмоции накалятся довольно быстро: спорный свисток, жёсткий силовой приём — и старые обиды заиграют с новой силой. К тому же «Барыс» находится на грани вылета из Кубка Гагарина, а такое положение часто повышает нервозность.



В общем, самый очевидный вариант — проверить верх на удаления. ТБ 18,5 минут штрафа идёт за 1.87, ТБ 20,5 минут — за 2.28. Можно подумать и о ставке на пятиминутное удаление за 3.08. В четырёх матчах серии оно случалось трижды, а коэффициент превышает «тройку».



Другая идея — ТБ 1,5 гола в большинстве за 2.21. За четыре встречи соперники сподобились на десять заброшенных шайб в формате «5 на 4» (и ещё одну при «4 на 3»). Удалений, похоже, будет много, спецбригады у соперников в порядке, да и статистика в нашу пользу. За 2.21 надо проверять.

Психологическое состояние «Барыса» вызывает опасение, но к качеству хоккея вопросов немного: астанинцы действуют на сопоставимом с «ястребами» уровне. Пожалуй, считать подопечных Андрея Скабелки аутсайдером на своём льду не стоит. П1 с нулевой форой идёт за 2.18. Вариант на любителя, но подумать можно.

Ставки на матч «Барыс» — «Авангард»

В третьем и четвёртом матчах грань жёсткости явно переступалась, фолов и грязи было много. Вполне возможно, что точка невозврата уже пройдена и и старые обиды заиграют с новой силой при первом же поводе: спорный свисток судьи, жёсткий силовой приём. Проверим верх на удаления.



За четыре встречи соперники сообща забросили 10 шайб в формате «5 на 4». Удалений, похоже, будет много, спецбригады у соперников в порядке, а ТБ 1,5 гола в большинстве идёт за 2.21. Всякое может случиться, но для такого коэффициента шансы на проход хороши.



Ставка №1: ТБ 18,5 минут штрафа за 1.87



Ставка №2: в матче будет пятиминутное удаление за 3.08



Ставка №3: ТБ 1,5 голов в большинстве за 2.21



Ставка №4: победа «Барыса» с нулевой форой за 2.18.

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