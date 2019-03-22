Италия — Финляндия. Прогноз: Манчини начнёт квалификацию Евро-2020 с победы

23 марта на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине состоится матч квалификации к чемпионату Европы — 2020 между сборными Италии и Финляндии. Букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля: поставить на победу подопечных Роберто Манчини предлагается с коэффициентом 1.29.

Анализ матча Италия — Финляндия (23.03.2019)

Сборная Италии не смогла выиграть свою группу в Лиге наций, но впечатление оставила неплохое. Два заключительных матча турнира «скуадра адзурра» провела здорово, в игре с Португалией владела ощутимым преимуществом, но воплотить его в голы не сумела и заняла второе место.

Роберто Манчини постепенно омолаживает команду и вводит в неё новые лица. Уровень индивидуального таланта у итальянцев, конечно, не выдающийся, но вполне пристойный. С учётом того, что группа в отборе на ЧЕ-2020 им досталась приятная, имеющихся ресурсов должно хватить для спокойного выполнения задачи.

Сборная Финляндии уже довольно давно находится на одном уровне. Финны свою группу в Лиге наций выиграли, но уровень соперников был совсем скромным. К тому же «суоми» традиционно не лучшим образом играют на выезде. В Лиге наций они всухую уступили Греции (0:1) и Венгрии (0:2), а также с горем пополам победили Эстонию (1:0 и гол на 91-й минуте).

Сборная Италии испытывает определённые проблемы при позиционных атаках. Взламывать глубокий оборонительный блок «скуадра адзурра» пытается за счёт поставленных на поток навесов и неплохо отлаженных «стандартов». Мелкий пас, перегруз зон и создание моментов через центр встречаются редко.

С португальцами этого не хватило: действующие чемпионы Европы хорошо снимали вверх и при доли везения смогли отстоять нули. Но сборная Финляндии заметно хуже в обороне (в том числе на втором этаже) и гораздо чаще проигрывает подбор у своей штрафной площади.

Скорее всего, матч пройдёт в невысоком темпе и не получится зрелищным, но свои 1-2 гола Италия рано или поздно забьёт. Вариантов несколько: П1 всухую за 1.65, П1 в 1-2 мяча за 1.85, П1 с форой "-1,5" за 1.97 или победа хозяев через низ. П1 + ТМ 3,5 гола идёт за 1.71, П1 + ТМ 2,5 гола — за 2.65.

Можно попробовать поймать высокий коэффициент и рассмотреть ставку «первый гол будет забит головой» за 5.00. Большое количество подач и «стандартов» способствуют частым ударам со второго этажа. Вариант авантюрный, но за «пятёрку» вполне неплох.

Идея попроще — ставки на угловые хозяев. Команде Манчини явно придётся действовать первым номером и давить, а предпосылок к быстрому голу у Италии немного. Всего два мяча в четырёх встречах Лиги наций, оба — после 77-й минуты. Дружно отойти за линию мяча и заставить «скуадра адзурра» попотеть финнам по силам.

Тотал больше 3,5 угловых сборной Италии в первом тайме идёт за 2.07, что довольно любопытно. Вариант попроще — победа Италии по угловым с форой "-4" за 1.90. Если хозяева не сумеют быстро решить все вопросы, шансы на проход кажутся неплохими.

Ставки на матч Италия — Финляндия

Сборная Италии не лучшим образом выглядит в позиционных атаках, из-за чего наверняка будет испытывать трудности со взломом низкого оборонительного блока Финляндии. Склонность подопечных Манчини к навесам повышает вероятность угловых и гола головой.

Разница в уровне исполнителей и поддержка трибун должны помочь итальянцам одержать не самую зрелищную, но довольно уверенную победу. Возьмём П1 с базофой форой "-1,5" за 1.97.

Ставка №1: победа Италии с форой "-1,5" за 1.97

Ставка №2: тотал больше 3,5 угловых сборной Италии в первом тайме за 2.07

Ставка №3: первый гол будет забит головой за 5.00

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