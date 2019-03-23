«Вашингтон» — «Майами». Прогноз: оборона «Уизардс» снова даст сбой

«Оклахома» блестяще отреагировала на недавнее поражение от «Торонто» и сумела взять убедительный реванш. Вера автора в «Рэпторс» не оправдалась, фора «-3» на хозяев провалилась. «Тандер» доминировали во второй половине и выиграли указанный отрезок с неприличным для канадцев счётом 68-51.

У Уэстбрука в данном поединке не задались попытки в поле, поэтому Расселл сосредоточился на помощи партнёрам. Тотал меньше 9,5 ассиста лидера «Оклахомы» провалился, дело дошло до трипл-дабла. Единственной удачей рубрики стало преодоление Фергюсоном планки в 5,5 очка. Терренс получил аж 10 шансов и с запасом пробил установленный рубеж.

«Торонто» — «Оклахома». Прогноз: Уэстбрук забудет о партнёрах «Рэпторс» заставят Уэстбрука геройствовать, что приведёт к поражению «Тандер» — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 29 775 фишек.



Заход дня: ruslon33 взял тоталы больше 20,5 очка Вучевича и 12,5 балла Гэри Харриса с общим коэффициентом 3.61



24 марта на паркете «Кэпитал Уан-арены» в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» постарается прервать серию поражений из трёх матчей и одолеть «Майами». В нынешнем сезоне команды встречались трижды, и пока «Хит» впереди со счётом 2-1. Букмекеры выставляют практически ровную линию, но небольшое преимущество отдают «Уизардс».

Анализ матча «Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» (24.03.2019)

«Хит» выдали кошмарный поединок с «Бакс». В первой четверти Яннис и компания присматривались к противнику, а затем включились в защите, и всё примитивное нападение «Майами» развалилось на части. После стартовой 12-минутки подопечные Эрика Споэлстра набрали лишь 57 очков, полная катастрофа.



Встречу с «Бакс» пропускали Макгрудер и Уинслоу, однако в ближайшем матче оба имеют шансы появиться на паркете. «Вашингтон», как обычно, обойдётся без Уолла и Ховарда, а по поводу возможного выхода на площадку Аризы есть большие сомнения. В пользу «Уизардс» лишний день отдыха и домашний паркет, для «Хит» предстоящая встреча станет второй выездной за двое суток.



Если «Вашингтон» осознаёт пролёт мимо плей-офф и спокойно доигрывает сезон, то для «Майами» продолжается отчаянная битва за попадание в кубковую восьмёрку. Конкуренты «Хит» не дремлют, поэтому парням Эрика Споэлстры придётся выкладываться по максимуму. За 1.88 доступен индивидуальный тотал гостей больше 109,5 балла, и нам кажется данный выбор оптимальным.

В нынешней регулярке команды встречались трижды. В одном случае «Уизардс» победили со счётом 116-110, в двух других успех праздновали «Хит», а табло фиксировало 113-112 и 115-109. Во всех матчах баскетболисты «Майами» пробивали необходимый рубеж, вероятность продолжения тенденции нас обнадёживает.



Гостевой паркет подопечных Эрика Споэлстры смутить не должен. У «Хит» на выезде побед больше, чем дома, поэтому недооценка букмекерами «Майами» играет нам на руку. «Уизардс» не слишком активно упираются в обороне, да и ресурсы, имеющиеся в распоряжении Скотта Брукса, сильны ограничены по потенциалу.



Да, «Хит» проводят выездной «бэк-ту-бэк», но у Споэлстры один из самых ровных составов в лиге, где вторая пятёрка частенько выглядит более эффективной чем старт. К тому же, представьте каким глотком воздуха для «Майами» станет предстоящая встреча, если накануне они противостояли лучшей обороне лиги, а теперь столкнутся с 27 защитой ассоциации.



В коллективе Эрика Споэлстры явный недостаток таланта и индивидуального мастерства, вот только против «Уизардс» всё это не является необходимым для достижения результата. «Вашингтон» идёт на 28 позиции по ассистам, отданным их противниками. Иными словами, оборона Скотта Брукса сильно уязвимо против командного баскетбола – как раз то, что идеально подходит «Майами».



За 1.77 мы сделаем ещё один выбор в пользу гостей и проверим викторию «Хит» с форой «+3». Ротация у «Уизардс» скромная, один только Брэдли Бил выделяется в стане «Вашингтона», а остальные баскетболисты среднего уровня по лиге или даже хуже. За счёт глубины скамейки и тренерского умения Споэлстры «Майами» доживёт как минимум до упорной концовки, а может и победит.



Одним из тех, кто накануне провалился с «Милуоки» стал бывший лидер «Хит». Драгич выдал ужасные 0 из 9 в поле и закончил встречу с показателем «-21» в графе «плюс-минус». За 1.83 мы попробуем заиграть тотал Горана больше 15,5 очка. До катастрофы с «Бакс» словенец последовательно набрал 19, 26 и 22 балла.



Ричардсон отбегал с «Милуоки» почти 36 минут, следовательно, Споэлстра наверняка даст больше времени именно Драгичу. Горана не назвать суперзвездой или невероятно стабильным исполнителем, но вряд ли он второй раз кряду выдаст столь невразумительные цифры. Словенец получит массу шансов, а дыры в обороне «Уизардс» лишь помогут ему найти нужный ритм.

Ставки на матч «Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит»

«Хит» и «Уизардс» трижды встречались в текущем сезоне и во всех случаях баскетболисты «Майами» набирали не менее 110 очков. Индивидуальный тотал гостей больше 109,5 балла идёт за 1.88, предложение очень аппетитное.



Также, за 1.79 доступна виктория «Хит» с форой «+3». «Вашингтон» на автопилоте доигрывает сезон, у «Уизардс» три поражения кряду, а «Майами» кровь из носу необходимо побеждать для продолжения борьбы за плей-офф. Парни Эрика Споэлстры сильнее на бумаге, а тут ещё и фактор мотивации в нашу пользу.

Одним из тех, кто должен реабилитироваться за провал с «Бакс», является Драгич. Словенец накануне выдал ужасные 0 из 9, но мы знаем Горана, как бойца и классного исполнителя. Тотал больше 15,5 очка не выглядит непосильной задачей для разыгрывающего «Майами».



Выбор №1: победа «Хит» с форой «+3» за 1.79



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 395 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал «Хит» больше 109,5 очка за 1.88



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 440 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Горана Драгича больше 15,5 очка за 1.83



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 275 фишек.



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