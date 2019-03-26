«Милуоки» — «Хьюстон». Прогноз: Яннис возьмёт щит, а «Рокетс» победу

Немного не хватило рубрике для прохода всех трёх ставок, но прибыль по итогам игрового дня никуда от нас не делась. «Портленд» и «Бруклин» выдали потрясающий матч, омрачённый страшной травмой Нуркича, в котором дело дошло аж до двух овертаймов. Фора «+8» на «Нетс» и тотал передач Лилларда больше 8,5 уверенно прошли.



Однако прекрасный выбор на тотал трёхочковых меньше 25,5 не сыграл из-за дополнительных пятиминуток. За 6 секунд до конца при «+1» Расселл совершил глупейшую потерю, а Динуайдди зачем-то сфолил на Карри. Малыш «Трэйл Блэйзерс» встал на линию штрафных и реализовал лишь одну попытку. В овертаймах команды совершили четыре дальних попадания, увеличив тем самым количество бомб до 29.

«Портленд» — «Бруклин». Прогноз: «Нетс» продолжат удивлять «Бруклин» не уступит больше 8 очков «Портленду», Лиллард отдаст от 9 передач — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 30 085 фишек.



Заход дня: eeakie выбрал «Гриззлиз» с форой «+7» и тотал больше 216,5 очка в поединке «Джаз» — «Санз» с общим коэффициентом 3.5.

27 марта на паркете «Файсерв-форум» в очной дуэли сойдутся два главных кандидата на приз самому ценному игроку сезону. Харден и его «Рокетс» выйдут на бой против «Бакс» Янниса. В поединке, который проходил 2,5 месяца назад, победу одержали баскетболисты «Милуоки», и букмекеры склоняются к тому, что в этот раз успех отпразднуют хозяева. Виктория парней Буденхольцера с учётом овертайма идёт за 1.58.

Анализ матча «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс» (27.03.2019)

Сразу начнём с самого главного. По какой причине аналитики отдают столь очевидное предпочтение «Бакс» не совсем понятно. Да, коллектив Буденхольцера за счёт выстроенной системы разносит аутсайдеров в пух и прах, но никакого запаса прочности в действиях «Милуоки» не видно.



В распоряжении «Бакс» лишний день отдыха, однако у «Рокетс» было время на восстановление, а в поединке с «Пеликанс» Харден, Пол и Капела отбегали меньше 29 минут каждый. С точки зрения физических кондиций проблем у гостей быть не должно, а вот по части глубины состава в конкретно взятом матче перевес на стороне «Хьюстона».



«Милуоки» не помогут Брогдон, Миротич, Газоль, Снелл и Дивинченцо. То есть, Буденхольцеру придётся обойтись без дирижёра резервистов (Малколм идеально проявляет себя именно в этой роли), потенциально лучшего шутера второго юнита и других качественных исполнителей. За гостей не сыграет Грин, а Гордон находится под вопросом, что в целом не слишком критично бьёт по амбициям «Рокетс».

На наш взгляд, шансы «Хьюстона» на победу в предстоящем поединке вполне приличные, поэтому за солидные 2.57 возьмём чистую викторию гостей. Без Брогдона «Бакс» уступили в единственном матче с серьёзным соперником, а положительные результаты с «Лейкерс», «Хит» и «Кавальерс» не стоит воспринимать слишком серьёзно.



У «Рокетс» 14 побед за последние 16 матчей, притом что в одной из проигранных встреч подопечные Майка Д’Антони противостояли «Голден Стэйт», который вдруг решил сыграть на полную катушку, а в другом неудачном поединке «Хьюстон» попал на, пожалуй, лучший матч «Гриззлиз» в текущем сезоне.



На указанном отрезке «Рокетс» демонстрируют третью по крепости оборону и четвёртое по эффективности нападение. Майк Д’Антони наконец-то получил своих лидеров в здоровом состоянии, а Дэрил Мори смог качественно усилить резерв. Цифровой баскетбол «Хьюстона» стал более сбалансированным, а остановить набравших полный ход техасцев способны только «Уорриорз».



«Бакс» также невероятно хороши, но к их лидеру проще найти противоядие. Яннис стал реальным кандидатом на MVP, когда вокруг него выстроили подходящий механизм, а Харден – это и есть система в одном лице. Если обе звезды выступят на своём высоком уровне без серьёзных перепадов, то всё решится в споре помощников, и здесь «Рокетс» выглядят предпочтительнее.



Состав «Хьюстона» забит до отвала добротными шутерами, готовыми рвать жилы в защите, а на некоторых отрезках опекать Янниса сможет Фарид, которого не было в распоряжении Д’Антони в предыдущем матче между данными соперниками. Пожалуй, коэффициент на гостей должен быть в районе 2.05-2.25, но никак не 2.57.



Если смотреть на общую планку тотала в виде 225 очков, то здесь напрашивается верх. По темпу команды находятся на противоположных полюсах, но у «Бакс» нет выхода, хозяевам придётся максимально разгонять скорости, иначе за счёт индивидуального мастерства, умения найти контакт и колоссального опыта Харден и Пол не мытьём, так катаньем возьмут своё.



По эффективности нападения обе команды входят в топ-3, а шикарная защита обеих команд не сможет работать вечно, так как количество выбрасываемых трёхочковых должно попросту зашкаливать. Рано или поздно дальние бомбы начнут залетать, что сильно повлияет на итоговую результативность.

В личной статистике есть несколько интересных вариантов, но мы предпочтём лишь одну ставку. Трогать показатели Хардена опасно, так как здесь многое зависит от плана на игру Буденхольцера. А доминирование Янниса за счёт сумасшедшего атлетизма сохранится при любых раскладах.



За 2.1 берём тотал грека больше 12,5 подбора. По сезону у лидера «Милуоки» 12,6 отскока, но Адетокунбо особенно активен в важных поединках, а «Рокетс» могут попробовать вывести из игры Лопеса. Гигантский Брук доставил слишком много проблем «Хьюстону» в прошлой встрече, поэтому не стоит исключать вариант, при котором Харден и Пол станут специально размениваться на центрового «Бакс», чтобы посадить того на фолы.



Кроме того, в связи с желанием «Бакс» использовать свои козыри и нагнетать темп, именно Яннису логичнее подбирать мячи после промахов, чтобы разгонять раннее нападение хозяев. Все предпосылки для прохода у нас есть, а коэффициент выше двойки, стоит проверить.

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс»

Букмекеры сильно недооценивают «Рокетс», поэтому мы решаемся заиграть чистую викторию «Хьюстона» за 2.57. Из 16 последних матчей подопечные Майка Д’Антони взяли верх в 14, а у «Милуоки» травмированы сразу несколько важных исполнителей.



Обе команды выбрасывают огромное количество трёшек. Уровень мастерства и систем нападения столь хорош, что рано или поздно результативность полетит вверх. Общий тотал больше 225 очков выглядит неплохим предложением.



За 2.1 также проверим тотал подборов Янниса больше 12,5. По сезону грек собирает 12,6 отскока, а в важных поединках обожает проявлять себя во всей красе. Национальное телевидение, дуэль кандидатов на MVP и домашний паркет – в таких условиях Адетокунбо превратится в зверя.



Выбор №1: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо больше 12,5 подбора за 2.1



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)



Выбор №2: тотал больше 225 очков за 1.92



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 460 фишек)



Выбор №3: победа «Рокетс» с учётом овертайма за 2.57



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 785 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 585 фишек.



Играешь сам? Поделись своим опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.