«Бостон» — «Индиана». Прогноз: «Пэйсерс» прихватят Ирвинга

Ирвинг отдаст меньше 8 передач, Моррис возьмёт не более 6 подборов — в «Большом куше».

«Кингз» абсолютно бездарно провели поединок с «Пеликанс» и закономерно уступили. Фора «-3» на «Сакраменто» не сыграла (ещё бы она оказалась успешной, когда в важнейшем владении Йоргер сделал изоляцию для Барнса), хотя за «Нью-Орлеан» на паркете не вышел даже Энтони Дэвис, а за час до встречи коэффициент на чистую победу парней Дэвида Йоргера обвалился до 1.4.

Бьелица смог отбегать лишь 8 минут, поэтому тотал меньше 9,5 очка Неманьи спокойно прошёл. Серб отметился только подбором. Фора «-5,5» в противостоянии Фокса и Пэйтон также завершилась в нашу пользу. Элфрид набрал приличные 16 баллов за результативность, но Де’Аарон выдал 25.

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто». Прогноз: «короли» поломают крылья «пеликанам» Фокс разберётся с Пэйтоном и приведёт «Сакраменто» к уверенной победе — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 28 950 фишек.

Заход дня: chubaka48 выбрал тотал самой нерезультативной четверти по итогам игрового дня больше 37,5 очка за 1.85

30 марта в легендарном «Ти-Ди Гардене» в матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» сразится с «Индианой» в битве за четвёртую строчку Востока. В сезонной серии счёт 1-1, коллективы обменялись домашними победами. В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом именно хозяев, выставляя на чистую викторию «Селтикс» с учётом овертайма коэффициент 1.4.

Анализ матча «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» (30.03.2019)

Обе команды провели по 75 матчей в текущей регулярке, и разделяет их лишь одна победа, но недавние результаты вводят поклонников знаменитых франшиз в полный ужас. У «Бостона» только одна виктория за пять матчей, а у «Индианы» аналогичный показатель за шесть последних поединков.

В пользу «Селтикс» домашний паркет и лишний день отдыха. «Пэйсерс» имели время на восстановление после битвы с «Тандер». В гостях парни Нэйта Макмиллана выступают крайне неудачно, демонстрируя баланс 17-21 в выездных встречах. Календарь оставшихся поединков у обоих клубов достаточно сложный, а место в топ-4 Востока «Индиане» жизненно необходимо.

С огромной долей вероятности именно данные соперники сойдутся в первом раунде плей-офф, вопрос лишь в обладателе преимущества своего паркета. В Твиттере «Бостона» есть информация о возможном пропуске матча Хорфордом, а вот про Кайри данных нет, логично предположить, что всё с Ирвингом в порядке.

У «Индианы» проблем с ростером нет, отсутствует лишь давно травмированный Оладипо. В данном сражении перед обоими тренерами встаёт сложный выбор: спрятать тактические наработки против конкретного соперника, чтобы нанести неожиданный удар в плей-офф или использовать максимум козырей, так как преимущество своей площадки и поддержка фанатов являются более весомым фактором.

Очевидно, «Пэйсерс» не смогут победить в открытом бою за счёт высокого темпа и сумасшедшей перестрелки. Единственный шанс гостей – максимально замедлять ход матча, чтобы нивелировать разницу в исполнительском мастерстве. Разумеется, в штабе «Селтикс» всё это прекрасно понимают и предпримут соответствующие меры, но на определённых отрезках у «Индианы» должно получаться сковывание оппонента.

За 1.82 доступен перспективный вариант на тотал самой нерезультативной четверти меньше 45,5 очка. Скорее всего, нас ожидает поединок уже напоминающий кубковые баталии. Полная самоотдача в обороне, максимальная концентрация, повышенная ответственность и жёсткая защита – всё это не может работать все 48 минут, но на определённых отрезках вполне допустимо.

В трёх из четырёх предыдущих дуэлей между «Бостоном» и «Индианой» выбранная ставка срабатывала, на продолжении тенденции мы рассчитываем и в этот раз. К тому же, Стивенс теперь использует Бэйнса в роли стартового центрового, что существенно утяжеляет состав «Селтикс» и обязательно должно привести к снижению темпа, но с другой стороны – к увеличению оборонительной эффективности.

Если Хорфорд всё же появится на паркете, то замечательно выглядит тотал подборов Морриса меньше 6,5. Да, коэффициент составляет жалкие 1.67, но у Маркуса по сезону в среднем 6,2 отскока, а его роль должна сместиться в сторону набора очков, а не борьбы под кольцом. Стивенс стремится добавить габаритов своим пятёркам, «Бостон» даже снова подписал Монро, поэтому теперь 13 номер «Селтикс» будет вовсе не тяжёлым, а лёгким форвардом, что скажется на статистике.

Также за 1.73 проверим тотал передач Ирвинга меньше 7,5. В среднем по сезону у Кайри 7,1 ассиста за матч, но набивать классные цифры против «Индианы» чрезвычайно сложно. В двух прошлых поединках с парнями Нэйта Макмиллана в нынешнем сезоне малыш «Бостона» в сумме лишь 5 раз помог отличиться своим партнёрам.

Ставки на матч «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс»

В трёх из четырёх последних сражений между «Бостоном» и «Индианой» хотя бы в одной из 12-минуток наступала настоящая засуха. В связи с этим, перспективно выглядит тотал самой нерезультативной четверти меньше 45,5 очка. Нас ожидает битва уровня плей-офф, защита должна быть на высоте.

В двух очных дуэлях с «Пэйсерс» в нынешней регулярке Ирвинг отдал в сумме лишь пять передач. Тотал ассистов Кайри меньше 7,5 доступен за 1.73, предложение достойно рассмотрения. По сезону малыш «Бостона» 7,1 раз за матч помогает партнёрам отличиться.

Брэд Стивенс решил добавить мощи в игре на щитах, «Селтикс» снова подписали Монро, в старте стал выходить Бэйнс. Из-за данных перестановок гораздо реже работать в краске должен Моррис, чей тотал меньше 6,5 подбора в новых условиях выглядит прекрасно.

Выбор №1: тотал самой нерезультативной четверти меньше 45,5 очка за 1.82

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 410 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал передач Кайри Ирвинга меньше 7,5 за 1.73

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 365 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Маркуса Морриса меньше 6,5 за 1.67

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 335 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 450 фишек.

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