«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз: «шпоры» заставят себя уважать

31 марта на знаменитом «Энфилде» «Ливерпуль» сразится с «Тоттенхэмом» в рамках 32 тура АПЛ. В первом круге мерсисайдцы добились победы в гостях со счётом 2-1. В предстоящем поединке букмекеры также отдают предпочтение банде Юргена Клоппа, выставляя на викторию красных скромные 1.62.

Анализ матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (31.03.2019)

«Тоттенхэм» из-за целой серии неудач окончательно отвалился от дуэта лидеров АПЛ, и теперь «шпорам» было бы неплохо сохранить место в четвёрке. Подопечные Маурисио Почеттино набрали лишь 1 очков из 12 возможных за последние встречи, но пауза на матчи сборных должна помочь лондонскому клубу обрести прежнюю стабильность.

«Ливерпуль» на момент написания текста находился на первой строчке, однако у «Манчестер Сити» есть встреча в запасе, поэтому красные попросту не имеют права терять очки. У мерсисайдцев остались лишь две битвы с грандами, обе из которых пройдут на «Энфилде». У Гвардиолы и его машины календарь не легче, следовательно, борьба за золото в самом разгаре.

У хозяев под вопросом Шакири, Александер-Арнольд, Гомес, Кейта и Окслейд-Чемберлен. «Тоттенхэм» обойдётся без Дайера и Уинкса, а Серж Орье с огромной вероятностью также встречу пропустит. Лондонский клуб выглядит явным аутсайдером, но сам «Ливерпуль» в последних поединках не показывал фирменный искромётный футбол.

В первом круге красные разобрались со «шпорами» на выезде, но сейчас мы сделаем рискованную ставку на «Тоттенхэм» с форой «+1». Клопп проиграл с «Ливерпулем» оба еврокубковых финала, сами «мерсисайдцы» регулярно проваливаются именно в ключевых поединках, над командой висит определённое проклятье.

«Ливерпуль» уже стал чрезмерно осторожничать даже с середняками и аутсайдерами. Нападение красных выглядит менее изобретательным, а многим футболистам не хватает опыта больших достижении и философии победителей. К стартовому свистку «Манчестер Сити» уже наверняка будет на первой строчке, «мерсисайдцы» рискуют перегореть из-за необходимости брать три очка.

В двух последних поединках после пауз во внутреннем первенстве красные играли вничью, что лишний раз подтверждает необходимость куража и тонуса для парней Юргена Клоппа. «Ливерпулю» потребуется время, а «Тоттенхэм» явно непохож на грушу для битья, чтобы проваливаться в пятом поединке кряду в рамках АПЛ.

Если «шпоры» и уступят, то с огромной вероятностью сделают это в борьбе и с минимальным счётом. «Мерсисайдцы» сейчас дорожат результатом и в случае успеха займут выжидательную позицию. Фора «+1» почти наверняка гарантирует нам возврат, а при доле удачи способна принести прибыль.

Встречу обслужит Мартин Аткинсон, который за 23 предыдущих матча в качестве главного арбитра показал 76 предупреждений. За вкусные 2.38 мы предлагаем присмотреть к тоталу жёлтых больше 4,5. Из-за личной статистики британского рефери коэффициент на верх в данном показателе позволяет получить серьёзные дивиденды.

В первом круге на поединке между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» не было ни одного предупреждения, что выглядит чрезвычайно странно из-за градуса борьбы между указанными клубами. Обе команды частенько используют прессинг и любят встречать противников на чужой половине поля.

К чему это приводит? К разрывам между линиями и жёстким фолам, пресекающим атаки с численным перевесом. Встреча крайне важная для и «Ливерпуля» и для «Тоттенхэма», беречь чужие ноги никто не будет.

Исходя из статистики, прекрасным выглядит предложение на тотал офсайдов меньше 5,5. Коллектив Юргена Клоппа в среднем 1,9 раза за встречу забирается в положение вне игры, а «шпоры» и вовсе 1.77. В первом круге арбитры на линии пять раз поднимали флажок и останавливали матч, поэтому линия букмекеров выглядит несколько странно, похоже на дырку.

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» не может победить в АПЛ в четырёх матчах кряду, но для «Ливерпуля» также настаёт критический момент. Красные частенько оступаются в решающих битвах, поэтому фора «+1» на «шпор» выглядит надёжным предложением. Даже если подопечные Юргена Клоппа выйдут вперёд, то давление и ответственность заставит их больше думать о сохранении преимущества, а не разгроме противника.

За 2.38 проверим преодоление планки в 4,5 жёлтых карточки. Да, Аткинсон скуп на дисциплинарные санкции, но обоим командам необходима только победа, а излишнее нервное напряжение поспособствует чрезмерной грубости.

Тотал офсайдов меньше 5,5 за 1.87 смотрится крайне щедрым предложением букмекеров. «Ливерпуль» в среднем 1,9 раза за встречу забирается в положение вне игры, а «Тоттенхэм» лишь 1.77. В прошлом сражении между данными соперниками арбитры на линии пять раз поднимали флажок и останавливали матч.

Ставка №1: победа «Тоттенхэма» с форой «+1» за 1.94

Ставка №2: тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 2.38

Ставка №3: тотал офсайдов меньше 5,5 за 1.87

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