«Денвер» — «Вашингтон». Прогноз: «Уизардс» продолжат играть без защиты

«Денвер» наберёт от 118 очков и возьмёт под контроль щит — в «Большом куше».

В «Детройте» поселились секретные службы. Менее чем за час до начала встречи «Пистонс» заявляют о пропуске матча Блэйком, из-за чего погорели сразу две наших ставки. Фора на хозяев «+2,5» по подборам пролетела со свистом, а общий тотал больше 215 очков выглядел просто смешно после первой половины, в которой команды набрали аж 65 баллов на двоих.

Единственной удачей стал проход выбора на тотал трёхочковых меньше 23,5. Соперники в сумме реализовали лишь 9 дальних «бомб» из 46, промахиваясь порой в совершенно элементарных ситуациях. С другой стороны, при подобном количестве попыток планка устояла бы даже при 50% точности с периметра.

«Бостон» — «Индиана». Прогноз: «Пэйсерс» прихватят Ирвинга Ирвинг отдаст меньше 8 передач, Моррис возьмёт не более 6 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке - 28 565 фишек.

Заход дня: eeakie выбрал чистую победу «Мэджик» и «Пистонс» с форой «-6» с общим коэффициентом 4.32

1 апреля в «Пепси-центре» высокогорного Колорадо местные «Наггетс» встретятся с «Уизардс». Предыдущее сражение данных соперников состоялось чуть более недели назад, и тогда сильнее оказался «Денвер». Букмекеры и в этот раз отдают явное предпочтение парням Майка Мэлоуна, предлагая на викторию хозяев с учётом овертайма скромный коэффициент 1.16.

Анализ матча «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» (01.04.2019)

«Денвер» сумел добиться одной победы по итогам тяжелейшего спаренного выезда по маршруту Хьюстон – Оклахома и продолжает борьбу за первую строчку на Западе. Календарь у «Наггетс» впереди крайне неприятный, но сложные соперники способны помочь коллективу Майка Мэлоуна лучше подготовиться к плей-офф.

«Вашингтон» уже откровенно доигрывает сезон. Брэдли Бил стремится попасть в одну из символических сборных, а другие баскетболисты «Уизардс» бьются за будущие контракты и место в НБА. Обе команды имели в распоряжении по одному дню отдыха, но преимущество своего паркета и более глубокий ростер делают «Денвер» явным фаворитом.

У хозяев травмирован лишь Портер, остальные в полном здравии, а Скотту Бруксу придётся обойтись без Уолла, Ховарда и Аризы, что делает ротацию гостей совсем скромной. Из различных вариантов в пользу «Наггетс» нам приглянулись индивидуальный тотал «Денвера» больше 117,5 очка и фора «-10» на Йокича и компанию.

Майк Мэлоун частенько осторожничает в гостевых поединках и даже с середняками и аутсайдерами порой сбивает темп, чтобы за счёт более слаженного командного баскетбола добывать победы. Когда в гости к «Наггетс» приезжает задорный коллектив с проблемами в обороне, то здесь «Денвер» уже сам не прочь оторваться по полной программе и повеселить публику.

«Вашингтон» абсолютно не намерен закрываться, а потеря Аризы делает оборонительный потенциал парней Скотта Брукса совсем невысоким. «Уизардс» совсем недавно получили 124 очка от «Лейкерс», 121 от «Санз» и 128 от «Джаз». То есть оборона столичного коллектива не выдерживает никакой критики, статистику позволяют набивать всем, кому не лень.

Во втором юните у «Денвера» выходят молодые и бегущие ребята, которым идеально подходит расхлябанность «Вашингтона». Дома у «Наггетс» баланс 31-6, и, несмотря на недавние натужные победы, дырявых «Уизардс» парни Майка Мэлоуна с огромной вероятностью вынесут вперёд ногами.

У «Вашингтона» в поединке с «Ютой» прилично полетело и со средней, и с периметра, сейчас мы ожидаем определённого снижения процента попадания. Всё же «Уизардс» не должны второй раз кряду атаковать с точностью выше среднего против обороны, входящей в топ-10. «Денвер» гораздо сильнее во всех компонентах, поэтому разгром оппонента не станет большим сюрпризом.

Также мы проверим викторию «Наггетс» по подборам с форой «-4,5» за 1.85. Здесь достаточно одного статистического факта: по проценту отскоков «Денвер» идёт на 1 строчке в лиге, а «Вашингтон» на 29. В родных стенах Йокич и компания атакуют с высокой точностью, да и провалы «Уизардс» в обороне помогут хозяевам набирать лёгкие очки и реже промахиваться.

Ставки на матч «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс»

У «Денвера» дома 31 победа при всего лишь 6 поражениях. «Уизардс» в пяти последних гостевых матчах стабильно пропускают за 120 очков, следовательно, логично взять индивидуальный тотал «Наггетс» больше 117,5 балла за результативность и добавить ещё фору «-10» на хозяев.

По проценту подборов «Денвер» идёт на 1-й позиции в ассоциации, а «Вашингтон» на 29. Ужасная оборона «Уизардс» поможет парням Майка Мэлоуна набирать лёгкие очки и реже промахиваться. Фора «-4,5» по отскокам на «Наггетс» за 1.85 выглядит интересно.

Выбор №1: индивидуальный тотал «Наггетс» больше 117,5 очка за 1.87

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 435 фишек)

Выбор №2: победа «Наггетс» с форой «-10» за 1.79

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 395 фишек)

Выбор №3: победа «Наггетс» по подборам с форой «-4,5» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 065 фишек.

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