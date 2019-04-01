«Бостон» — «Майами». Прогноз: «Хит» найдут лазейки в обороне «Селтикс»

В высокогорном Колорадо своеобразное чувство юмора. «Денвер», выступающий дома (где реже него не проигрывала ни одна команда лиги в нынешнем сезоне) против коллектива с ужасной обороной, спокойно накидывает 62 очка за первую половину. В этом не было ничего удивительного, ведь «Вашингтон» до этого в гостях пропускал 135, 126, 124, 121 и 128 баллов.



Затем начинаются чудеса. За третью и четвёртую двенадцатиминутки в сумме «Наггетс» набрали лишь 28 очков, реализовав в поле 10 из 46 попыток на указанном отрезке. Сложно найти логическое объяснение подобным переменам за паузу между первой и второй половинами. Все три ставки в пользу хозяев провалились.

«Денвер» — «Вашингтон». Прогноз: «Уизардс» продолжат играть без защиты «Денвер» наберёт от 118 очков и возьмёт под контроль щит — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 065 фишек.



Заход дня: white-serge взял «Лейкерс» с форой «+3,5» и «Кингз» с форой «+3» в первой четверти с общим коэффициентом 3.7



2 апреля в «Ти-Ди Гарден» «Бостон» встретится с «Майами». У обеих команд сохраняется мотивация на оставшуюся часть регулярного чемпионата НБА, поэтому мы предпочитаем подробно рассмотреть именно данный поединок. В нынешнем сезоне «Селтикс» и «Хит» обменялись домашними победами, поэтому в глазах букмекеров фаворитом выглядят именно хозяева. Коэффициент на чистую викторию парней Брэда Стивенса составляет скромные 1.37.

Анализ матча «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» (02.04.2019)

«Бостон» под конец марафона из 82 поединков стал постепенно готовиться к плей-офф и откровенно халтурить в некоторых матчах. Сложно сказать, является ли нынешнее положение дел хитрым планом Стивенса по выведению своих подопечных на пик формы к ключевым баталиям и битве во втором раунде именно с «Бакс», но недавние неудачи вызывают серьёзные опасения в стане фанатов «зелёных».



«Селтикс» уступили в пяти из последних семи матчей, однако аналитики продолжают отдавать им солидный перевес. «Хит» кряхтят, пыхтят, но выцарапывают победы. На аналогичном отрезке у «Майами» зеркальный баланс и промежуточная восьмая строчка в конференции. Легендарный Дуэйн Уэйд наверняка хочет завершить карьеру в значимом противостоянии.

У «Бостона» под вопросом лишь Хорфорд, но линия на индивидуальные показатели Эла есть в букмекерских конторах, следовательно, рассчитываем, что великан появится на паркете. У «Хит» проблем с составом больше. «Майами» не помогут Уинслоу, Макгрудер и Ричардсон, а по Джонсу решение будет принято непосредственно перед началом поединка.



За 1.9 попробуем заиграем тотал «Хит» больше 102,5 очка. Начнём с самого главного: «Бостон» в 12 матчах кряду пропускает не менее 106 баллов. Стивенс тасует различные сочетания, меняются соперники, но защита «Селтикс» оставляет желать лучшего. На данном интервале оборона зелёных располагается на 26 строчке по эффективности, что хуже, чем у «Никс», «Пеликанс» и «Санз».



Разумеется, основные опасения вызывает нестабильное нападение «Майами», но с учётом сумасшедшей мотивации и некоторой вальяжности противника гости должны с запасом пробивать сотню. Из-за нескольких травмированных больше времени получат Уэйд и Драгич. В защите оба не способны приносить максимум пользы, зато гораздо лучше выглядят в созидании.



Статус выездного поединка нисколько не смутит «Хит». У «Майами» в гостях баланс лучше, чем в домашних матчах. В среднем на чужой территории подопечные Эрика Споэлстры набирают по 105,5 балла за встречу, а «Бостон» дома пропускает по 107,2. С точки зрения статистики запас в нашу пользу достаточно приличный, а необходимость цепляться за результат заставит Уэйда и компанию биться до финальной сирены.



Неплохо выглядит тотал трёхочковых меньше 24,5 за 1.85. В большинстве букмекерских конторах планка установлена на один пункт ниже, что уже делает выбранный вариант выгодным на дистанции. «Бостон» дома реализует 12,6 попытки из-за дуги, а «Майами» на выезде 11,5. Если оценить то, как оба коллектива защищаются на периметре, то здесь также обнадёживающие показатели.



«Селтикс» в своих стенах пропускают по 11,5 трёшки, а «Хит» на выезде по 11,7. При любом раскладе остаётся определённый гандикап до выбранного нами тотала. Снайперов в обоих коллективах, конечно, хватает, однако вряд ли встреча превратится в сумасшедшее зрелище, когда в обороне никто не будет упираться. Всё же градус борьбы ожидается достаточно высокий.



Продолжим брать низ Морриса по подборам. На этот раз букмекеры уменьшили тотал до 5,5 пункта, но нас это не останавливает. В прошлом поединке 13 номер «Селтикс» вышел в старте, однако с появлением Хорфорда Маркусу придётся вернуться на лавку. Брэд Стивенс теперь выпускает в основе Бэйнса и предпочитает более тяжёлые пятёрки.



Моррис взял лишь 3 отскока с «Индианой» и 5 с «Нетс», получив солидные 29 минут. Очевидно, роль Маркуса существенно снижается по части борьбы за подборы, и Стивенс больше рассчитывает на снайперские качества своего форварда. Коэффициент выше двойки лишь усиливает желание взять данную ставку.

Ставки на матч «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»

«Бостон» в 12 матчах кряду пропускает не менее 106 очков. Индивидуальный тотал «Майами» установлен на отметке 102,5 балла, поэтому верх смотрится интересно. Дома «Селтикс» позволяют противникам пробивать установленный рубеж с запасом, да и «Хит» на выезде демонстрируют более высокую результативность.

За 1.85 проверим низ по трёхочковым. Букмекеры дают рубеж в 24,5 точных попадания из-за дуги, что вызывает у нас огромные сомнения. «Бостон» реализует с периметра 12,6 трёшки за встречу, а «Майами» 11,5. Да и пропускают обе команды в сумме меньше, нежели предлагают аналитики.



Стивенс продолжает задействовать в старте Бэйнса, поэтому мы заиграем индивидуальный тотал Морриса меньше 5,5 подбора. В двух последних поединках Маркус взял 3 и 5 отскока соответственно, и его роль в борьбе на щитах заметно снизилась.



Выбор №1: тотал трёхочковых меньше 24,5 за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал «Хит» больше 102,5 за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Маркуса Морриса меньше 5,5 подбора за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 25 565 фишек.



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