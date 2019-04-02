Суперэкспресс на АПЛ, Примеру и Кубок России: играем коэффициент 10.28

2 апреля на стадионе «Молине» «Вулверхэмптон» снова встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках 33 тура АПЛ. На следующий день в первом матче полуфинала Кубка России «Урал» сойдётся с «Уфой» на «Екатеринбург Арене», а сутками позже на «Аноэте» «Реал Сосьедад» сразится с «Бетисом» в Примере. В битве испанских середняков букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, выставляя на победу баскского коллектива коэффициент 2.22.

Анализ матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (02.04.2019)

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» находятся на пятой и седьмой строчках в АПЛ, но разделает команды целая пропасть в 17 очков. «Волки» в последнем матче уступили на выезде «Бёрнли», а «красные дьяволы» разобрались дома с «Уотфордом» и продолжают борьбу за попадание в топ-4.



16 марта в четвертьфинале кубка Англии «Вулверхэмптон» абсолютно по делу выбил «МЮ» из турнира. Подопечные Сульшера больше владели мячом, но «волки» гораздо чаще доводили свои атаки до ударов и моментально проходили центр. Нуну Эспириту Санту на своём поле никого не боится и с любым соперником бьётся только за победу.

«Вулверхэмптон» любит количественно насыщать среднюю линию в битвах с грандами, а по краям использовать настоящих работяг. Через опорную зону пробиться к воротам «волков» для «Манчестер Юнайтед» будет затруднительно, поэтому гости постараются по максимуму задействовать фланги.



Аналогичное решение мы ожидаем увидеть и от «Вулверхэмптона». Нуну Эспириту Санту не хочет терять мяч в центре поля, так как скоростные футболисты «МЮ» способны запросто разорвать оборону хозяев. По краям ошибки редко приводят к фатальным последствиям, следовательно, обе команды основной акцент сделают на фланговой игре.



Планка угловых, предложенная букмекерами, установлена на отметке 10,5 пункта. На наш взгляд, данный рубеж соперники преодолеют с запасом, поэтому за солидные 2.75 мы рискуем проверить тотал больше 11,5 корнера. В недавнем поединке «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» на двоих выдали аж 16 стандартных положений после вылета мяча за лицевую линию, на этот раз нам хватит и 12 подобных эпизодов.

Анализ матча «Урал» – «Арсенал» (03.04.2019)

После возобновления весенней части сезона «Урал» и «Арсенал» провели по пять встреч. Коллектив Дмитрия Парфёнова выбил из кубка страны «Спартак», но в рамках РПЛ набрал лишь одно очко из двенадцати возможных. Туляки также прошли в следующий раунд турнира на выбывание, зато во внутреннем первенстве одержали три победы при одной ничьей и уже могут аккуратно мечтать о более серьёзных достижениях.



Первый поединок состоится в Екатеринбурге, однако не совсем ясно по какой причине «Урал» идёт фаворитом в глазах специалистов. Парни Дмитрия Парфёнова, например, уступили ЦСКА и «Ростова», а «Арсенал» с теми же оппонентами взял четыре очка и ни разу не пропустил. Фора «0» на гостей за 2.33 выглядит потрясающим вариантом с минимумом риска.



Игорь Черевченко ещё в «Локомотиве» зарекомендовал себя как специалист по выстраиванию бетонной обороны, а теперь мы видим похожую картину и в «Арсенале». За пять весенних матчей в воротах туляков побывал лишь один мяч, да и тот был забит с пенальти. У Парфёнова за спиной удачный опыт выступления именно в кубке страны в качестве главного тренера, однако кадровый потенциал «Урала» сейчас значительно ниже, чем у противника.



К тому же, в составе гостей больше опытных исполнителей, а на стадии полуфинала данный фактор играет важную роль. Учитывая статус сражения из двух поединков, Парфёнов наверняка сделает основной задачей именно сохранение собственных ворот. Если «Арсеналу» пока не в состоянии забить даже более именитые клубы, чем нынешний «Урал», то за счёт чего собираются создавать моменты екатеринбуржцы на бумаге не видно.



Разумеется, возникает вопрос смогут ли сами туляки нести серьёзную угрозу воротам противника, но мы же берём не чистую победу гостей, а фору «0». Единственный фактор, который нас слегка тревожит – это матч первого круга в РПЛ, в котором «Урал» выиграл 2-1. Однако ту встречу не стоит воспринимать за точку отсчёта, так как «Арсеналом» тогда руководил Олег Коконов, которого Парфёнов потом выбил уже из кубка вместе со «Спартаком». Черевченко ставит своему коллективу более прагматичный и надёжный футбол.

Анализ матча «Реал Сосьедад» — «Бетис» (04.04.2019)

«Реал Сосьедад» и «Бетис» выдают провальные отрезки, из-за которых оба коллектива отдалились от еврокубковой зоны. Для любого испанского коллектива даже участие в Лиге Европы является крайне важным с точки зрения финансового благополучия, поэтому данным командам необходимо выдать мощный спурт на финише внутреннего первенства.



Бело-голубые за пять последних встреч трижды сыграли вничью и в двух случаях потерпели поражения, а парни Энрике Сетьена выступили чуть лучше, одержав гостевую победу над «Сельтой». Впереди у каждой команды по девять встреч, а допускать осечки уже нежелательно. Крейсерский ход набрала «Валенсия», в любой момент может встрепенуться «Севилья».



Все рассуждения подводят нас к простому и логичному выводу: ничья не нужна абсолютно никому, а потенциальное поражение катастрофой не станет. Тотал больше 2 за 1.56 представляет собой удобный вариант для тех, кто хочет без особого риска повысит коэффициент своего экспресса.



«Реал Сосьедад» и «Бетис» не так давно встречались в кубке страны. Если в первом поединке на команды оказывал давление результат, что вылилось в нулевую ничью, то в ответной встрече в открытом футболе оба коллектива по два раза поразили ворота друг друга. Положение в турнирной таблице вынудит соперников много атаковать, хотя они на постоянной основе проводят больше времени впереди, чем сзади.



Процент владения мячом у «Реал Сосьедад» и «Бетиса» переваливает за 50%, поэтому никаких автобусов зрители на «Аноэте» не увидят. Оба коллектива пропустили в четырёх из пяти последних матчей, что лишний раз подчёркивает гигантские проблемы в обороне. Так как ничья для оппонентов бесполезна, то желание созидать приведёт к нескольким забитым мячам.

Суперэкспресс на матчи «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», «Урал» – «Арсенал», «Реал Сосьедад» — «Бетис»

«Вулверхэмптон» в матчах с грандами старается наглухо закрывать середину и активно атаковать флангами, чтобы не оголять опасные зоны. «Манчестер Юнайтед» пока не может похвастать прекрасным комбинационным футболом, многое в созидании у Сульшера завязано на индивидуальном мастерстве и прорывах крайних нападающих. Не так давно в очной дуэли данных команд случилось 16 угловых, и нечто похожее мы ожидаем на этот раз. Тотал больше 11,5 корнера за 2.75 выглядит аппетитно.

«Урал» за пять поединков в весенней части сезона добыл лишь одну победу, а «Арсенал» на том же отрезке ни разу не проиграл и продемонстрировал потрясающую работу в обороне. Фора «0» на туляков доступна за 2.33, что достаточно подозрительно. Кроме преимущества своего поля у подопечных Дмитрия Парфёнова нет других козырей, а со столь крепким противником этого мало.



«Реал Сосьедад» и «Бетис» провалили последние матчи в Примере и отстали от еврокубковой зоны. Теперь обеим командам нечего терять. Вылет уже не грозит, а разница между условными 9-12 местами роли не играет. Необходимость только победы приведёт к футболу на встречных курсах, в котором тотал больше 2 за 1.56 смотрится вполне прилично.



Ставка №1: тотал угловых больше 11,5 в поединке «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» за 2.83



Ставка №2: победа «Арсенала» с форой «0» за 2.33



Ставка №3: тотал больше 2 в матче «Реал Сосьедад» — «Бетис» за 1.56



Общий коэффициент суперэкспресса 10.28



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