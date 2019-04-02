«Урал» — «Арсенал», «Локомотив» — «Ростов». Прогнозы на Кубок России

3 апреля состоятся первые матчи полуфинала Кубка России. На «Екатеринбург Арене» местный «Урал» примет тульский «Арсенал», а на «РЖД Арене» московский «Локомотив» встретится с «Ростовом». В обеих играх фаворитом идут хозяева: ставки на победу «шмелей» предлагаются с коэффициентом 2.47, а успех «железнодорожников» идёт за 1.98.

Прогноз матча «Урал» — «Арсенал» (03.04.2019)

Туляки провели свой матч в РПЛ на сутки раньше, но едва ли этот фактор стоит считать значимым. Всё же это был первый тур после международной паузы, так что устать соперники вряд ли успели. К тому же «Урал» будет играть дома, а «канониры» занимают 14-е место в Премьер-Лиге по результатам в гостях — всего 8 очков в 10 встречах при разнице мячей 6-16.



Подопечные Игоря Черевченко шикарно начали весеннюю часть сезона, набрав 10 очков в четырёх матчах. Вдобавок «Арсенал» не пропустил ни одного мяча, хотя после возобновления чемпионата успел сыграть не только с несчастным «Енисеем», но и с ЦСКА, «Ростовом» и «Крыльями Советов». Была ещё ответная игра с «Оренбургом» (1:1) в Кубке, но после победы со счётом 4:2 на чужом поле она превратилась в формальность.

В Самаре травму получил основной вратарь Михаил Левашов. Он точно не сыграет в Екатеринбурге, хотя эта потеря не кажется фатальной. У туляков есть опытный и надёжный Артур Нигматуллин, игравший в «Тосно» и «Амкаре». Проблем на последнем рубеже у гостей возникнуть не должно.



Любопытно, что в пяти из шести предыдущих очных встреч забивали обе команды. Вариант «обе забьют» идёт за 2.25, но кубковый статус матча наверняка вынудит соперников действовать осторожнее. На кону выход в финал и возможное место в еврокубках, по такой ситуации в первой игре важнее просто избежать ошибок.



Пожалуй, стоит подумать о варианте ИТМ 1 мяча «Урала» за 1.93. «Канониры» пропустили всего один раз в пяти весенних играх, а «шмели» в последний раз забивали больше одного гола аж восемь матчей назад, когда выиграли в гостях у «Локомотива» со счётом 2:1. Шансы на как минимум возврат крайне велики.



Матч рассудит не самый добрый Алексей Еськов, у которого 55 жёлтых карточек, 4 удаления и 5 пенальти за 11 встреч в Премьер-Лиге. Совершенно непонятно, почему в кубковом матче на поздней стадии соперники должны играть осторожно и избегать стыков. ТБ 4,5 жёлтой карточки идёт за 2.25, не проходить же мимо? Пожалуй, можно рассмотреть и ТБ 5,5 ЖК за дивный коэффициент 3.80.

Ставки на матч «Урал» — «Арсенал»

Подопечные Игоря Черевченко шикарно начали весеннюю часть сезона, набрав 10 очков в четырёх матчах РПЛ и не пропустив в них ни разу. «Шмели» в последний раз забивали больше одного гола аж восемь матчей назад, так что ИТМ 1 мяча «Урала» за 1.93 кажется надёжной ставкой.



Ещё интереснее выглядит ТБ 4,5 жёлтой карточки за 2.25. Кубковый матч на поздней стадии, цена каждой ошибки — потенциальное место в еврокубках. Да ещё и арбитр — Алексей Еськов: 55 жёлтых карточек, 4 удаления и 5 пенальти за 11 встреч в Премьер-Лиге.

Прогноз матча «Локомотив» — «Ростов» (03.04.2019)

Две пляшущие от обороны команды, испытывающие проблемы с позиционной атакой. «Локомотив» по-прежнему показывает блеклый футбол, но очки набирает на редкость исправно: три победы и обиднейшая ничья с «Крыльями Советов» в четырёх играх после возобновления РПЛ, а также дежурные 1:0 в ответном матче Кубка России с «Рубином».



В общем, пока все говорят о «Спартаке», «Зените» и «Краснодаре», «железнодорожники» спокойно вышли на второе место в турнирной таблице и добрались до полуфинала Кубка России. А с этим турниром у Юрия Сёмина, как известно, особые отношения.



«Ростову» по весне по-прежнему с трудом даётся созидание (из-за чего порой случаются ничья с «Енисеем» и полтора момента за 90 минут с «Арсеналом»), но защита, хорошие стандарты и доля везения позволили набрать восемь очков в четырёх турах и закрепиться на шестой строчке.



Лишь в одной из пяти предыдущих очных встреч было забито больше одного мяча — речь о матче первого круга, где подопечные Валерия Карпина выиграли со счётом 2:1. Первые игры двухраундовых противостояний редко получаются весёлыми и результативными, так что очевиднее всего играть низ.



Если не случится быстрого гола, основным поставщиком моментов наверняка станут «стандарты» и ошибки соперника. Вариантов несколько: «обе забьют — нет» за скромные 1.67, тотал меньше 2 мяча за 1.82 (или даже ТМ 1,5 мяча за 2.46), а также 1Х при тотале меньше 2,5 мяча за 1.80.

Ставки на матч «Локомотив» — «Ростов»

Весной обе команды стабильно набирают очки при посредственной игре. Лишь в одной из пяти предыдущих очных встреч было забито больше одного мяча, статус кубкового матча также не способствует открытому футболу. Тотал меньше 2 мяча за 1.82 и 1Х при тотале меньше 2,5 мяча за 1.80 выглядят неплохо.



Ставка № 1: ИТМ 1 мяча «Урала» за 1.93.



Ставка № 2: ТБ 4,5 жёлтой карточки в матче «Урал» — «Арсенал» за 2.25



Ставка № 3: тотал меньше 2 мяча в матче «Локомотив» — «Ростов» за 1.82.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.