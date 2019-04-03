«Севилья» — «Алавес», «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогнозы на Примеру

4 апреля состоятся два матча 30-го тура чемпионата Испании. На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет «Алавес», а на «Аноэте» «Реал Сосьедад» встретится с «Бетисом». Букмекеры отдают преимущество хозяевам в обеих встречах: ставки на победу «Севильи» предлагаются с коэффициентом 1.49, победа «Реала Сосьедад» идёт за 2.27.

Прогноз матча «Севилья» — «Алавес» (04.04.2019)

Встреча прямых конкурентов за место в еврокубках. Обе команды сохраняют неплохие шансы на четвёртую строчку (и попадание в Лигу чемпионов), но плотность турнирной таблицы чемпионата Испании такова, что пара неудачных матчей может отбросить на восьмое-девятое место.

«Севилья» набрала всего семь очков в восьми предыдущих встречах, но с возвращением Хоакина Капарроса на пост главного тренера в середине марта вроде бы прибавила: выиграла в гостях у «Эспаньола» (1:0) и уступила «Валенсии» (0:1), хотя смотрелась ничуть не хуже.



«Алавес», несмотря на недавний разгром от «Хетафе» (0:4), в полном порядке: до этого он не проигрывал в течение шести туров. Да и в Хетафе подопечные Фернандеса Абелардо и близко не заслуживали такого счёта, но синие убийственно наказывали соперника за ошибки, хотя спокойно могли пропустить первыми.



Разумеется, на своём поле «Севилья» будет фаворитом, но давать на её победу скромнейшие 1.49 немного странно. «Алавес» не проигрывает в гостях на протяжении трёх встреч и крайне редко проводит два слабых матча подряд. П2 с форой "+1" за 2.14 выглядит недурно, при желании можно взять и Х2 за 2.82.



На кону стоит многое, поэтому раскрываться раньше времени соперникам смысла нет. Скорее всего, хозяева завладеют территорией и будут потихоньку нагнетать давление, а гости попробуют выбегать в контратаки. «Гол в первые 24 минуты — нет» за 2.00 и низ басков по угловым вполне можно проверить.



Норма «Алавеса» по сезону — 2,47 корнера на выезде. ИТМ 2,5 углового гостей оценивается в 2.65, ИТМ 3,5 — во вполне симпатичные 1.84. Также можно рассмотреть победу «Севильи» по угловым с форой "-3" за 1.85, в среднем она подаёт около 6 корнеров за матч.



В связи с высокой ценой ошибки вероятность обилия голов несколько падает. В домашних матчах с участием «Севильи» в среднем забивается три гола, а в выездных с участием «Алавеса» — 2,67. Особых предпосылок для преодоления планки не видно, так что ТМ 3 мяча за 1.65 смотрится достойно.

Ставки на матч «Севилья» — «Алавес»

«Севилья» набрала всего семь очков в восьми предыдущих встречах, а «Алавес» лишь раз проиграл в семи последних матчах. Есть подозрение, что букмекеры немного переоценивают хозяев, так что проверим П2 с форой "+1" за 2.14.



Цена ошибки высока, на кону место в еврокубках. Скорее всего, соперники начнут с оглядкой на свои ворота. «Гол в первые 24 минуты — нет» за 2.00 выглядит любопытно, тотал меньше 3 мяча за 1.65 также стоит изучить.



Ставка № 1: победа «Алавеса» с форой "+1" за 2.14.



Ставка № 2: гол в первые 24 минуты — нет за 2.00.



Ставка № 3: ИТМ 3,5 углового «Алавеса» за 1.84.



Ставка № 4: тотал меньше 3 мячей за 1.65.

Прогноз матча «Реал Сосьедад» — «Бетис» (04.04.2019)

Крепкие середняки, сохраняющие определённые шансы на место в еврокубках. Обе команды не лучшим образом выглядят в последнее время: хозяева набрали всего три очка за пять туров и просели в турнирной таблице, а гости выиграли только один матч из четырёх.

У «Реала Сосьедад» хватает проблем с травмированными, но в целом они вполне заслуженно считаются фаворитом. На «Аноэте» клуб из Сан-Себастьяна не проигрывал «Бетису» на протяжении 11 предыдущих встреч. Это очень серьёзная серия, которую нельзя недооценивать.



В нынешнем сезоне подопечные Иманола Альгуасиля играют на своём поле ниже привычного уровня (скромные 17 очков в 14 матчах), но и «Бетис» на выезде не показывает ничего выдающегося (14 игр, 18 очков). Соперники действительно крайне близки по уровню, поэтому самый очевидный вариант — ничья за 3.44.



Игра пойдёт на три результата, любые ставки в прематче здесь превращаются в угадайку. Если вы уважаете статистику домашних матчей «Реала Сосьедад» с «Бетисом», подумайте об аккуратном предложении «1Х + ТМ 3,5 мяча» за 1.74. В гостях севильцы не так результативны, как на своём поле.



Встречу рассудит Давид Медье Хименес, у которого очень любопытная статистика. За последние семь матчей чемпионата Испании он назначил шесть пенальти. При этом коэффициент на 11-метровый превышает «тройку» (3.20). Вариант, разумеется, авантюрный, но при таких исходных данных можно и проверить.

Ставки на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис»

На «Аноэте» клуб из Сан-Себастьяна не проигрывал «Бетису» на протяжении 11 предыдущих встреч, но сейчас «Реал Сосьедад» не впечатляет: всего три очка за пять туров. Соперники действительно крайне близки по уровню, поэтому самый очевидный вариант — ничья за 3.44.



Интерес вызывает арбитр: за последние семь матчей чемпионата Испании Давид Медье Хименес назначил шесть пенальти. Если ставите ради удовольствия и не боитесь проиграть, рассмотрите вариант с пенальти за 3.20.



Ставка № 1: ничья за 3.44.



Ставка № 2: пенальти за 3.20.

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