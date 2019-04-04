«Сакраменто» — «Кливленд». Прогноз: Барнс продолжит разочаровывать

«Мэджик» далеко не сразу включили максимальные обороты в поединке с «Никс» и не смогли добыть необходимую нам победу в стартовой двенадцатиминутке с форой «-4». Зато баскетболисты «Орландо» исправились уже в следующей четверти и с солидным запасом выиграли первую половину.

По итогам дня мы фиксируем прибыль, так как успешным оказался ещё и выбор на тотал меньше 4,5 подбора Нокса. Ставка зашла на тоненького. Кевин классно проявил себя в атаке, набрав 21 очко при 13 попытках в поле, но был скромен при борьбе на щитах и взял лишь 4 отскока.

«Орландо» — «Нью-Йорк». Прогноз: «Никс» по привычке завалят старт матча «Мэджик» выиграют первую половину с форой «-7», Нокс возьмёт не более 5 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке стало 28 350 фишек.

Заход дня: dacascos выбрал «Джаз» с форой «-10» и тотал больше 228 очков в поединке «Клипперс» — «Рокетс» с общим коэффициентом 3.44.

5 апреля в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» встретится с «Кливлендом» на паркете «Голден Уан-центра». В декабре «Кингз» уверенно разобрались с «Кавальерс» на выезде, поэтому эксперты вполне обоснованно считают безоговорочным фаворитом именно Фокса и компанию. Букмекеры выставляют коэффициент 1.23 на итоговую победу коллектива Дэвида Йоргера с учётом овертайма.

Прогноз матча «Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» (05.04.2019)

«Кингз» уступили в трёх из четырёх последних поединков и, скорее всего, не смогут завершить регулярку с достойным показателем 50% побед. Но Дэвид Йоргер все ещё продолжает строительство молодой команды, поэтому каждый матч для «Сакраменто» сейчас крайне важен для будущего развития.

«Кливленд» без зазрения совести сливает всем подряд, эпизодически устраивая сенсации в виде викторий над более серьёзными оппонентами. В итоговой таблице «Кавальерс» займут либо 29-е, либо 28-е место, что их вполне устраивает. Ларри Дрю проделывает достойную работу по развитию молодёжи, на этот раз после ухода Леброна франшиза не должна слишком долго прозябать без плей-офф.



«Кингз» не смогут рассчитывать на Джайлса, который в нынешнем сезоне на паркете уже не появится, а гости обойдутся без Смита, Хенсона и Деллаведовы. Выход на площадку Лава в теории возможен, но в букмекерских котировках индивидуальной линии на Кевина нет, следовательно, мы воспринимаем данный сигнал недвусмысленно.

У «Сакраменто» был в запасе день отдыха, а у «Кливленда» на сутки больше, но коллектив Ларри Дрю проведёт четвёртый гостевой матч подряд, хозяева точно не уступят по части физических кондиций. Все девять последних поединков на выезде «Кавальерс» завершали поражениями, поэтому вопрос о победителе в предстоящем сражении является практически решённым. Другое дело – гандикап, и здесь мы отважимся на рискованную фору «-9,5» на «Кингз» за 1.94.

Парни Дэвида Йоргера получили «-25» от «Хьюстона», у Фокса и компании есть должок перед своими зрителями, а у «Сакраменто» впереди лишь две встречи на родном паркете. Для исправления ситуации как раз выпал идеальный соперник. «Кингз» сумели завлечь «Кавальерс» в баскетбол на высоких скоростях в декабре и одержали победу со счётом 129-110.

«Кливленд» всеми правдами и неправдами пытается сбивать темп, но сделать это в гостях против одной из самых быстрых команд лиги у «Кавальерс» не получится. Несмотря на все старания Ларри Дрю, его подопечные пока лишь учатся командным взаимодействиям. Если у себя дома Секстон и партнёры частенько держат ситуацию под контролем, то при давлении чужих трибун и несущихся вперёд оппонентов сами порой заигрываются и теряют голову.

Статистика последних встреч явно не в нашу пользу. У «Кингз» за четыре недавних поединка в родных стенах два поражения и одна победа со скромной разницей в счёте, а сами «Кавальерс» во время текущего выездного турне лишь в одном случае позволили себя разгромить. Однако юношеский задор «Сакраменто», желание реабилитировать за провал с «Рокетс» и симпатии автора к коллективу Дэвида Йоргера сказываются на принятии решения.

При изучении линии бросилась в глаза одна любопытная ставка. Фора «+5,5» на «Кавальерс» по передачам доступна за приличные 1.85, и мы обязательно воспользуемся столь щедрым предложением. По сезону у «Сакраменто» 25,3 ассиста на своём паркете, а у «Кливленда» в гостях 20,2, что уже неплохо. Но есть ещё один крайне важный фактор.

Команды находятся на разных полюсах таблицы по темпу. Если мы посмотрим статистику в пересчёте на 100 владений, то увидим следующие показатели: 24,2 ассиста у «Кингз» в родных стенах и 20,7 у «Кавальерс» на выезде. Разница снизилась уже до 3,5 пунктов, запас по сравнению с выбранной форой внушает оптимизм.

В личной статистике мы проверим индивидуальный тотал Барнса меньше 15 очков. Да, по сезону у форварда 16,5 балла за результативность, вот только после обмена в «Кингз» данный показатель упал до 14,3 пункта. В четырёх последних поединках Харрисон даже и близко не подбирался к установленной букмекерами планке.

Ставки на матч «Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс»

У «Кливленда» девять подряд поражений на выезде, а «Сакраменто» необходимо реабилитироваться перед своими трибунами за провал с «Хьюстоном». Фора «-9,5» на «Кингз» выглядит опасно, но молодой коллектив Дэвида Йоргера в удачный день способен на многое.

Интересно смотрится фора «+5,5» на «Кавальерс» по передачам. При пересчёте на 100 владений, у «Сакраменто» 24,2 ассиста в родных стенах, а у «Кливленда» 20,7 на выезде. Запас приличный. Также, за 1.9 возьмём тотал меньше 15 очков Барнса. В четырёх последних поединках Харрисан не добирался до выбранного рубежа, а его результативность после обмена в «Кингз» составляет 14,4 балла.

Выбор №1: победа «Кингз» с форой «-9,5» за 1.94

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 470 фишек)

Выбор №2: победа «Кавальерс» по передачам с форой «+5,5» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Харрисона Барнса меньше 15 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 26 850 фишек.

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