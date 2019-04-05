Суперэкспресс на АПЛ, Примеру и РПЛ: играем коэффициент 10.78

5 апреля на «Сент-Мэри» «Саутгемптон» примет «Ливерпуль» в рамках 33-го тура АПЛ. Днём позже «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» постарается взять реванш у «Эйбара» за унизительный разгром в первом круге Примеры. На следующие сутки в РПЛ «Рубин» сразится с тульским «Арсеналом» на стадионе «Казань Арена». В противостоянии российских клубов букмекеры отдают предпочтение коллективу Курбана Бердыева, выставляя на победу клуба из столицы Татарстана коэффициент 2.32.

Анализ матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль» (05.04.2019)

«Саутгемптон» регулярно готовит футболистов для «Ливерпуля» и в некоторых сезонах даже умудрялся отбирать у красных очки в очных дуэлях. В 2017 году эта тенденция прервалась, и с тех пор подопечные Юргена Клоппа одержали три победы с общим счётом 8:0. Долго гадать по поводу выбора в этом противостоянии мы не станем и за скромные 1.45 возьмём викторию гостей.



У «святых» девять очков за шести последних матчей, хотя календарь для парней Ральфа Хазенхюттля был не самым приятным. «Саутгемптон» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу», зато дома разобрался с «Тоттенхэмом». «Ливерпуль» потерял былую лёгкость, но после нескольких осечек снова вернулся на победную стезю.

Коллективу Юргена Клоппа нужен только успешный результат, ни о какой ничейном исходе для красных и речи быть не может. Фортуна улыбнулась «Ливерпулю» в предыдущем сражении, теперь Салах и компания должны уже с запасом и без вопросов разбираться со скромным оппонентом.



«Саутгемптон» порой выдаёт качественные поединки с грандами, однако сейчас противник будет невероятно сконцентрированным, что вызовет дополнительные трудности. «Святые» даже забить «Ливерпулю» не могут в четырёх встречах кряду, а сам коллектив Юргена Клоппа уже преодолел кризис в нападении и выглядит уверенно в завершающей стадии.



Вся обойма основных исполнителей красных в строю, есть лишь небольшие сомнения по ван Дейку, хотя с огромной вероятностью Вирджил сыграет. Уровень индивидуального мастерства футболистов «Ливерпуля» значительно выше, а шанс добыть первое чемпионство за множество лет заставит отдать на поле все силы для победы. Грамотного тактического рисунка и самоотдачи «Саутгемптону» явно не хватит. Если Салах и партнёры не станут дарить подарки, то три очка от гостей никуда не денутся.

Анализ матча «Реал Мадрид» – «Эйбар» (06.04.2019)

«Реал» после неудачного выезда в гости к «Валенсии» постарается реабилитироваться в поединке с «Эйбаром». «Оружейники» взяли три очка в матче с «Райо Вальекано» и застряли в самом центре турнирной таблицы. Дотянуться до еврокубков практически нереально, да и в зону вылета даже специально упасть вряд ли получится. «Сливочные» решают свои задачи, поэтому поединок может завершиться с абсолютно любым результатом.



Зидан даёт шанс каждому и пытается определиться с обоймой на будущий сезон. Французский наставник любит применять ротацию, когда приходится играть матчи на третий или четвёртый день. Наверняка в старте или со скамейки на поле выйдет Бэйл, который проводит, возможно, последние свои матчи за «Королевский клуб».



Удивительно, но букмекеры дают коэффициент чуть выше двойки на отсутствие голов в исполнении валлийца, и мы обязательно возьмём данную ставку. «Реалу» необходимо давать время одному из самых дорогих футболистов в истории для выгодной продажи летом, вот только текущий уровень игры Гарета совсем не впечатляет.



В 2019 году у Бэйла аж целых 4 гола за 16 матчей, а по котировкам аналитиков вероятность успешного удара валлийца превышает 50%. Откуда специалисты берут такие цифры, непонятно. Более того, в двух предыдущих встречах с «Эйбаром» Гарет также не сумел отличиться. Разумеется, любая ставка является рискованной, но подобными предложениями мы не можем разбрасываться.



Естественно, «Реал» постарается дома оказывать максимум давления, однако «Эйбар» — команда не робкого десятка. Например, в Примере у «сливочных» в среднем 57,9% владения мячом, а у «оружейников» 56,9%. Парни Хосе Луиса Мендилибара не стесняются проявлять инициативу и явно не станут стелить красную ковровую дорожку для Гарета Бэйла. Скорее всего, валлийца ждёт бесславное прощание с «Королевским клубом».

Анализ матча «Рубин» — «Арсенал» (07.04.2019)

«Рубин» взял три очка с «Ахматом» в первом матче после возобновления РПЛ, но последующие встречи обернулись для казанцев провалами. Коллектив Курбана Бердыева вылетел из Кубка России, уступил ЦСКА и «Ростову» и даже с «Енисеем» в большинстве не смог удержать победу.



«Арсенал» до недавнего времени демонстрировал потрясающие результаты, однако поединок с «Уралом» туляки провели ужасно. За весь матч парни Игоря Черевченко нанесли лишь один удар в створ ворот и практически не имели шансов отличиться. Дополнительная нагрузка, полученная в кубковом противостоянии, обязательно скажется ближе к концовке предстоящего матча.



Для «Арсенала» сражение с «Рубином» станет третьим за 10 дней, а скамейка запасных у Игоря Черевченко не даёт наставнику большого простора при принятии решений. На наш взгляд, Курбан Бердыев сумеет провести работу над ошибками и прервать серию из четырёх матчей без побед. Виктория «Рубина» при тотале меньше 2,5 идёт за солидные 3.7, здесь вполне можно и рискнуть.



Чистая победа казанцев доступна за 2.32, то есть мы практически без риска повышаем коэффициент на 1.38. Согласитесь, если «Рубин» выиграет, то вряд ли это будут 2-1 или 3-0. Бердыев и Черевченко стараются в первую очередь не допускать ошибок в обороне, а уже после этого думать о созидании.



В матче команд с явным акцентом на успешные действия в защите победы добьётся тот, кто первым откроет счёт. Правило работает в подавляющем большинстве случаев. В пользу «Рубина» домашнее поле, четыре лишних дня отдыха и чуть более высокий уровень индивидуального мастерства. Казанцам пора брать три очка, а «Арсенал» не выглядит коллективом, который готов к успешной борьбе на два фронта. За 3.7 риск вполне оправдан.

Суперэкспресс на матчи «Саутгемптон» — «Ливерпуль», «Реал Мадрид» – «Эйбар», «Рубин» — «Арсенал»

«Ливерпуль» выиграл четыре поединка и продолжает борьбу за золото в АПЛ. «Саутгемптон» увеличил отрыв от зоны вылета и может чувствовать себя спокойно. В трёх последних дуэлях со «святыми» коллектив Юргена Клоппа взял девять очков и ни разу не позволил противнику отличиться. Запредельная мотивация должна помочь красным добыть викторию и на этот раз, поэтому поверим в успех гостей за 1.45.



Бэйл в 2019 году забил лишь 4 гола в 16 матчах. Букмекеры дают сумасшедшие 2.01 на то, что Гарет не сумеет отличиться в предстоящем поединке с «Эйбаром». Ставка однозначно прибыльна на дистанции, мы обязаны её проверить. К тому же валлиец не огорчал «оружейников» в двух предыдущих сражениях.



«Рубин» не побеждает уже в четырёх поединках кряду, но мы отважимся на риск и возьмём викторию казанцев при тотале меньше 2,5 за аппетитные 3.7. «Арсенал» потратил много сил на кубковую баталию с «Уралом», где выглядел крайне невразумительно. В пользу коллектива Курбана Бердыева домашнее поле, четыре лишних дня отдыха и класс отдельных исполнителей, чего порой оказывается достаточно.



Ставка №1: победа «Ливерпуля» за 1.45.



Ставка №2: Гарет Бэйл не забьёт за 2.01.



Ставка №3: победа «Рубина» при тотале меньше 2,5 за 3.7.



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