«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз: Марку Силва снимет с «ирисок» проклятие

«Арсенал» выиграл восемь из предыдущих девяти матчей против «Эвертона» во всех турнирах.

7 апреля в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 33-го тура чемпионата Англии между местным «Эвертоном» и лондонским «Арсеналом». Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу «канониров» предлагаются с коэффициентом 2.40.

Прогноз матча «Эвертон» — «Арсенал» (07.04.2019)

После трудного начала сезона «Эвертон» заметно прибавил. Работа Марку Силвы приносит плоды: его команда не просто показывает симпатичный футбол, но и не имеет проблем с результатами. В последних пяти турах «ириски» набрали 10 очков, хотя календарь был весьма непростым.

На указанном отрезке мерсисайдцы среди прочего отняли очки у «Ливерпуля» (0:0), уверенно разобрались с «Челси» (2:0) и не оставили шансов крепкому «Вест Хэму» (2:0). Дотянуться до седьмой строчки будет непросто (слишком много очков было потеряно ранее), но место в десятке «Эвертон» точно заслужил.

У «Арсенала» с набранным ходом тоже порядок: пять побед в шести матчах (плюс ничья с «Тоттенхэмом») вернули команду в топ-4. При этом от «шпор» подопечные Унаи Эмери отстают всего на один балл при игре в запасе. Календарь у лондонцев довольно простой, ни одного соперника из топ-6 не осталось, хотя выездных встреч многовато. Грубо говоря, всё необходимое для попадания в зону Лиги чемпионов у них имеется.

В последние годы «канониры» — самый неудобный соперник для «ирисок» во всей АПЛ. «Арсенал» выиграл восемь из предыдущих девяти матчей против «Эвертона» во всех турнирах. Кроме того, «пушкари» забивали минимум два гола в 9 из последних 10 матчей против «ирисок». Убийственные цифры.

Если брать только чемпионат Англии, ситуация не изменится: в пяти предыдущих случаях из шести «Арсенал» выигрывал по итогам первого тайма и всей встречи. На таком фоне хороший футбол «ирисок» тускнеет, хотя сейчас они, разумеется, играют приятнее и разнообразнее, чем в прошлом сезоне.

Чуть ли единственный повод для оптимизма у хозяев поля — слабая игра лондонцев на выезде. «Арсенал» занимает лишь 10-е место в АПЛ по игре в гостях: всего пять побед и 19 очков в 14 встречах. За последние восемь выездов подопечные Унаи Эмери выиграли лишь раз, у худшего клуба Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун».

Травмированных и проблем в защите у «канониров» тоже предостаточно, в связи с чем стоит подумать об аккуратной ставке ИТБ 1 мяча «Эвертона» за 1.59. Вполне вероятна ничья: у «Арсенала» лучше состав, зато «Эвертон» сыграет на своём поле. С учётом слабой игры лондонцев в гостях, недооценивать этот фактор не стоит.

Лобовая ничья идёт за мощные 3.62. Можно подстраховаться и взять вариант «1Х + обе забьют» за 2.48. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивали обе команды. П1 с нулевой форой за 2.24 — на любителя, всё же шансов на победу у хозяев не так много.

Встречу рассудит Кевин Френд, который не любит лишний раз вмешиваться в игру и за 22 матча сезона показал всего 77 жёлтых карточек. Брать ТМ 3,5 ЖК за 1.75 не рискнём из-за скромного коэффициента, а вот «жёлтая карточка в первые 32 минуты — нет» за 1.91 выглядит получше. Проверим.

Ставки на матч «Эвертон» — «Арсенал»

«Арсенал» выиграл восемь из предыдущих девяти матчей против «Эвертона» во всех турнирах и забивал минимум два гола в 9 из последних 10 матчей против «ирисок». При этом «Арсенал» занимает лишь 10-е место в АПЛ по игре в гостях: пять побед и 19 очков в 14 встречах. Рискнём и проверим ничью.

Встречу рассудит Кевин Френд, который за 22 матча сезона показал всего 77 жёлтых карточек. Брать ТМ 3,5 ЖК за 1.75 не рискнём из-за скромного коэффициента, а вот «жёлтая карточка в первые 32 минуты — нет» за 1.91 выглядит получше. Обычно Френд старается обойтись устным предупреждением.

Ставка №1: ничья за 3.62.

Ставка №2: жёлтая карточка в первые 32 минуты — нет за 1.91.

Ставка №3: ИТБ 1 мяча «Эвертона» за 1.59.

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