«Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставка на дерби Всея Руси

В пяти последних матчах со «Спартаком» у ЦСКА лишь одна победа. Армейцы слишком слабовольные, чтобы противостоять красно-белой машине?

6 апреля на стадионе «Открытие Арена» в рамках 22 тура РПЛ сойдутся «Спартак» и ЦСКА. Прогнозы букмекеров таковы, что армейцы — фавориты. В букмекерских конторах их победа оценена коэффициентом 2.50. В первом круге главное дерби страны не выявило победителя.

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА (6 апреля 2019 года)

После возобновления РПЛ «Спартак» и ЦСКА провели уже по четыре матча, продемонстрировав не самые впечатляющие результаты и качество игры. Красно-белые добыли в свою копилку восемь очков, сведя к мирным исходам поединки с мощными «Зенитом» и «Краснодаром», и, одолев более скромных «Динамо» и «Ахмат».

Армейцы уступили в гостях тульскому «Арсеналу», а совсем недавно умудрились растерять преимущества в два мяча в концовке с «Уфой». Таким образом, за весенний отрезок красно-синие набрали лишь 7 очков из 12 возможных. ЦСКА опережает «Спартак» в турнирной таблице на один балл, но коллектив Виктора Гончаренко в предстоящем сражении устроит только победа.

Красно-белые обойдутся без Зобнина, Реброва и, скорее всего, Фернандо, хотя бразилец уже приступил к тренировкам в общей группе. Гости не смогут рассчитывать на Дзагоева и Кучаева. Исходя из котировок аналитиков, выгодно смотрится фора «0» на «Спартак» за 2.08. История последних дерби и стратегический расклад явно в пользу подопечных Олега Кононова.

Да, ЦСКА чуть выше в таблице, вот только у «Спартака» в дальнейшем нет ни одного соперника из топ-5 РПЛ, а армейцам ещё предстоит домашний матч с «Локомотивом» и выезды к «Краснодару» и «Зениту». Пока конкуренты красно-белых будут разбираться друг с другом, Глушаков и компания имеют все шансы выдать отличный финишный спурт.

С сезона 16-17 ЦСКА и «Спартак» встречались пять раз. Трижды успех отпраздновали красно-белые, ещё в одном матче была зафиксирована ничья, а единственную победу армейцы добыли благодаря двухминутному всплеску в августе 2017 года. Пожалуй, букмекеры слишком опрометчиво отдают предпочтение гостям, у коллектива Олега Кононова шансов ничуть не меньше. Даже чистая победа хозяев, которая доступна за 2.90, выглядит оправданным риском.

У Виктора Гончаренко прекрасный тренерский штаб, да и сам белорусский наставник славится умением великолепно разбирать оппонентов и готовиться именно к важным матчам. И в этом кроется главная опасность для ЦСКА. Как бы не готовились армейцы к предстоящей битве – это же «Спартак». Красно-белые порой сами не знают, чего от себя ожидать и действуют абсолютно непредсказуемо.

В весенней части сезона «Спартак» провёл уже два поединка с серьёзными оппонентами и выглядел вполне достойно. У ЦСКА пока ещё не было настоящих заруб с грандами, армейцам предстоит заново почувствовать вкус битвы с равным по классу противником. Не стоит сбрасывать со счетов и фактор поддержки фанатов. Все билеты уже раскуплены, и подавляющее количество пришедших зрителей будет на стороне хозяев.

Давненько в главном дерби страны один из соперников не оставался в численном меньшинстве. В восьми подряд противостояниях между «Спартаком» и ЦСКА дело обходилось без красных карточек. Согласитесь, серия слишком затянулась. Можно поставить на удаление за 3.125, и мы пойдём на осознанный риск.

Встречу обслужит Виталий Мешков, который впервые в нынешнем сезоне отработает матч с приставкой топ. Давление трибун и накал страстей способны захлестнуть не только футболистов, но и главного арбитра. К тому же, в прошлом поединке рефери из Дмитрова провёл своеобразную разминку и показал красную карточку игроку «Енисея».

Ставки на матч «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» ещё не проигрывал в весенней части РПЛ, хотя успел провести два матча с грандами. ЦСКА упустил победу в домашнем поединке с «Уфой», а в последних пяти дерби с красно-белым лишь один раз добивался успеха. Фора «0» на коллектив Олега Конова доступна за 2.08. Предложение достойное, ведь даже в случае ничьи нас ждёт возврат средств.

Встречу обслужит Виталий Мешков, который в нынешнем сезоне ещё не работал на битвах топ-клубов. Арбитр из Дмитрова может потерять нити игры из-за накала страстей, давления трибун и колоссальной ответственности, поэтому мы возьмём удаление за 3.125. Красных карточек в дерби между «Спартаком» и ЦСКА не было уже на протяжении восьми подряд матчей, серия слишком затянулась.

Ставка №1: победа «Спартака» с форой «0» за коэффициент 2.08

Ставка №2: удаление за коэффициент 3.125

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