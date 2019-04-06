«Милуоки» — «Бруклин». Прогноз: «Бакс» завалят «Нетс» градом трёшек

Поединок между «Хит» и «Тимбервулвз» сложился для рубрики по худшему сценарию из всех возможных. Обе команды атаковали в поле с точностью выше 50%, из-за чего к рубежу в 91 подбор соперники даже не приблизились. Кроме того, в первой половине у «Майами» в нападении залетало с любой дистанции, и Драгич без труда преодолел планку в 6,5 ассиста.

После большого перерыва нестабильное нападение Эрика Споэлстры стало давать сбои, а глупые фолы позволили «Миннесоте» вырваться вперёд. «Хит» могли перевести встречу в овертайм, но при «-2» в концовке не придумали ничего лучше, чем дать Уэйду выбросить из-за дуги.

«Миннесота» — «Майами». Прогноз: «Хит» останутся в гонке за плей-офф «Хит» возьмут реванш у «Тимбервулвз», Драгич отдаст не более 6 передач — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 270 фишек.

Заход дня: chubaka48 взял «Хит» с форой «-1» по трёхочковым и «Пистонс» с форой «+1,5» по точным попаданиям с периметра с общим коэффициентом 3.33.

7 апреля на паркете «Файсерв-форум» в матче регулярного чемпионата НБА «Бакс» встретятся с «Нетс». Несколько дней назад команды уже соперничали на паркете «Бруклина», и тогда «Милуоки» добыл победу, как и в двух предыдущих поединках нынешнего сезона. Аналитики не сомневаются в очередном успехе Янниса и компании, и выставляют на викторию хозяев с учётом овертайма коэффициент 1.27.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» (07.04.2019)

У «Бруклина» невероятно тяжёлый календарь на финише сезона. Коллектив Кенни Аткинсона не так давно провёл выездное турне из семи матчей, пять из которых были против оппонентов из зоны плей-офф, а после этого дома сражался с «Бостоном», «Торонто» и «Милуоки». Впереди у «Нетс» всё те же «Бакс», «Пэйсерс» и решающая битва с «Хит».

Поражение в предстоящей встрече не станет катастрофой для «Бруклина». С огромной вероятностью определяющим будет именно очное противостояние с «Майами», но «Нетс» обязаны приложить максимум усилий для победы. Тем более, не совсем понятно, станут ли «Бакс» играть на пределе возможностей после гарантии первой строчки в регулярном чемпионате.

У «Милуоки» впереди три игры, все на своём паркете. Разумеется, для Буденхольцера крайне важно провести оставшееся время с пользой, определиться с ротацией на первый раунд плей-офф и в оптимальных кондициях подготовить коллектив именно к кубковым баталиям. «Бакс» обойдутся без Брогдона, Газоля, Миротича и Дивинченцо, а Ильясова и Снелл находятся под вопросом. Гостям не поможет Краббе, остальные баскетболисты «Нетс» в строю.

Откровенно говоря, выбор ставок сегодня ужасный. В матче «Сиксерс» — «Буллз» совсем непонятно чего ожидать, а в поединке «Бакс» — «Нетс» слишком многое зависит от мотивации хозяев. «Милуоки» ещё не избалован большими победами, Буденхольцер и Яннис наверняка желают получить персональные награды, да и сам грек зарекомендовал себя в качестве трудолюбивого пахаря, который в любой ситуации будет отдавать все силы на паркете.

Если «Бакс» выйдут основой, то фора «+0,5» на хозяев по трёхочковым станет для нас щедрым подарком от букмекеров. В нынешнем сезоне коллектив Майка Буденхольцера в двух случаях из трёх перебрасывал «Нетс» с периметра, да и статистика по сезону явно в пользу «Милуоки». Главной опасностью является склонность Янниса с партнёрами насыщать краску и оставлять дугу, но это не должно приводить к фатальным последствиям.

Дома «Милуоки» реализует в среднем по 14 дальних попыток за матч, а «Бруклин» в гостях по 12,7. Другая статистика способна зародить в нас серьёзные сомнения. «Бакс» пропускают на своём паркете по 12,6 точных бросков из-за дуги, а «Нетс» на выезде лишь по 10,4. Кенни Аткинсон выстроил прекрасную оборону именно на периметре, вот только против Майка Буденхольцера это сработало лишь однажды за три встречи.

В трёх предыдущих очных дуэли «Милуоки» и «Бруклин» совершали не менее 78 попыток в сумме из-за дуги. Насколько это много? Вторая и третья команды ассоциации в среднем на двоих делают по 75 бросков с периметра за матч. То есть, «Бакс» и «Нетс» устраивают друг против друга настоящие бомбардировочные налёты.

Атаковать с дальней дистанции стабильно и без перебоев практически нереально. Вполне вероятно, что на одном из отрезков соперники будут реализовать какие-нибудь жалкие 30%, а на другом выдадут под 50%. На наш взгляд, в данных условиях заманчиво выглядит тотал самой результативной четверти больше 66,5 очка.

По темпу «Бруклин» идёт на 11 строчке, а «Милуоки» на пятой позиции. Соответственно, в баскетболе на высоких скоростях шанс на 12-минутку с бешенной результативностью достаточно велик. Даже букмекеры в среднем ожидают порядка 59 баллов за четверть, а нам нужен лишь небольшой скачок в определённом интервале.

В личной статистике за 1.9 возьмём индивидуальный тотал Аллена меньше 10,5 очка. Да, по сезону у великана 11 баллов в среднем за поединок, вот только в трёх предыдущих сражениях с «Милуоки» Джарретт не пробивал установленную планку. У «Бакс» лучшая в лиге обороне краски в пересчёте на 100 владений, а основной центровой «Нетс» представляет опасность только вблизи кольца.

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс»

В двух из трёх прошлых матчей с «Нетс» коллектив Майка Буденхольцера брал верх по количество точных выстрелов с периметра. По сезону «Бакс» забивают больше бросков из-за дуги, поэтому фора «+0,5» на хозяев по трёхочковым обязательна для рассмотрения. Нас устроит даже ничья в данном статистическом показателе.

Обе команды в очных сражениях обожают атаковать с дальней дистанции и играть в высоком темпе. Тотал больше 66,5 балла в самой результативной четверти идеально подходит к подобным условиям. Также, за 1.9 проверим низ Аллена по очкам. Букмекеры дают 10,5 пункта в личной результативности великана, вот только Джарретт во всех трёх сражениях с «Бакс» не смог пробить выбранный нами рубеж.

Выбор №1: победа «Бакс» по трёхочковым с форой «+0,5» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Джарретта Аллена меньше 10,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: тотал самой результативной четверти больше 66,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 25 770 фишек.

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