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«Детройт» — «Шарлотт», 8 апреля 2019, прогноз на матч НБА

«Детройт» — «Шарлотт». Прогноз на матч НБА
Владимир Прокофьев
Фото: Streeter Lecka/Getty Images
«Детройт» — «Шарлотт». Прогноз: всё решит битва Гриффина с Уокером
Лидерам «Пистонс» и «Хорнетс» придётся тащить команды на своих плечах — в «Большом куше»
Ставки

Очередной матч не обошёлся без сюрпризов, однако рубрике удалось завершить игровой день с прибылью. «Бакс» не задействовали только одного баскетболиста из тех, кого мы ожидали увидеть, но кого! Встречу пропустил Яннис, и защита Буденхольцера превратилось в решето. «Нетс» большую часть встречи действовали лёгкой пятёркой, из-за чего фора «+0,5» по трёхочковым на «Бакс» провалилась.

С другой стороны, зашёл тотал меньше 10,5 очка Аллена. Кенни Аткинсон предоставил своему основному центровому жалкие 12 минут, за которые тот сделал линейку 10+7 при 100-процентном попадания с игры и с линии штрафных. Нестандартное решение тренера, но победителей не судят.

Тотал больше 66,5 очка в самой результативной четверти прошёл с запасом даже дважды. Оба коллектива атаковали без длительных раздумий и регулярно разрывали оборону друг друга. Например, в третьей двенадцатиминутке «Бруклин» реализовал 9 из 12 с периметра, а всего на данном отрезке команды отметились 73 баллами.

«Милуоки» — «Бруклин». Прогноз: «Бакс» завалят «Нетс» градом трёшек
«Бакс» не уступят «Нетс» в количестве дальних бомб, Аллен наберёт меньше 11 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 670 фишек.

Заход дня: dacascos выбрал тотал больше 115,5 очка «Нетс» и победу «Филадельфии» при 228 баллах или менее с общим коэффициентом 4.58

8 апреля на паркете «Литтл Сизарс-арены» состоится один из важнейших матчей для распределения мест на границе плей-офф Восточной конференции. «Детройт» сразится с «Шарлотт». Три предыдущих сражения в нынешнем сезоне остались за «Хорнетс», но в предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Пистонс». Чистая виктория парней Дуэйна Кейси с учётом овертайма оценена коэффициентом 1.42.

Прогноз матча «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» (08.04.2019)

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт

«Детройт» потерпел три поражения кряду и сам себе придумал дополнительный нервный стресс на концовку регулярного чемпионата. В теории «Пистонс» ещё могут пролететь мимо плей-офф, но у парней Дуэйна Кейси, кроме предстоящего сражения с «Хорнетс» есть домашний матч с «Мемфисом» и выезд к «Нью-Йорку», ситуация сложная, но некритичная.

У «Шарлотт» права на ошибку больше нет. «Хорнетс» необходимо побеждать во всех трёх оставшихся матчах и надеяться на благоприятный расклад. Коллектив Джеймса Боррего, конечно, вряд ли заскочит в кубковую восьмёрку, но последний бой Уокер и компания дадут обязательно, поэтому нас ожидает невероятно напряжённый поединок.

Подобные встречи вполне можно называть нулевым раундом плей-офф, ведь их значение крайне важно для итогового распределения мест. В пользу «Пистонс» домашний паркет, но груз из трёх неудач кряду сделает хозяев более скованными и напряжёнными. «Хорнетс» попали в ситуацию, когда им некуда отступать и сумели разобраться дома с «Рэпторс», вышедшими в основном составе.

У «Детройта» формально под вопросом Гриффин, но всем понятно, что такой матч Блэйк не пропустит и обязательно выйдет на паркет. За «Пистонс» точно не сыграет Михайлюк, не всё ясно по здоровью Кеннарда. Гостям не помогут Уильямс и Зеллер, что грозит серьёзными последствиями в борьбе за отскоки и обороне краски.

За 1.85 нам приглянулась фора «+7» на «Шарлотт». Разумеется, дома «Детройт» фаворит и имеет больше шансов на успех, но на наш взгляд вероятность убедительной победы «Пистонс» не слишком высока. Парни Дуйна Кейси сейчас больше не играют, а мучаются, и каждый успех им даётся с огромным трудом.

На отрезке в последние восемь матчей у «Детройта» 24-е по эффективности нападение и лишь 16-я оборона. Лучше ли «Шарлотт» на аналогичном интервале? У коллектива Джеймса Борегго свои проблемы. Если атакующий рейтинг «Хорнетс» на приятной для них 10-й позиции, то по действиям в защите хуже только «Кливленд» и «Финикс».

Небольшой оптимизм выбранной ставке добавляет история личных встреч. Все три дуэли в нынешнем сезоне остались за «Шарлотт», что вряд ли можно назвать случайностью. Джеймсу Борегго удавалось выстраивать достойную оборону, «Пистонс» ни разу не выбросили 50% с игры и особенно блекло выглядели на дуге.

Во встречах примерно равных по классу соперников разгромы порой случаются при стандартном статусе поединка без дополнительной подоплёки, но в битвах с колоссальной ответственностью логичнее ожидать упорной борьбы и напряжённой концовки. У нас нет оснований полагать, что «Хорнетс» развалятся и сдадутся без боя, не для того баскетболисты «Шарлотт» вырывали победу у «Торонто».

В статистических показателях есть несколько интересных предложений. За 1.85 возьмём тотал трёхочковых меньше 25,5. Количество точных попыток с периметра в трёх предыдущих матчах между «Пистонс» и «Хорнетс» выглядит следующим образом: 23, 22 и 20. По сезону «Детройт» попадает из-за дуги 12,1 раза, и «Шарлотт» 11,9. Аргументов для верха в указанном компоненте у нас попросту нет.

В решающих поединках вести команды за собой должны их главные звёзды, и наш заключительный выбор сделан именно на результативную игру лидеров двух коллективов. Тотал больше 49,5 очка для пары ГриффинУокер выглядит достаточно скромной планкой. Статистика важна, но она играет далеко не определяющую роль в битвах подобного статуса.

Даже если смотреть показатели Блэйка и Кембы, то у них на двоих в сумме выходит ровно 50 баллов. Вот только без Уильямса и Зеллера у «Хорнетс» значительно снижается потенциал по обороне краски, а остановить поймавшего кураж Уокера практически нереально. Обе звезды обязаны провести на паркете максимум времени и получить дополнительные броски. На наш взгляд, этот дуэт вполне способен пробить даже 60 очков.

Ставки на матч «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс»

В нынешнем сезоне «Детройт» и «Шарлотт» встречались трижды, и во всех случаях успех праздновали «Хорнетс». Фора «+7» на парней Джеймса Боррего за 1.85 достойна рассмотрения. Мы ожидаем напряжённый поединок с настоящей концовкой.

За те же 1.85 возьмём тотал трёхочковых меньше 25,5. В текущей регулярке друг против друга «Детройт» и «Шарлотт» попали 23, 22 и 20 попыток с периметра, да и по сезону не дотягивают до установленной планки. А вот лидеры команд должны проявить себя во всей красе. 50 или более очков от Уокера и Гриффина вполне реальны, ведь Кембе и Блэйку придётся проводить на паркете максимум времени и периодически в одиночку тащить всё нападение.

Выбор №1: победа «Хорнетс» с форой «+7» за 1.85
Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)
Выбор №2: тотал трёхочковых меньше 25,5 за 1.85
Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)
Выбор №3: суммарный тотал Кембы Уокер и Блэйка Гриффина больше 49,5 очка за 1.9
Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 26 170 фишек.

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