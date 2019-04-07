«Детройт» — «Шарлотт». Прогноз: всё решит битва Гриффина с Уокером

Очередной матч не обошёлся без сюрпризов, однако рубрике удалось завершить игровой день с прибылью. «Бакс» не задействовали только одного баскетболиста из тех, кого мы ожидали увидеть, но кого! Встречу пропустил Яннис, и защита Буденхольцера превратилось в решето. «Нетс» большую часть встречи действовали лёгкой пятёркой, из-за чего фора «+0,5» по трёхочковым на «Бакс» провалилась.

С другой стороны, зашёл тотал меньше 10,5 очка Аллена. Кенни Аткинсон предоставил своему основному центровому жалкие 12 минут, за которые тот сделал линейку 10+7 при 100-процентном попадания с игры и с линии штрафных. Нестандартное решение тренера, но победителей не судят.

Тотал больше 66,5 очка в самой результативной четверти прошёл с запасом даже дважды. Оба коллектива атаковали без длительных раздумий и регулярно разрывали оборону друг друга. Например, в третьей двенадцатиминутке «Бруклин» реализовал 9 из 12 с периметра, а всего на данном отрезке команды отметились 73 баллами.

«Милуоки» — «Бруклин». Прогноз: «Бакс» завалят «Нетс» градом трёшек «Бакс» не уступят «Нетс» в количестве дальних бомб, Аллен наберёт меньше 11 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 670 фишек.

Заход дня: dacascos выбрал тотал больше 115,5 очка «Нетс» и победу «Филадельфии» при 228 баллах или менее с общим коэффициентом 4.58

8 апреля на паркете «Литтл Сизарс-арены» состоится один из важнейших матчей для распределения мест на границе плей-офф Восточной конференции. «Детройт» сразится с «Шарлотт». Три предыдущих сражения в нынешнем сезоне остались за «Хорнетс», но в предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Пистонс». Чистая виктория парней Дуэйна Кейси с учётом овертайма оценена коэффициентом 1.42.

Прогноз матча «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» (08.04.2019)

«Детройт» потерпел три поражения кряду и сам себе придумал дополнительный нервный стресс на концовку регулярного чемпионата. В теории «Пистонс» ещё могут пролететь мимо плей-офф, но у парней Дуэйна Кейси, кроме предстоящего сражения с «Хорнетс» есть домашний матч с «Мемфисом» и выезд к «Нью-Йорку», ситуация сложная, но некритичная.

У «Шарлотт» права на ошибку больше нет. «Хорнетс» необходимо побеждать во всех трёх оставшихся матчах и надеяться на благоприятный расклад. Коллектив Джеймса Боррего, конечно, вряд ли заскочит в кубковую восьмёрку, но последний бой Уокер и компания дадут обязательно, поэтому нас ожидает невероятно напряжённый поединок.

Подобные встречи вполне можно называть нулевым раундом плей-офф, ведь их значение крайне важно для итогового распределения мест. В пользу «Пистонс» домашний паркет, но груз из трёх неудач кряду сделает хозяев более скованными и напряжёнными. «Хорнетс» попали в ситуацию, когда им некуда отступать и сумели разобраться дома с «Рэпторс», вышедшими в основном составе.

У «Детройта» формально под вопросом Гриффин, но всем понятно, что такой матч Блэйк не пропустит и обязательно выйдет на паркет. За «Пистонс» точно не сыграет Михайлюк, не всё ясно по здоровью Кеннарда. Гостям не помогут Уильямс и Зеллер, что грозит серьёзными последствиями в борьбе за отскоки и обороне краски.

За 1.85 нам приглянулась фора «+7» на «Шарлотт». Разумеется, дома «Детройт» фаворит и имеет больше шансов на успех, но на наш взгляд вероятность убедительной победы «Пистонс» не слишком высока. Парни Дуйна Кейси сейчас больше не играют, а мучаются, и каждый успех им даётся с огромным трудом.

На отрезке в последние восемь матчей у «Детройта» 24-е по эффективности нападение и лишь 16-я оборона. Лучше ли «Шарлотт» на аналогичном интервале? У коллектива Джеймса Борегго свои проблемы. Если атакующий рейтинг «Хорнетс» на приятной для них 10-й позиции, то по действиям в защите хуже только «Кливленд» и «Финикс».

Небольшой оптимизм выбранной ставке добавляет история личных встреч. Все три дуэли в нынешнем сезоне остались за «Шарлотт», что вряд ли можно назвать случайностью. Джеймсу Борегго удавалось выстраивать достойную оборону, «Пистонс» ни разу не выбросили 50% с игры и особенно блекло выглядели на дуге.

Во встречах примерно равных по классу соперников разгромы порой случаются при стандартном статусе поединка без дополнительной подоплёки, но в битвах с колоссальной ответственностью логичнее ожидать упорной борьбы и напряжённой концовки. У нас нет оснований полагать, что «Хорнетс» развалятся и сдадутся без боя, не для того баскетболисты «Шарлотт» вырывали победу у «Торонто».

В статистических показателях есть несколько интересных предложений. За 1.85 возьмём тотал трёхочковых меньше 25,5. Количество точных попыток с периметра в трёх предыдущих матчах между «Пистонс» и «Хорнетс» выглядит следующим образом: 23, 22 и 20. По сезону «Детройт» попадает из-за дуги 12,1 раза, и «Шарлотт» 11,9. Аргументов для верха в указанном компоненте у нас попросту нет.

В решающих поединках вести команды за собой должны их главные звёзды, и наш заключительный выбор сделан именно на результативную игру лидеров двух коллективов. Тотал больше 49,5 очка для пары Гриффин – Уокер выглядит достаточно скромной планкой. Статистика важна, но она играет далеко не определяющую роль в битвах подобного статуса.

Даже если смотреть показатели Блэйка и Кембы, то у них на двоих в сумме выходит ровно 50 баллов. Вот только без Уильямса и Зеллера у «Хорнетс» значительно снижается потенциал по обороне краски, а остановить поймавшего кураж Уокера практически нереально. Обе звезды обязаны провести на паркете максимум времени и получить дополнительные броски. На наш взгляд, этот дуэт вполне способен пробить даже 60 очков.

Ставки на матч «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс»

В нынешнем сезоне «Детройт» и «Шарлотт» встречались трижды, и во всех случаях успех праздновали «Хорнетс». Фора «+7» на парней Джеймса Боррего за 1.85 достойна рассмотрения. Мы ожидаем напряжённый поединок с настоящей концовкой.

За те же 1.85 возьмём тотал трёхочковых меньше 25,5. В текущей регулярке друг против друга «Детройт» и «Шарлотт» попали 23, 22 и 20 попыток с периметра, да и по сезону не дотягивают до установленной планки. А вот лидеры команд должны проявить себя во всей красе. 50 или более очков от Уокера и Гриффина вполне реальны, ведь Кембе и Блэйку придётся проводить на паркете максимум времени и периодически в одиночку тащить всё нападение.

Выбор №1: победа «Хорнетс» с форой «+7» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №2: тотал трёхочковых меньше 25,5 за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №3: суммарный тотал Кембы Уокер и Блэйка Гриффина больше 49,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 26 170 фишек.

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