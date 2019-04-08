Развод на ставках: раскрутка букмекерского счёта — все схемы и разоблачение

Вы уже задумывались о том, чтобы отдать свой счёт в БК на раскрутку? Если да — остановитесь. Все объявления о раскрутке — мошенничество. И мы это докажем.

Как раскрутчики привлекают клиентов

Самое главное доказательство — многочисленные скриншоты ставок из удачных раскруток. В них целые серии выигрышных ставок, раскрутки счетов в БК с 1000 рублей до нескольких сотен тысяч, а то и до миллионов. Не обольщайтесь — все эти скриншоты сделаны в фотошопе.

Аферисты прибегают и к другим психологическим приёмам. Например, фотографии с пачками денег (конечно, фальшивых) и дорогими автомобилями (конечно, не своими). Многие присылают фото паспорта как гарантию. Только человек из паспорта не имеет ничего общего с мошенником, это фото чужого документа.

На страницах раскрутчиков в соцсетях есть множество отзывов от довольных клиентов. Но и им верить не стоит: это фейковые страницы, созданные специально для хвалебных комментариев. Отзывы об удачных раскрутках — липовые.

Логичный вопрос: почему эти «профессионалы» не раскручивают свои букмекерские счета, а набирают клиентов в Сети? Ответ обычно одинаковый: букмекеры понимают, с кем имеют дело, и блокируют счета успешного игрока. Либо режут максимумы. Поэтому и приходится идти «в народ».



Вроде бы всё логично, но на самом деле это просто отмазки и нежелание рисковать собственными деньгами. Которых во многих случаях просто нет. Зато вам обязательно скажут, что чем больше сумма депозита, тем легче её раскрутить.

О чём нужно знать

Даже если вам повезёт и удастся получить прибыль, вы легко можете лишиться своих сбережений. В правилах любой букмекерской компании есть пункт о запрете передачи своих данных третьему лицу.



Так что не удивляйтесь, если ваш счёт заблокируют после раскрутки. Правила есть правила, регистрируясь на сайте онлайн-букмекера, вы автоматически соглашаетесь с ними.

Схема 1. Угон счёта

Самая старая, самая простая и уже почти нерабочая схема. Раскрутка счёта в БК здесь просто приманка.



Суть: после того как вы сообщите данные, мошенники просто поменяют пароль от аккаунта, а деньги выведут на свои кошельки. Но просуществовал такой способ недолго. Сейчас практически все букмекеры разрешают вывод только на тот кошелёк, откуда вносили депозит.

Схема 2. Классическая раскрутка

Этот вариант — самый распространённый. Вы отдаёте букмекерский счёт на раскрутку, через некоторое время заходите в аккаунт, а там 0.00 рублей. Потрачено.



Все раскрутчики придерживаются одного правила: в случае проигрыша (здесь обязательно добавляют слово «маловероятного») депозит не возвращается. Некоторые, надо отдать им должное, предупреждают об этом заранее.

Ситуация для мошенника следующая: он набирает на раскрутку пять человек. Действительно пытается раскрутить счета. Допустим, ему удалось добраться до нужной отметки на одном аккаунте. Уже неплохо! Он получит вознаграждение и наверняка ещё и хороший отзыв о своей работе. А клиент, которому повезло, наверняка обратится к услугам «каппера» ещё раз. Повысив сумму депозита.

Что будет с остальными четырьмя клиентами? Они лишатся денег и перестанут интересовать обманщика. Он просто забанит их.

Схема 3. Банк спортивного инвестирования (БСИ)

Самый новый вид мошенничества и самый масштабный. Занимаются им более продвинутые и обеспеченные обманщики. Под такие «услуги» создают сайты, вкладывают деньги в рекламу. Всё с одной целью — привлечь клиентов. Ведь от их количества зависит, сколько проживёт проект.



Как это работает на словах мошенников. Вы, как и многие другие, вкладываете в проект деньги. Эти деньги капперы крутят на букмекерских счетах. Разумеется, успешно. Появляется прибыль, которой хватает на всех. Прогнозисты получают зарплату, они же не альтруисты.



На самом деле Банк спортивного инвестирования — это финансовая пирамида. Реальная схема работы: мошенники предлагают вам несколько тарифных планов. Чем больше сумма, которую вы готовы инвестировать в проект, тем больше процент, который вы будете получать.



При этом закрыть свой вклад, то есть вернуть вложенное, по условиям БСИ вы можете только через определённый срок. Обычно это 3-6 месяцев. До такого пирамида не доживает.

Другое дело проценты. Их вы можете снимать раз в месяц. И первое время мошенники действительно выплачивают дивиденды. Чтобы показать платёжеспособность проекта, чтобы вы похвастались своими доходами перед друзьями, коллегами, а те тоже понесли свои кровные в БСИ.



Пример: вы внесли вклад в размере 50 тыс. рублей под 30% в месяц. Таким образом, через месяц на вашем счёте в БСИ образовалось 65 тыс. рублей. 15 тыс. рублей вы можете снять.



Неплохо, правда? Но на деле через некоторое время у БСИ начинаются перебои с выплатами. Их объясняют порезкой счетов, большой загрузкой операторов, банковскими сбоями, ещё какими-то надуманными проблемами. Иногда признаются, что деньги проиграли. Предлагая при этом вложиться ещё.

Мошенники слёзно просят не оставлять негативные отзывы о своей раскрутке, обещая всё отыграть. Когда людям надоедает терпеть, блокируют неугодных клиентов и закрывают комментарии в своих группах.



Это агония такого проекта. Длится она недолго. Совсем скоро наступает скам. Поддержка сайта перестаёт отвечать, выплаты прекращаются, деньги не возвращаются.



Раскрутка игрового счёта в букмекерской конторе — это обман. Купившись на красивые слова и картинки, вы потеряете свои деньги.



Расскажите в комментариях, с каким разводом в ставках на спорт сталкивались вы сами — помогите читателям «Чемпионата» избежать мошенничества!