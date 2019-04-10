Конкурс прогнозов на матч «МЮ» — «Барселона». Фрибеты на 5000 рублей в призах

10 апреля на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» запускает конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей во фрибетах.

Превью матча «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» играли официальный матч в финале Лиги чемпионов сезона-2010/11. Тогда победу одержали каталонцы: забили Педро, Лионель Месси и Давид Вилья. Англичане смогли ответить лишь голом Руни.



«Барселона» — фаворит сегодняшней встречи. БК «Фонбет» оценивает вероятность победы команды Эрнесто Вальверде коэффициентом 2.00. Сделать ставку на «Манчестер Юнайтед» можно за 3.60. С таким же коэффициентом 3.60 ставят на ничью в первом матче. При этом «Барселона» никогда не побеждала «МЮ» на «Олд Траффорд» Лиге чемпионов: в трех матчах у англичан одна победа и две ничьи.



У хозяев поля точно пропустят поединок Антонио Валенсия, Маттео Дармиан, Алексис Санчес и Эрик Байи. У «Барселоны» не сыграют Томас Вермален и Рафинья.

Правила конкурса прогнозов на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.



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