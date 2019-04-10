«Славия» Прага — «Челси». Прогноз: Азар отдохнёт перед визитом на «Энфилд»

«Славия» в этом евросезоне ни разу не проиграла на своём поле.

11 апреля в Праге на стадионе «Эден (Синот Тип)» состоится первый матч четвертьфинала Лиги Европы между «Славией» и «Челси». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: ставки на победу лондонцев предлагаются с коэффициентом 1.70.

Прогноз матча «Славия» Прага — «Челси» (11.04.2019)

Довольно сложный для прогноза матч, который лучше всего пропустить. Всё упирается в состав лондонского клуба, который почти наверняка не будет оптимальным. Виной тому календарь, подложивший синим неплохих размеров свинью: три матча за семь суток.

Разумеется, Маурицио Сарри от души поругал руководство АПЛ, но легче его команде от этого не стало. 8 апреля лондонское дерби с «Вест Хэмом», затем двое суток на перелёт в Чехию и встречу со «Спартой» в Лиге Европы, а ещё спустя двое суток — битва с «Ливерпулем» на «Энфилде». И ведь мерсисайдцы, помимо преимущества своего поля, будут иметь фору в свежести: в еврокубках они сыграли во вторник, а «Челси» в четверг.

При этом пожертвовать одним из турниров синие не могут. Место в топ-4 находится под вопросом (по потерянным очкам из всей «большой шестёрки» от «Челси» отстаёт только «МЮ»), а оставшийся календарь нельзя назвать простым. Если удержаться в первой четвёрке не удастся, путь в Лигу чемпионов останется только один — через Лигу Европы.

Благо что «Челси» достался, пожалуй, самый слабый из возможных соперников. Сарри традиционно не любит ротацию, но в данном случае без неё не обойтись: три игры за семь суток — это повышенный риск мышечных повреждений, а в концовке сезона вылет даже одного футболиста рискует оказаться фатальным.

Скорее всего, гости выставят полуторный состав и постараются добиться достойного результата малой кровью, потому что встреча с «Ливерпулем» приоритетна — это принципиально иной статус и уровень внимания. Задача-минимум — гол на выезде, она синим явно по силам, но брать большие форы на гостей весьма опасно.

Во-первых, домашняя статистика «Славии» в этом евросезоне впечатляет: три победы и три ничьих в шести матчах. И ведь достойных соперников хватало — «Севилья», «Зенит», «Бордо», киевское «Динамо». У «Челси» в Лиге Европы не было соперников сильнее всё того же «Динамо», БАТЭ и ПАОК, но в пяти выездных встречах лондонцы лишь раз победили с преимуществом более чем в один мяч (5:0 в Киеве).

Брать 1Х за 2.30 рискованно, а вот П1 с форой "+1" за 1.74 выглядит нормально. Предпосылок для разгрома немного: «Челси» явно подустал, а «Славия» на своём поле хороша. Также стоит подумать о варианте «Эден Азар не забьёт» за 1.64. Бельгиец отыграл весь матч с «Вест Хэмом», оформил дубль и сделал заявку на один из лучших голов сезона.

Потому-то его выход в основе маловероятен — в игре с «Ливерпулем» Эден будет гораздо нужнее. За четыре встречи синих в плей-офф Лиги Европы он провёл на поле всего 19 минут. Так что исходим из того, что в лучшем случае Азар получит от Сарри 20-30 минут после перерыва.

Любопытно выглядит верх на карточки. Судит немец Феликс Цвайер, который за пять матчей сезона в Лиге чемпионов показал 31 «горчичник». ТБ 4,5 жёлтой карточки за 2.40, ИТБ 2,5 ЖК «Славии» за 2.13 — вариантов достаточно. В среднем у чешского клуба по 2,8 предупреждения.

Ставки на матч «Славия» Прага — «Челси»

Домашняя статистика «Славии» в этом евросезоне впечатляет: три победы и три ничьих в шести матчах. А вот лондонцы в пяти выездных встречах лишь раз победили с преимуществом более чем в один мяч (5:0 в Киеве). Возьмём П1 с форой "+1" за 1.74.

Эден Азар отыграл весь матч с «Вест Хэмом», оформил дубль и сделал заявку на один из лучших голов сезона. Но в Праге его выход в основе маловероятен — в игре с «Ливерпулем» Эден будет гораздо нужнее. За четыре встречи синих в плей-офф Лиги Европы он провёл на поле всего 19 минут. «Азар не забьёт» за 1.64 — нормально.

Ставка №1: победа «Славии» с форой "+1" за 1.74.

Ставка №2: Эден Азар не забьёт за 1.64.

Ставка №3: ИТБ 2,5 ЖК «Славии» за 2.13.

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